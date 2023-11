Jorge Martin : risque pour l'épreuve de force finale à Valence

Le dilemme de Jorge Martin (25 ans), actuel deuxième du championnat du monde, dans sa lutte pour le titre face à Pecco Bagnaia est évident. "Je n'ai pas le calcul exact en tête, je sais seulement que je dois rattraper des points. Je suis déjà deuxième au championnat du monde, même si je ne participe pas aux deux prochaines courses. Je dois donc simplement attaquer. Mon grand objectif est de pouvoir me battre pour le titre à Valence. J'adore ce circuit et j'y ai d'ailleurs remporté ma toute première victoire en course de championnat du monde en 2017".

Mais pour le pilote Prima Pramac Ducati, le dur labeur du Qatar précède le plaisir de Valence. "Je veux et je dois marquer le plus de points possible au Qatar pour que mes chances de titre lors de la dernière course soient encore meilleures qu'aujourd'hui".

Pour grignoter ses 14 points de retard actuels sur Bagnaia, champion du monde et leader du championnat, sur le Losail International Circuit, Jorge Martin sait qu'il devra "prendre des risques. A Sepang, j'étais un peu bloqué. J'avais l'impression que je pouvais chuter à chaque virage. Cela n'a pas aidé".

La base est bonne : Le circuit de Losail, long de 5,38 km, semble lui convenir. Martin a remporté la course Moto3 en 2018 aux portes de Doha et a terminé sur la troisième marche du podium lors de sa deuxième course MotoGP seulement en 2021.

Le fait que depuis Sepang, Enea Bastianini, membre de l'équipe d'usine Lenovo Ducati, soit devenu un nouveau garde du corps et un possible voleur de points pour son rival Pecco Bagnaia, ne dérange pas du tout le champion du monde Moto3 2018 : "Je suis totalement concentré sur moi-même. Je ne peux de toute façon pas contrôler ce qui se passe autour de moi. Donc je ne m'en soucie pas non plus".

Le septuple vainqueur de sprint et quadruple vainqueur de GP en 2023 s'inquiète davantage du problème de la pression des pneus. Comme Pecco Bagnaia, il est déjà tombé une fois dans les griffes du capteur LDL, et donc des gardiens du règlement, pour une infraction à la pression des pneus. En cas de prochaine infraction, il risque une pénalité de trois secondes. "C'est une question délicate et c'était un problème à Sepang. On sent une grande différence. Mais comme l'a dit Pecco, on ne va pas s'y aventurer maintenant".

Pour Jorge Martin, une chose est sûre : le titre de champion du monde doit se jouer sur la piste et non à la table verte. "J'espère que cela ne se décidera pas dans un office, mais sur la piste. Je l'espère vraiment", a-t-il affirmé.

Résultat de la course MotoGP, Sepang (12.11.) :

1. Enea Bastianini, Ducati, 20 rdn en 39:59,137 min (= 166,3 km/h).

2. Alex Márquez, Ducati, + 1,535 sec

3. Pecco Bagnaia, Ducati, + 3,562

4. Jorge Martin, Ducati, + 10,526

5. Fabio Quartararo, Yamaha, + 15,000

6. Marco Bezzecchi, Ducati, + 16,946

7. Franco Morbidelli, Yamaha, + 18,553

8. Jack Miller, KTM, + 19,204

9. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 19,399

10. Luca Marini, Ducati, + 19,740

11. Maverick Viñales, Aprilia, + 21,189

12. Johann Zarco, Ducati, + 23,598

13. Marc Márquez, Honda, + 27,079

14. Augusto Fernández, KTM, + 28,940

15. Pol Espargaró, KTM, + 29,849

16. Iker Lecuona, Honda, + 50,960

17. Álvaro Bautista, Ducati, + 53,564

18. Takaaki Nakagami, Honda, + 1:42,162 min

- Brad Binder, KTM, 9 tours de retard

- Aleix Espargaró, Aprilia, 12 tours de retard

- Raúl Fernández, Aprilia, 14 tours de retard

- Miguel Oliveira, Aprilia, 15 tours de retard

- Joan Mir, Honda, 16 tours de retard

Résultat du sprint MotoGP, Sepang (11.11.) :

1. Alex Márquez, Ducati, 10 rdn en 19:58,713 min.

2. Jorge Martin, Ducati, +1,589 sec

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3,034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3,242

5. Brad Binder, KTM, +3,310

6. Jack Miller, KTM, +4,318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5,307

8. Johann Zarco, Ducati, +5,501

9. Luca Marini, Ducati, +6,420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7,241

11. Franco Morbidelli, Yamaha, +8,775

12. Aleix Espargaró, Aprilia, +9,995

13. Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10,067

14. Augusto Fernández, KTM, +10,643

15. Pol Espargaró, KTM, +11,005

16. Fabio Quartararo, Yamaha, +11,911

17. Raúl Fernández, Aprilia, +13,591

18. Miguel Oliveira, Aprilia, +15,058

19. Takaaki Nakagami, Honda, +16,015

20. Iker Lecuona, Honda, +23,484

21. Marc Márquez, Honda, +24,930

22. Álvaro Bautista, Ducati, +36,501

23. Joan Mir, Honda, +40,594

Classement du championnat du monde MotoGP après 35 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 412 points. 2. Martin 398. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 254. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 175. 8. Marini 171. 9. Quartararo 156. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 149. 12. Di Giannantonio 100. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 69. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 626 points (champion du monde). 2. KTM 334. 3. Aprilia 292. 4. Yamaha 176. 5. Honda 169.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 598 points. 2. Ducati Lenovo Team 498. 3. Mooney VR46 Racing 494. 4. Red Bull KTM Factory Racing 410. 5. Aprilia Racing 373. 6. Gresini Racing 249. 7. Monster Energy Yamaha 249. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 91.