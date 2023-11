Jorge Martin: rischio per la resa dei conti finale a Valencia

Da un lato, Jorge Martin vuole fare tutto il possibile per garantire che il titolo della MotoGP non si decida fino all'ultimo GP a Valencia. Dall'altro, vuole correre un rischio in Qatar.

Il dilemma dell'attuale vicecampione del mondo Jorge Martin (25) nella lotta per il titolo contro Pecco Bagnaia è evidente. "Non ho in testa i calcoli esatti, so solo che devo recuperare punti. Sono già secondo nel campionato del mondo, anche se non correrò le prossime due gare. Quindi devo solo attaccare. Il mio grande obiettivo è quello di poter lottare per il titolo a Valencia. Adoro questa pista, dove ho vinto la mia prima gara del campionato del mondo nel 2017".

Ma il duro lavoro in Qatar precede il divertimento a Valencia per il pilota della Prima Pramac Ducati. "Voglio e devo raccogliere il maggior numero di punti possibile in Qatar, in modo che le mie possibilità di titolo nella gara finale siano ancora migliori di quelle attuali".

Jorge Martin sa che dovrà prendere qualche rischio per colmare il divario di 14 punti dal campione del mondo e leader del campionato Bagnaia al Losail International Circuit: "Dovrò prendere qualche rischio. A Sepang ero un po' bloccato. Avevo la sensazione di poter cadere in ogni curva. Questo non mi ha aiutato".

La base è giusta: La pista di Losail, lunga 5,38 chilometri, sembra essere adatta a lui. Martin ha vinto la gara di Moto3 alla periferia di Doha nel 2018 ed è salito sul terzo gradino del podio solo nella sua seconda gara di MotoGP del 2021.

Il fatto che da Sepang sia emersa una nuova guardia del corpo e un potenziale marcatore per il suo rivale Pecco Bagnaia, sotto forma di Enea Bastianini nel team factory Lenovo Ducati, non preoccupa affatto il campione del mondo Moto3 2018: "Sono completamente concentrato su me stesso. Non posso controllare quello che succede intorno a me. Quindi non mi preoccupa nemmeno".

Il sette volte iridato e quattro volte vincitore del GP del 2023 è più preoccupato per il problema della pressione degli pneumatici. Come Pecco Bagnaia, è già caduto una volta nelle grinfie del sensore LDL e quindi dei legislatori a causa di un'infrazione alla pressione degli pneumatici. La prossima infrazione potrebbe comportare una penalità di 3 secondi. "È una cosa complicata ed è stato un problema a Sepang. Si sente una grande differenza. Ma come ha già detto Pecco, ora non correremo rischi".

Per Jorge Martin, una cosa è certa: il titolo mondiale dovrebbe essere deciso in pista e non al tavolo verde. "Spero che non si decida in un ufficio, ma in pista. Lo spero davvero", ha sottolineato.

Risultati gara MotoGP, Sepang (12.11.):

1° Enea Bastianini, Ducati, 20 giri in 39:59.137 min (= 166,3 km/h)

2° Alex Márquez, Ducati, + 1,535 sec.

3. Pecco Bagnaia, Ducati, + 3,562

4° Jorge Martin, Ducati, + 10,526

5. Fabio Quartararo, Yamaha, + 15.000

6. Marco Bezzecchi, Ducati, + 16.946

7. Franco Morbidelli, Yamaha, +18.553

8. Jack Miller, KTM, + 19.204

9. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 19.399

10. Luca Marini, Ducati, + 19.740

11. Maverick Viñales, Aprilia, + 21.189

12. Johann Zarco, Ducati, + 23.598

13° Marc Márquez, Honda, + 27.079

14° Augusto Fernández, KTM, + 28.940

15° Pol Espargaró, KTM, + 29.849

16. Iker Lecuona, Honda, + 50.960

17. Álvaro Bautista, Ducati, + 53.564

18° Takaaki Nakagami, Honda, + 1'42.162 min.

- Brad Binder, KTM, 9 giri in meno

- Aleix Espargaró, Aprilia, 12 giri in meno

- Raúl Fernández, Aprilia, 14 giri in meno

- Miguel Oliveira, Aprilia, 15 giri in meno

- Joan Mir, Honda, 16 giri in meno

Risultato MotoGP Sprint, Sepang (11.11.):

1° Alex Márquez, Ducati, 10 giri in 19:58.713 min.

2° Jorge Martin, Ducati, +1.589 sec.

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3.034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3.242

5. Brad Binder, KTM, +3.310

6. Jack Miller, KTM, +4.318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5.307

8. Johann Zarco, Ducati, +5.501

9. Luca Marini, Ducati, +6.420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7.241

11° Franco Morbidelli, Yamaha, +8.775

12° Aleix Espargaró, Aprilia, +9.995

13° Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10.067

14° Augusto Fernández, KTM, +10.643

15° Pol Espargaró, KTM, +11.005

16° Fabio Quartararo, Yamaha, +11.911

17° Raúl Fernández, Aprilia, +13.591

18° Miguel Oliveira, Aprilia, +15.058

19° Takaaki Nakagami, Honda, +16.015

20° Iker Lecuona, Honda, +23.484

21° Marc Márquez, Honda, +24.930

22° Álvaro Bautista, Ducati, +36.501

23° Joan Mir, Honda, +40.594

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 35 gare su 39:

1° Bagnaia, 412 punti. 2. Martin 398. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 254. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 175. 8. Marini 171. 9. Quartararo 156. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 149. 12. Di Giannantonio 100. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Joaquín Mir, Honda, +601. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 69. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato costruttori:

1. Ducati, 626 punti (Campione del Mondo). 2. KTM 334. 3. Aprilia 292. 4. Yamaha 176. 5. Honda 169.

Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 598 punti. 2. Ducati Lenovo Team 498. 3. Mooney VR46 Racing 494. 4. Red Bull KTM Factory Racing 410. 5. Aprilia Racing 373. 6. Gresini Racing 249. 7. Monster Energy Yamaha 249. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 91.