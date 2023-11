Jorge Martin: Risco para o confronto final em Valência

O dilema do atual vice-campeão mundial Jorge Martin (25) na luta pelo título contra Pecco Bagnaia é óbvio. "Não tenho as contas exactas na cabeça, só sei que tenho de somar pontos. Já estou em segundo lugar no campeonato do mundo, mesmo que não participe nas duas próximas corridas. Por isso, só tenho de atacar. O meu grande objetivo é poder lutar pelo título em Valência. Adoro esta pista e ganhei lá a minha primeira corrida do campeonato do mundo em 2017".

Mas o trabalho árduo no Qatar vem antes da diversão em Valência para o piloto da Prima Pramac Ducati. "Quero e preciso de recolher o máximo de pontos possível no Qatar para que as minhas hipóteses de título na corrida final sejam ainda melhores do que são hoje."

Jorge Martin sabe que vai ter de correr alguns riscos para reduzir a diferença de 14 pontos para o campeão do mundo e líder do campeonato Bagnaia no Circuito Internacional de Losail: "Vou ter de correr alguns riscos. Fiquei um pouco bloqueado em Sepang. Tinha a sensação de que podia cair em todas as curvas. Isso não ajudou".

A base está correcta: A pista de 5,38 quilómetros em Losail parece ser adequada para ele. Martin venceu a corrida de Moto3 nos arredores de Doha em 2018 e terminou em terceiro lugar no pódio apenas na sua segunda corrida de MotoGP de 2021.

O facto de ter surgido um novo guarda-costas e potencial marcador de pontos para o seu rival Pecco Bagnaia desde Sepang, na forma de Enea Bastianini, na equipa de fábrica da Lenovo Ducati, não incomoda em nada o Campeão do Mundo de Moto3 de 2018: "Estou completamente concentrado em mim. Não posso controlar o que se passa à minha volta. Por isso, também não me incomoda".

O sete vezes vencedor de sprint e quatro vezes vencedor do GP de 2023 está mais preocupado com a questão da pressão dos pneus. Tal como Pecco Bagnaia, já caiu nas garras do sensor LDL e, por conseguinte, dos legisladores, uma vez devido a uma infração à pressão dos pneus. A próxima infração pode resultar numa penalização de 3 segundos. "É uma coisa complicada e foi um problema em Sepang. Sente-se uma grande diferença. Mas, como o Pecco já disse, não vamos correr riscos agora."

Para Jorge Martin, uma coisa é certa: o título do Campeonato do Mundo deve ser decidido na pista e não na mesa verde. "Espero que não seja decidido num escritório, mas na pista. Espero mesmo que sim", sublinhou.

Resultado da corrida de MotoGP, Sepang (12.11.):

1º Enea Bastianini, Ducati, 20 rdn em 39:59.137 min (= 166,3 km/h)

2º Alex Márquez, Ducati, + 1,535 seg

3º Pecco Bagnaia, Ducati, + 3,562

4º Jorge Martin, Ducati, + 10,526

5. Fabio Quartararo, Yamaha, + 15,000

6. Marco Bezzecchi, Ducati, + 16,946

7. Franco Morbidelli, Yamaha, +18,553

8. Jack Miller, KTM, + 19,204

9. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 19,399

10. Luca Marini, Ducati, + 19,740

11. Maverick Viñales, Aprilia, + 21,189

12º Johann Zarco, Ducati, + 23,598

13º Marc Márquez, Honda, + 27,079

14º Augusto Fernández, KTM, + 28,940

15º Pol Espargaró, KTM, + 29,849

16º Iker Lecuona, Honda, + 50,960

17º Álvaro Bautista, Ducati, + 53,564

18º Takaaki Nakagami, Honda, + 1'42,162 min

- Brad Binder, KTM, 9 voltas abaixo

- Aleix Espargaró, Aprilia, menos 12 voltas

- Raúl Fernández, Aprilia, menos 14 voltas

- Miguel Oliveira, Aprilia, menos 15 voltas

- Joan Mir, Honda, 16 voltas para baixo

Resultado MotoGP Sprint, Sepang (11.11.):

1º Alex Márquez, Ducati, 10 rdn em 19:58.713 min

2º Jorge Martin, Ducati, +1,589 s

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3,034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3,242

5. Brad Binder, KTM, +3,310

6. Jack Miller, KTM, +4,318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5,307

8. Johann Zarco, Ducati, +5,501

9º Luca Marini, Ducati, +6,420

10º Maverick Viñales, Aprilia, +7,241

11º Franco Morbidelli, Yamaha, +8,775

12º Aleix Espargaró, Aprilia, +9,995

13º Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10,067

14º Augusto Fernández, KTM, +10,643

15º Pol Espargaró, KTM, +11,005

16º Fabio Quartararo, Yamaha, +11,911

17º Raúl Fernández, Aprilia, +13,591

18º Miguel Oliveira, Aprilia, +15,058

19º Takaaki Nakagami, Honda, +16,015

20º Iker Lecuona, Honda, +23,484

21º Marc Márquez, Honda, +24,930

22º Álvaro Bautista, Ducati, +36,501

23º Joan Mir, Honda, +40,594

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 35 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 412 pontos. 2. Martin 398. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 254. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 175. 8. Marini 171. 9. Quartararo 156. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 149. 12. Di Giannantonio 100. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 69. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 626 pontos (Campeã do Mundo). 2. KTM 334. 3. Aprilia 292. 4. Yamaha 176. 5. Honda 169.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 598 pontos. 2. Ducati Lenovo Team 498. 3. Mooney VR46 Racing 494. 4. Red Bull KTM Factory Racing 410. 5. Aprilia Racing 373. 6. Gresini Racing 249. 7. Monster Energy Yamaha 249. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 91.