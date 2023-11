Luca Marini antes del cambio: "No es una situación fácil"

El pasado fin de semana en Sepang se filtró la noticia: Luca Marini sucederá con toda probabilidad al seis veces campeón de MotoGP Marc Márquez en el Repsol Honda. Este fue también un gran tema en el paddock completamente renovado del Circuito Internacional de Losail el jueves.

Sin embargo, el propio Marini no tenía noticias que anunciar: "La situación es la misma que el domingo después de la carrera. Así que no puedo decir nada porque no tengo nada más que decir que lo que ya he dicho", declaró el italiano de 26 años en su rueda de prensa. "Tampoco es una situación fácil para mí. Sé que es aún peor para tu trabajo, pero también para mí", añadió con una sonrisa. "Porque es difícil y sería estupendo si tuviéramos más tiempo, pero Valencia ya es la semana que viene".

El tiempo apremia, pues tras el final de temporada 2023 (del 24 al 26 de noviembre), el martes 28 de noviembre tendrá lugar en el Circuit Ricardo Tormo de Valencia el primer test invernal con vistas a 2024.

"Ya veremos. Estoy esperando como todos vosotros", subraya Marini antes del próximo GP de Qatar. "Lo mejor que puedo hacer ahora es simplemente concentrarme en este Gran Premio y lograr un gran resultado".

"La Ducati es muy fuerte aquí, así que creo que puede ser otra buena pista para nosotros. Pero no será fácil porque todo el mundo está en gran forma. Jorge y Pecco están luchando por el título, seguro que aquí también lucharán por la victoria. También espero que las KTM y las Aprilia rindan muy bien. Han reasfaltado la pista, así que la situación será diferente a la del año pasado. La FP1 no será tan decisiva en términos de reconocer el potencial de cada uno, pero la segunda sesión será muy importante", dijo el piloto del Mooney VR46, refiriéndose a la sesión de entrenamientos del viernes por la tarde (18:00 a 19:00 CET).

Según Luca Marini, el hecho de que su nombre haya dominado los titulares en relación con la sucesión de Márquez en los últimos días no le molesta: "No pasa nada, también forma parte del trabajo".

Estar a punto de abandonar el equipo familiar VR46, con el que ya compitió en el Mundial de Moto2 en 2018, no es un quebradero de cabeza para el hermanastro de Valentino Rossi: "No, no es una situación extraña, es completamente normal desde mi punto de vista. Todos los años hay cambios en los equipos. Yo sólo intento rendir bien y hacerlo lo mejor posible. Al fin y al cabo, ese es mi trabajo: correr, pilotar la moto lo mejor posible y trabajar bien con mi equipo y mis ingenieros. Y creo que estamos demostrando grandes cosas esta temporada".

Resultado carrera MotoGP, Sepang (12.11.):

1º Enea Bastianini, Ducati, 20 rdn en 39:59.137 min (= 166.3 km/h)

2º Alex Márquez, Ducati, + 1.535 seg.

3º Pecco Bagnaia, Ducati, + 3.562

4. Jorge Martín, Ducati, + 10.526

5. Fabio Quartararo, Yamaha, + 15.000

6. Marco Bezzecchi, Ducati, + 16.946

7. Franco Morbidelli, Yamaha, +18.553

8. Jack Miller, KTM, + 19.204

9. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 19.399

10. Luca Marini, Ducati, + 19.740

11. Maverick Viñales, Aprilia, + 21.189

12º Johann Zarco, Ducati, + 23.598

13º Marc Márquez, Honda, + 27.079

14º Augusto Fernández, KTM, + 28.940

15º Pol Espargaró, KTM, + 29.849

16º Iker Lecuona, Honda, + 50.960

17º Álvaro Bautista, Ducati, + 53.564

18º Takaaki Nakagami, Honda, + 1'42.162 min

- Brad Binder, KTM, a 9 vueltas

- Aleix Espargaró, Aprilia, 12 vueltas menos

- Raúl Fernández, Aprilia, 14 vueltas.

- Miguel Oliveira, Aprilia, 15 vueltas.

- Joan Mir, Honda, 16 vueltas

Resultado MotoGP Sprint, Sepang (11.11.):

1º Alex Márquez, Ducati, 10 rdn en 19:58.713 min

2º Jorge Martín, Ducati, +1.589 seg.

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3.034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3.242

5. Brad Binder, KTM, +3.310

6. Jack Miller, KTM, +4.318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5.307

8. Johann Zarco, Ducati, +5.501

9. Luca Marini, Ducati, +6.420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7.241

11. Franco Morbidelli, Yamaha, +8.775

12º Aleix Espargaró, Aprilia, +9.995

13º Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10.067

14º Augusto Fernández, KTM, +10.643

15º Pol Espargaró, KTM, +11.005

16º Fabio Quartararo, Yamaha, +11.911

17º Raúl Fernández, Aprilia, +13.591

18º Miguel Oliveira, Aprilia, +15.058

19º Takaaki Nakagami, Honda, +16.015

20º Iker Lecuona, Honda, +23.484

21º Marc Márquez, Honda, +24.930

22º Álvaro Bautista, Ducati, +36.501

23º Joan Mir, Honda, +40.594

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 35 de 39 carreras:

1. Bagnaia, 412 puntos. 2. Martin 398. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 254. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 175. 8. Marini 171. 9. Quartararo 156. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 149. 12. Di Giannantonio 100. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Oliveira 80. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 69. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato de Constructores:

1. Ducati, 626 puntos (Campeón del Mundo). 2. KTM 334. 3. Aprilia 292. 4. Yamaha 176. 5. Honda 169.

Campeonato del Mundo por Equipos:

1. Prima Pramac Racing, 598 puntos. 2. Ducati Lenovo Team 498. 3. Mooney VR46 Racing 494. 4. Red Bull KTM Factory Racing 410. 5. Aprilia Racing 373. 6. Gresini Racing 249. 7. Monster Energy Yamaha 249. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 91.