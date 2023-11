Luca Marini avant un changement : "Une situation pas facile".

Le week-end dernier, des informations ont filtré à Sepang : Selon toute vraisemblance, Luca Marini va succéder à Marc Márquez, sextuple champion de MotoGP, chez Repsol Honda. Dans le paddock entièrement rénové du Losail International Circuit, il en était également question jeudi.

Mais Marini n'avait pas encore de nouvelles à annoncer : "La situation est la même que dimanche après la course. Je ne peux donc rien vous dire, car je n'ai rien de plus à dire que ce que j'ai déjà dit", a lancé l'Italien de 26 ans lors de son point presse. "Ce n'est pas non plus une situation facile pour moi. Je sais que c'est encore pire pour votre travail, mais c'est aussi pire pour moi", a-t-il ajouté en souriant. "Parce que c'est difficile et ce serait génial si nous avions plus de temps, mais Valence, c'est déjà la semaine prochaine".

Le temps presse donc, car après la finale de la saison 2023 (du 24 au 26 novembre), les premiers essais hivernaux en vue de 2024 auront lieu le mardi 28 novembre sur le circuit Ricardo Tormo de Valence.

"Nous verrons bien. J'attends autant que vous tous", a souligné Marini avant le prochain GP du Qatar. "La meilleure chose que je puisse faire maintenant est simplement de me concentrer sur ce Grand Prix et d'obtenir un grand résultat".

"La Ducati est très forte ici, donc je pense que cela peut être un autre bon circuit pour nous. Mais ce ne sera pas facile, car tout le monde est en grande forme. Jorge et Pecco se battent pour le titre, ils vont certainement se battre pour la victoire ici aussi. Je m'attends aussi à ce que les KTM et les Aprilia soient très performantes. Car ils ont refait l'asphalte de la piste, la situation sera donc différente par rapport à l'année dernière. La FP1 ne sera pas aussi décisive pour connaître le potentiel de chacun, mais la deuxième séance d'essais sera très importante", a indiqué le pilote Mooney-VR46 en faisant référence à la séance d'essais de vendredi soir (18h à 19h CET).

Le fait que son nom ait fait la une des journaux ces derniers jours en rapport avec la succession de Márquez ne perturbe pas Luca Marini, selon ses propres dires : "C'est bon, cela fait aussi partie du travail".

Le fait d'être sur le point de quitter l'équipe familiale VR46, avec laquelle il était déjà au départ du championnat du monde Moto2 en 2018, n'est pas non plus un grand casse-tête pour le demi-frère de Valentino Rossi : "Non, ce n'est pas une situation étrange, c'est tout à fait normal de mon point de vue. Chaque année, il y a des changements dans les équipes. J'essaie simplement de bien performer et de donner le meilleur de moi-même. En fin de compte, c'est mon travail : faire des courses, piloter la moto le mieux possible et bien travailler avec mon équipe et mes ingénieurs. Et je pense que nous montrons de grandes choses cette saison".

Résultat de la course MotoGP, Sepang (12.11.) :

1. Enea Bastianini, Ducati, 20 rdn en 39:59,137 min (= 166,3 km/h).

2. Alex Márquez, Ducati, + 1,535 sec

3. Pecco Bagnaia, Ducati, + 3,562

4. Jorge Martin, Ducati, + 10,526

5. Fabio Quartararo, Yamaha, + 15,000

6. Marco Bezzecchi, Ducati, + 16,946

7. Franco Morbidelli, Yamaha, + 18,553

8. Jack Miller, KTM, + 19,204

9. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 19,399

10. Luca Marini, Ducati, + 19,740

11. Maverick Viñales, Aprilia, + 21,189

12. Johann Zarco, Ducati, + 23,598

13. Marc Márquez, Honda, + 27,079

14. Augusto Fernández, KTM, + 28,940

15. Pol Espargaró, KTM, + 29,849

16. Iker Lecuona, Honda, + 50,960

17. Álvaro Bautista, Ducati, + 53,564

18. Takaaki Nakagami, Honda, + 1:42,162 min

- Brad Binder, KTM, 9 tours de retard

- Aleix Espargaró, Aprilia, 12 tours de retard

- Raúl Fernández, Aprilia, 14 tours de retard

- Miguel Oliveira, Aprilia, 15 tours de retard

- Joan Mir, Honda, 16 tours de retard

Résultat du sprint MotoGP, Sepang (11.11.) :

1. Alex Márquez, Ducati, 10 rdn en 19:58,713 min.

2. Jorge Martin, Ducati, +1,589 sec

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3,034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3,242

5. Brad Binder, KTM, +3,310

6. Jack Miller, KTM, +4,318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5,307

8. Johann Zarco, Ducati, +5,501

9. Luca Marini, Ducati, +6,420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7,241

11. Franco Morbidelli, Yamaha, +8,775

12. Aleix Espargaró, Aprilia, +9,995

13. Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10,067

14. Augusto Fernández, KTM, +10,643

15. Pol Espargaró, KTM, +11,005

16. Fabio Quartararo, Yamaha, +11,911

17. Raúl Fernández, Aprilia, +13,591

18. Miguel Oliveira, Aprilia, +15,058

19. Takaaki Nakagami, Honda, +16,015

20. Iker Lecuona, Honda, +23,484

21. Marc Márquez, Honda, +24,930

22. Álvaro Bautista, Ducati, +36,501

23. Joan Mir, Honda, +40,594

Classement du championnat du monde MotoGP après 35 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 412 points. 2. Martin 398. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 254. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 175. 8. Marini 171. 9. Quartararo 156. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 149. 12. Di Giannantonio 100. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 69. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 626 points (champion du monde). 2. KTM 334. 3. Aprilia 292. 4. Yamaha 176. 5. Honda 169.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 598 points. 2. Ducati Lenovo Team 498. 3. Mooney VR46 Racing 494. 4. Red Bull KTM Factory Racing 410. 5. Aprilia Racing 373. 6. Gresini Racing 249. 7. Monster Energy Yamaha 249. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 91.