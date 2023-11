Luca Marini prima del cambio: "Situazione non facile".

Lo scorso fine settimana a Sepang è trapelata la notizia: Luca Marini succederà con ogni probabilità al sei volte campione della MotoGP Marc Márquez alla Repsol Honda. Anche nel paddock completamente rinnovato del Losail International Circuit, giovedì, si è parlato di questo.

Tuttavia, lo stesso Marini non ha avuto notizie da annunciare: "La situazione è la stessa di domenica dopo la gara. Quindi non posso dirvi nulla perché non ho nulla da dire oltre a quello che ho già detto", ha detto il 26enne italiano nella sua conferenza stampa. "Non è una situazione facile nemmeno per me. So che è ancora peggio per il vostro lavoro, ma anche per me", ha aggiunto con un sorriso. "Perché è difficile e sarebbe bello se avessimo più tempo, ma Valencia è già la prossima settimana".

Il tempo quindi stringe, perché dopo il finale della stagione 2023 (dal 24 al 26 novembre), il primo test invernale in vista del 2024 si svolgerà sul Circuito Ricardo Tormo di Valencia martedì 28 novembre.

"Vedremo. Sto aspettando come tutti voi", ha sottolineato Marini in vista del prossimo GP del Qatar. "La cosa migliore che posso fare ora è semplicemente concentrarmi su questo Gran Premio e ottenere un grande risultato".

"La Ducati è molto forte qui, quindi penso che possa essere un'altra buona pista per noi. Ma non sarà facile perché tutti sono in gran forma. Jorge e Pecco sono in lotta per il titolo e sicuramente lotteranno per la vittoria anche qui. Mi aspetto anche che le KTM e le Aprilia si comportino molto bene. La pista è stata riasfaltata, quindi la situazione sarà diversa rispetto all'anno scorso. Le FP1 non saranno così decisive per riconoscere il potenziale di ognuno, ma la seconda sessione sarà molto importante", ha detto il pilota del Mooney VR46, riferendosi alla sessione di prove di venerdì sera (dalle 18:00 alle 19:00 CET).

Secondo Luca Marini, il fatto che il suo nome abbia dominato i titoli dei giornali in relazione alla successione di Márquez negli ultimi giorni non lo turba: "Va bene così, fa parte del lavoro".

Essere in procinto di lasciare il team VR46, di proprietà della famiglia, con il quale ha già partecipato al Campionato del Mondo Moto2 nel 2018, non è un grosso grattacapo per il fratellastro di Valentino Rossi: "No, non è una situazione strana, è del tutto normale dal mio punto di vista. Ogni anno ci sono cambiamenti nelle squadre. Io cerco solo di fare bene e di fare del mio meglio. In fin dei conti, questo è il mio lavoro: correre, guidare la moto nel miglior modo possibile e lavorare bene con la mia squadra e i miei ingegneri. E credo che in questa stagione stiamo facendo grandi cose".

Risultati gara MotoGP, Sepang (12.11.):

1° Enea Bastianini, Ducati, 20 giri in 39:59.137 min (= 166,3 km/h)

2° Alex Márquez, Ducati, + 1,535 sec.

3. Pecco Bagnaia, Ducati, + 3,562

4° Jorge Martin, Ducati, + 10,526

5. Fabio Quartararo, Yamaha, + 15.000

6. Marco Bezzecchi, Ducati, + 16.946

7. Franco Morbidelli, Yamaha, +18.553

8. Jack Miller, KTM, + 19.204

9. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 19.399

10. Luca Marini, Ducati, + 19.740

11. Maverick Viñales, Aprilia, + 21.189

12. Johann Zarco, Ducati, + 23.598

13° Marc Márquez, Honda, + 27.079

14° Augusto Fernández, KTM, + 28.940

15° Pol Espargaró, KTM, + 29.849

16. Iker Lecuona, Honda, + 50.960

17. Álvaro Bautista, Ducati, + 53.564

18° Takaaki Nakagami, Honda, + 1'42.162 min.

- Brad Binder, KTM, 9 giri in meno

- Aleix Espargaró, Aprilia, 12 giri in meno

- Raúl Fernández, Aprilia, 14 giri in meno

- Miguel Oliveira, Aprilia, 15 giri in meno

- Joan Mir, Honda, 16 giri in meno

Risultato MotoGP Sprint, Sepang (11.11.):

1° Alex Márquez, Ducati, 10 giri in 19:58.713 min.

2° Jorge Martin, Ducati, +1.589 sec.

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3.034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3.242

5. Brad Binder, KTM, +3.310

6. Jack Miller, KTM, +4.318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5.307

8. Johann Zarco, Ducati, +5.501

9. Luca Marini, Ducati, +6.420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7.241

11. Franco Morbidelli, Yamaha, +8.775

12° Aleix Espargaró, Aprilia, +9.995

13° Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10.067

14° Augusto Fernández, KTM, +10.643

15° Pol Espargaró, KTM, +11.005

16° Fabio Quartararo, Yamaha, +11.911

17° Raúl Fernández, Aprilia, +13.591

18° Miguel Oliveira, Aprilia, +15.058

19° Takaaki Nakagami, Honda, +16.015

20° Iker Lecuona, Honda, +23.484

21° Marc Márquez, Honda, +24.930

22° Álvaro Bautista, Ducati, +36.501

23° Joan Mir, Honda, +40.594

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 35 gare su 39:

1° Bagnaia, 412 punti. 2. Martin 398. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 254. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 175. 8. Marini 171. 9. Quartararo 156. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 149. 12. Di Giannantonio 100. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Joaquín Mir, Honda, +601. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 69. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato costruttori:

1. Ducati, 626 punti (Campione del Mondo). 2. KTM 334. 3. Aprilia 292. 4. Yamaha 176. 5. Honda 169.

Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 598 punti. 2. Ducati Lenovo Team 498. 3. Mooney VR46 Racing 494. 4. Red Bull KTM Factory Racing 410. 5. Aprilia Racing 373. 6. Gresini Racing 249. 7. Monster Energy Yamaha 249. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 91.