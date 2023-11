Luca Marini antes da mudança: "Não é uma situação fácil"

O irmão de Rossi, Luca Marini, está prestes a mudar para a equipa de fábrica da Repsol Honda, mas o piloto da Mooney VR46 Ducati teve o cuidado de não assumir um compromisso claro na quinta-feira antes do GP do Qatar.

No passado fim de semana, em Sepang, a notícia foi divulgada: Luca Marini vai, muito provavelmente, suceder ao hexacampeão de MotoGP Marc Márquez na Repsol Honda. Este também foi um grande tópico no paddock completamente renovado do Circuito Internacional de Losail na quinta-feira.

No entanto, o próprio Marini não tinha novidades a anunciar: "A situação é a mesma que no domingo após a corrida. Por isso, não posso dizer nada porque não tenho mais nada a dizer para além do que já disse", afirmou o italiano de 26 anos na sua conferência de imprensa. "Também não é uma situação fácil para mim. Sei que é ainda pior para o vosso trabalho, mas também para mim", acrescentou com um sorriso. "Porque é difícil e seria ótimo se tivéssemos mais tempo, mas Valência é já na próxima semana.

O tempo urge, pois após o final da temporada de 2023 (24 a 26 de novembro), o primeiro teste de inverno com vista a 2024 terá lugar no Circuito Ricardo Tormo, em Valência, na terça-feira, 28 de novembro.

"Veremos. Estou à espera, tal como todos vós", sublinhou Marini antes do próximo GP do Qatar. "A melhor coisa que posso fazer agora é simplesmente concentrar-me neste Grande Prémio e conseguir um grande resultado."

"A Ducati é muito forte aqui, por isso acho que pode ser outra boa pista para nós. Mas não vai ser fácil porque todos estão em grande forma. O Jorge e o Pecco estão a lutar pelo título e vão certamente lutar pela vitória aqui também. Também espero que a KTM e a Aprilia tenham um bom desempenho. A pista foi repavimentada, pelo que a situação será diferente em comparação com o ano passado. O FP1 não será tão decisivo em termos de reconhecimento do potencial de todos, mas a segunda sessão será muito importante", disse o piloto da Mooney VR46, referindo-se à sessão de treinos de sexta-feira à noite (18:00 às 19:00 CET).

De acordo com Luca Marini, o facto de o seu nome ter dominado as manchetes relacionadas com a sucessão de Márquez nos últimos dias não o incomoda: "Não faz mal, também faz parte do trabalho."

Estar prestes a deixar a equipa familiar VR46, com a qual já competiu no Campeonato do Mundo de Moto2 em 2018, não é uma grande dor de cabeça para o meio-irmão de Valentino Rossi: "Não, não é uma situação estranha, é completamente normal do meu ponto de vista. Todos os anos há mudanças nas equipas. Eu só tento ter um bom desempenho e dar o meu melhor. No final do dia, é esse o meu trabalho: correr, conduzir a moto o melhor possível e trabalhar bem com a minha equipa e os meus engenheiros. E acredito que estamos a mostrar grandes coisas esta época."

Resultado da corrida de MotoGP, Sepang (12.11.):

1º Enea Bastianini, Ducati, 20 rdn em 39:59.137 min (= 166,3 km/h)

2º Alex Márquez, Ducati, + 1,535 seg

3º Pecco Bagnaia, Ducati, + 3,562

4º Jorge Martin, Ducati, + 10,526

5. Fabio Quartararo, Yamaha, + 15,000

6. Marco Bezzecchi, Ducati, + 16,946

7. Franco Morbidelli, Yamaha, +18,553

8. Jack Miller, KTM, + 19,204

9. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 19,399

10. Luca Marini, Ducati, + 19,740

11. Maverick Viñales, Aprilia, + 21,189

12º Johann Zarco, Ducati, + 23,598

13º Marc Márquez, Honda, + 27,079

14º Augusto Fernández, KTM, + 28,940

15º Pol Espargaró, KTM, + 29,849

16º Iker Lecuona, Honda, + 50,960

17º Álvaro Bautista, Ducati, + 53,564

18º Takaaki Nakagami, Honda, + 1'42,162 min

- Brad Binder, KTM, 9 voltas abaixo

- Aleix Espargaró, Aprilia, menos 12 voltas

- Raúl Fernández, Aprilia, menos 14 voltas

- Miguel Oliveira, Aprilia, menos 15 voltas

- Joan Mir, Honda, 16 voltas para baixo

Resultado MotoGP Sprint, Sepang (11.11.):

1º Alex Márquez, Ducati, 10 rdn em 19:58.713 min

2º Jorge Martin, Ducati, +1,589 s

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3,034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3,242

5. Brad Binder, KTM, +3,310

6. Jack Miller, KTM, +4,318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5,307

8. Johann Zarco, Ducati, +5,501

9º Luca Marini, Ducati, +6,420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7,241

11. Franco Morbidelli, Yamaha, +8,775

12º Aleix Espargaró, Aprilia, +9,995

13º Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10,067

14º Augusto Fernández, KTM, +10,643

15º Pol Espargaró, KTM, +11,005

16º Fabio Quartararo, Yamaha, +11,911

17º Raúl Fernández, Aprilia, +13,591

18º Miguel Oliveira, Aprilia, +15,058

19º Takaaki Nakagami, Honda, +16,015

20º Iker Lecuona, Honda, +23,484

21º Marc Márquez, Honda, +24,930

22º Álvaro Bautista, Ducati, +36,501

23º Joan Mir, Honda, +40,594

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 35 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 412 pontos. 2. Martin 398. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 254. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 175. 8. Marini 171. 9. Quartararo 156. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 149. 12. Di Giannantonio 100. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 69. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 626 pontos (Campeã do Mundo). 2. KTM 334. 3. Aprilia 292. 4. Yamaha 176. 5. Honda 169.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 598 pontos. 2. Ducati Lenovo Team 498. 3. Mooney VR46 Racing 494. 4. Red Bull KTM Factory Racing 410. 5. Aprilia Racing 373. 6. Gresini Racing 249. 7. Monster Energy Yamaha 249. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 91.