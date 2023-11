Brad Binder (KTM) : "Dans la forme de ma vie".

Brad Binder (28 ans) s'est déjà familiarisé avec le circuit du Qatar en y faisant quelques tours de vélo. "Le nouvel asphalte rend la piste vraiment très plate. Bien sûr, nous ne savons pas encore s'il sera également glissant ou s'il manquera simplement un peu d'adhérence au début".

Lors du dernier GP du Qatar, en mars 2022, le Sud-Africain avait terminé deuxième à Losail, à 0,346 près derrière Enea Bastianini, le pilote Gresini-Ducati de l'époque. "C'était une bonne performance", se souvient l'actuel quatrième du championnat du monde. "Nous avons été rapides dès le premier tour de la FP1. Avec le nouveau mode d'entraînement, on a désormais beaucoup moins de temps et on est tout de suite sous pression pour trouver des réglages raisonnables. J'espère que la durée de la première séance d'essais sera encore un peu plus longue, car la situation de départ est difficile, et pas seulement à cause du nouvel asphalte".

Le pilote officiel Red Bull-KTM voit en effet un autre problème dans la programmation de la course sous les projecteurs en soirée. "C'est une énorme différence. Nous roulons le jour et le soir. Cela fait tout de suite 15 degrés de différence au niveau de la température. Nous devons trouver un bon réglage, surtout après les courses caniculaires de ces dernières semaines".

A la question de savoir si Brad Binder avait des chances de remporter le titre cette saison, l'homme aux 17 victoires en GP a répondu avec malice. "Je l'avais prévu, oui. Nous avons été très rapides dans de nombreuses courses. Et je me sens dans la forme de ma vie. Mais je veux si possible finir le travail cette année par une victoire et j'espère que nous reviendrons alors frais, dispos et plus performants que jamais en 2024".

Bien qu'il attende maintenant depuis plus de deux ans une victoire en GP, plus précisément depuis Spielberg 2021, Binder peut aussi tirer beaucoup de positif de ses deux succès en sprint en 2023.

Le leader incontesté de l'équipe Pierer loue la collaboration entre les deux équipes de l'usine et les quatre pilotes entre eux. "Ce n'est pas que je ne regarde pas les données des autres pilotes. Chacun de notre quatuor a ses points forts et je peux m'inspirer de tous les trois. Pol est un super-freineur. Augusto est diabolique dans les virages rapides et quand Jack parvient à boucler un tour, il est follement rapide. À nous quatre, nous serions au top" !

Résultat de la course MotoGP, Sepang (12.11.) :

1. Enea Bastianini, Ducati, 20 rdn en 39:59,137 min (= 166,3 km/h).

2. Alex Márquez, Ducati, + 1,535 sec

3. Pecco Bagnaia, Ducati, + 3,562

4. Jorge Martin, Ducati, + 10,526

5. Fabio Quartararo, Yamaha, + 15,000

6. Marco Bezzecchi, Ducati, + 16,946

7. Franco Morbidelli, Yamaha, + 18,553

8. Jack Miller, KTM, + 19,204

9. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 19,399

10. Luca Marini, Ducati, + 19,740

11. Maverick Viñales, Aprilia, + 21,189

12. Johann Zarco, Ducati, + 23,598

13. Marc Márquez, Honda, + 27,079

14. Augusto Fernández, KTM, + 28,940

15. Pol Espargaró, KTM, + 29,849

16. Iker Lecuona, Honda, + 50,960

17. Álvaro Bautista, Ducati, + 53,564

18. Takaaki Nakagami, Honda, + 1:42,162 min

- Brad Binder, KTM, 9 tours de retard

- Aleix Espargaró, Aprilia, 12 tours de retard

- Raúl Fernández, Aprilia, 14 tours de retard

- Miguel Oliveira, Aprilia, 15 tours de retard

- Joan Mir, Honda, 16 tours de retard

Résultat du sprint MotoGP, Sepang (11.11.) :

1. Alex Márquez, Ducati, 10 rdn en 19:58,713 min.

2. Jorge Martin, Ducati, +1,589 sec

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3,034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3,242

5. Brad Binder, KTM, +3,310

6. Jack Miller, KTM, +4,318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5,307

8. Johann Zarco, Ducati, +5,501

9. Luca Marini, Ducati, +6,420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7,241

11. Franco Morbidelli, Yamaha, +8,775

12. Aleix Espargaró, Aprilia, +9,995

13. Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10,067

14. Augusto Fernández, KTM, +10,643

15. Pol Espargaró, KTM, +11,005

16. Fabio Quartararo, Yamaha, +11,911

17. Raúl Fernández, Aprilia, +13,591

18. Miguel Oliveira, Aprilia, +15,058

19. Takaaki Nakagami, Honda, +16,015

20. Iker Lecuona, Honda, +23,484

21. Marc Márquez, Honda, +24,930

22. Álvaro Bautista, Ducati, +36,501

23. Joan Mir, Honda, +40,594

Classement du championnat du monde MotoGP après 35 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 412 points. 2. Martin 398. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 254. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 175. 8. Marini 171. 9. Quartararo 156. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 149. 12. Di Giannantonio 100. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 69. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 626 points (champion du monde). 2. KTM 334. 3. Aprilia 292. 4. Yamaha 176. 5. Honda 169.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 598 points. 2. Ducati Lenovo Team 498. 3. Mooney VR46 Racing 494. 4. Red Bull KTM Factory Racing 410. 5. Aprilia Racing 373. 6. Gresini Racing 249. 7. Monster Energy Yamaha 249. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 91.