Brad Binder (KTM): "Nella forma della mia vita".

Brad Binder (28) ha già preso confidenza con il tracciato del Qatar con alcuni giri in moto. "Il nuovo asfalto rende la pista molto scorrevole. Naturalmente, non sappiamo ancora se sarà scivoloso o se ci sarà semplicemente una mancanza di aderenza all'inizio".

Nell'ultimo GP del Qatar, nel marzo 2022, il sudafricano si è piazzato secondo a Losail, a soli 0,346 dall'allora pilota Gresini Ducati Enea Bastianini. "È stata una buona prestazione", ricorda l'attuale vicecampione del mondo. "Siamo stati veloci fin dal primo giro delle FP1. Con la nuova modalità di allenamento, ora si ha molto meno tempo a disposizione e si è subito sotto pressione per trovare un assetto sensato. Spero che la durata della prima sessione di prove si allunghi un po', perché la posizione di partenza non è difficile solo a causa del nuovo asfalto".

Il pilota della Red Bull KTM vede un altro problema nella programmazione serale della gara illuminata. "È una differenza enorme. Si corre di giorno e di sera. C'è una differenza di 15 gradi nella temperatura. Dobbiamo trovare un buon assetto, soprattutto dopo le gare di riscaldamento delle ultime settimane".

Quando gli è stato chiesto se Brad Binder avesse davvero pensato di avere una possibilità di vincere il titolo in questa stagione, il 17 volte vincitore del GP ha risposto maliziosamente. "L'avevo previsto, sì. Siamo stati molto veloci in molte gare. E sento di essere in forma come non mai. Ma voglio finire il lavoro di quest'anno con una vittoria, se possibile, e sperare di tornare freschi, vivaci e potenti come non mai nel 2024".

Anche se ha aspettato più di due anni per una vittoria in un GP, per la precisione da Spielberg 2021, Binder può trarre molti vantaggi dai suoi due successi in volata nel 2023.

Il chiaro leader della squadra di Pierer elogia la collaborazione tra i due factory team e i quattro piloti. "Non è che non guardo i dati degli altri piloti. Ognuno del nostro quartetto ha i suoi punti di forza e posso imparare qualcosa da tutti e tre. Pol è un frenatore super-duro. Augusto è diabolico nelle curve veloci e quando Jack riesce a fare un giro insieme è velocissimo. Noi quattro messi insieme saremmo il top!".

Risultati gara MotoGP, Sepang (12.11.):

1° Enea Bastianini, Ducati, 20 giri in 39:59.137 min (= 166,3 km/h)

2° Alex Márquez, Ducati, + 1,535 sec.

3. Pecco Bagnaia, Ducati, + 3,562

4° Jorge Martin, Ducati, + 10,526

5. Fabio Quartararo, Yamaha, + 15.000

6. Marco Bezzecchi, Ducati, + 16.946

7. Franco Morbidelli, Yamaha, +18.553

8. Jack Miller, KTM, + 19.204

9. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 19.399

10. Luca Marini, Ducati, + 19.740

11. Maverick Viñales, Aprilia, + 21.189

12. Johann Zarco, Ducati, + 23.598

13° Marc Márquez, Honda, + 27.079

14° Augusto Fernández, KTM, + 28.940

15° Pol Espargaró, KTM, + 29.849

16. Iker Lecuona, Honda, + 50.960

17. Álvaro Bautista, Ducati, + 53.564

18° Takaaki Nakagami, Honda, + 1'42.162 min.

- Brad Binder, KTM, 9 giri in meno

- Aleix Espargaró, Aprilia, 12 giri in meno

- Raúl Fernández, Aprilia, 14 giri in meno

- Miguel Oliveira, Aprilia, 15 giri in meno

- Joan Mir, Honda, 16 giri in meno

Risultato MotoGP Sprint, Sepang (11.11.):

1° Alex Márquez, Ducati, 10 giri in 19:58.713 min.

2° Jorge Martin, Ducati, +1.589 sec.

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3.034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3.242

5. Brad Binder, KTM, +3.310

6. Jack Miller, KTM, +4.318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5.307

8. Johann Zarco, Ducati, +5.501

9. Luca Marini, Ducati, +6.420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7.241

11° Franco Morbidelli, Yamaha, +8.775

12° Aleix Espargaró, Aprilia, +9.995

13° Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10.067

14° Augusto Fernández, KTM, +10.643

15° Pol Espargaró, KTM, +11.005

16° Fabio Quartararo, Yamaha, +11.911

17° Raúl Fernández, Aprilia, +13.591

18° Miguel Oliveira, Aprilia, +15.058

19° Takaaki Nakagami, Honda, +16.015

20° Iker Lecuona, Honda, +23.484

21° Marc Márquez, Honda, +24.930

22° Álvaro Bautista, Ducati, +36.501

23° Joan Mir, Honda, +40.594

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 35 gare su 39:

1° Bagnaia, 412 punti. 2. Martin 398. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 254. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 175. 8. Marini 171. 9. Quartararo 156. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 149. 12. Di Giannantonio 100. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Joaquín Mir, Honda, +601. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 69. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato costruttori:

1. Ducati, 626 punti (Campione del Mondo). 2. KTM 334. 3. Aprilia 292. 4. Yamaha 176. 5. Honda 169.

Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 598 punti. 2. Ducati Lenovo Team 498. 3. Mooney VR46 Racing 494. 4. Red Bull KTM Factory Racing 410. 5. Aprilia Racing 373. 6. Gresini Racing 249. 7. Monster Energy Yamaha 249. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 91.