Brad Binder (KTM): "Na melhor forma da minha vida"

Brad Binder (28) já se familiarizou com a pista do Qatar com algumas voltas na sua mota. "O novo alcatrão torna a pista muito suave. Claro que ainda não sabemos se será escorregadio ou se haverá simplesmente uma falta de aderência no início."

No último GP do Qatar até à data, em março de 2022, o sul-africano terminou em segundo lugar em Losail, apenas 0,346 atrás do então piloto da Gresini Ducati, Enea Bastianini. "Foi um bom desempenho", recorda o atual vice-campeão do mundo. "Estávamos rápidos desde a primeira volta do FP1. Com o novo modo de treino, temos agora muito menos tempo e estamos imediatamente sob pressão para encontrar uma afinação sensata. Espero que a duração da primeira sessão de treinos seja um pouco mais alargada, porque a posição de partida não é apenas difícil devido ao novo asfalto."

O piloto de fábrica da Red Bull KTM vê outro problema na programação nocturna da corrida com iluminação. "É uma diferença enorme. Corremos durante o dia e à noite. Isso faz uma diferença de 15 graus na temperatura. Temos de encontrar uma boa configuração, especialmente depois das corridas de aquecimento das últimas semanas."

Quando lhe perguntaram se Brad Binder pensava realmente que tinha hipóteses de ganhar o título esta época, o vencedor de 17 GPs respondeu maliciosamente. "Eu tinha planeado isso, sim. Fomos muito rápidos em muitas corridas. E sinto-me como se estivesse na melhor forma da minha vida. Mas quero terminar o trabalho este ano com uma vitória, se possível, e espero que regressemos frescos, animados e tão poderosos como nunca antes em 2024."

Embora esteja há mais de dois anos à espera de uma vitória num GP, mais precisamente desde Spielberg 2021, Binder também pode tirar muitos pontos positivos dos seus dois sucessos ao sprint em 2023.

O claro líder da equipa Pierer elogia a cooperação entre as duas equipas de fábrica e os quatro pilotos. "Não é que eu não olhe para os dados dos outros pilotos. Todos no nosso quarteto têm os seus pontos fortes e posso aprender algo com os três. O Pol é um travão super duro. O Augusto é diabólico nas curvas rápidas e quando o Jack consegue fazer uma volta, é muito rápido. Nós os quatro juntos seríamos os melhores!"

Resultado da corrida de MotoGP, Sepang (12.11.):

1º Enea Bastianini, Ducati, 20 rdn em 39:59.137 min (= 166,3 km/h)

2º Alex Márquez, Ducati, + 1,535 seg

3º Pecco Bagnaia, Ducati, + 3,562

4º Jorge Martin, Ducati, + 10,526

5. Fabio Quartararo, Yamaha, + 15,000

6. Marco Bezzecchi, Ducati, + 16,946

7. Franco Morbidelli, Yamaha, +18,553

8. Jack Miller, KTM, + 19,204

9. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 19,399

10. Luca Marini, Ducati, + 19,740

11. Maverick Viñales, Aprilia, + 21,189

12º Johann Zarco, Ducati, + 23,598

13º Marc Márquez, Honda, + 27,079

14º Augusto Fernández, KTM, + 28,940

15º Pol Espargaró, KTM, + 29,849

16º Iker Lecuona, Honda, + 50,960

17º Álvaro Bautista, Ducati, + 53,564

18º Takaaki Nakagami, Honda, + 1'42,162 min

- Brad Binder, KTM, 9 voltas abaixo

- Aleix Espargaró, Aprilia, menos 12 voltas

- Raúl Fernández, Aprilia, menos 14 voltas

- Miguel Oliveira, Aprilia, menos 15 voltas

- Joan Mir, Honda, 16 voltas para baixo

Resultado MotoGP Sprint, Sepang (11.11.):

1º Alex Márquez, Ducati, 10 rdn em 19:58.713 min

2º Jorge Martin, Ducati, +1,589 s

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3,034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3,242

5. Brad Binder, KTM, +3,310

6. Jack Miller, KTM, +4,318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5,307

8. Johann Zarco, Ducati, +5,501

9º Luca Marini, Ducati, +6,420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7,241

11. Franco Morbidelli, Yamaha, +8,775

12º Aleix Espargaró, Aprilia, +9,995

13º Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10,067

14º Augusto Fernández, KTM, +10,643

15º Pol Espargaró, KTM, +11,005

16º Fabio Quartararo, Yamaha, +11,911

17º Raúl Fernández, Aprilia, +13,591

18º Miguel Oliveira, Aprilia, +15,058

19º Takaaki Nakagami, Honda, +16,015

20º Iker Lecuona, Honda, +23,484

21º Marc Márquez, Honda, +24,930

22º Álvaro Bautista, Ducati, +36,501

23º Joan Mir, Honda, +40,594

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 35 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 412 pontos. 2. Martin 398. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 254. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 175. 8. Marini 171. 9. Quartararo 156. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 149. 12. Di Giannantonio 100. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 69. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 626 pontos (Campeã do Mundo). 2. KTM 334. 3. Aprilia 292. 4. Yamaha 176. 5. Honda 169.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 598 pontos. 2. Ducati Lenovo Team 498. 3. Mooney VR46 Racing 494. 4. Red Bull KTM Factory Racing 410. 5. Aprilia Racing 373. 6. Gresini Racing 249. 7. Monster Energy Yamaha 249. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 91.