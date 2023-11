Rául Fernández (Aprilia) : "Une amélioration en vue".

Rául Fernández (23 ans) s'est mis à râler après le GP de Malaisie. C'est surtout l'usine Aprilia qui était au centre de sa colère. La seule nouveauté de sa RS-GP22, ce sont les pneus neufs. Avant le GP du Qatar, la tête brûlée espagnole s'est efforcée d'apaiser les tensions. "Après la course de Sepang, beaucoup de gens d'Aprilia sont venus nous voir. C'était bien pour nous de voir que nos résultats là-bas préoccupaient aussi les Italiens et qu'ils voulaient nous aider".

En effet, les deux pilotes Aprilia - Oliveira a chuté au sixième tour à Sepang et Rául Fernández a même échoué un tour plus tard avec des problèmes techniques lors du GP à domicile du team RNF - ne sont pas allés très loin.

Mais une amélioration est apparemment en vue pour 2024. "Nous aurons plus de techniciens Aprilia dans notre box. En outre, on nous a promis que nous recevrions des pièces d'évolution la saison prochaine. La collaboration sera donc plus étroite. Et la RS-GP23 que nous utiliserons l'année prochaine semble être une bonne moto à la base". De plus, "je considère que mon coéquipier et moi-même sommes à égalité avec les pilotes d'usine", ajoute Raúl Fernández.

Reste à savoir si ce revirement de l'usine Aprilia est dû à un budget RNF plus important ou au fait qu'Aprilia a compris qu'avec quatre motos, même si elles sont d'années différentes, elle a plus de chances face à la concurrence de Ducati et de KTM qui la devance. Peut-être que ces annonces vis-à-vis de Rául Fernández avaient tout simplement une intention sédative, afin qu'il se retienne à l'avenir de blasphémer comme à Sepang.

Le vice-champion du monde Moto2 de 2021 voit déjà une amélioration en vue pour la course sur le Losail International Circuit. "L'asphalte est neuf. Cela permet déjà d'avoir des cartes plus équilibrées. Aprilia, et surtout Aleix, était très fort ici l'an dernier. Je vais faire de mon mieux ici aussi", a déclaré le Madrilène. Mais le décuple vainqueur de GP dans les petites catégories a également admis qu'il ressentait parfois la fatigue des dernières semaines, avec un calendrier serré et de nombreux vols.

Rául Fernández, qui a accédé au MotoGP en 2022 au sein de l'équipe Tech3 sur une KTM, est impatient de voir comment le très apprécié Pedro Acosta se comportera en 2024. Et il a un conseil approprié : "Il ne doit pas penser que les choses vont continuer ainsi pour lui en termes de succès et de titres. Le monde du MotoGP est tout sauf facile".

Résultat de la course MotoGP, Sepang (12.11.) :

1. Enea Bastianini, Ducati, 20 rdn en 39:59,137 min (= 166,3 km/h).

2. Alex Márquez, Ducati, + 1,535 sec

3. Pecco Bagnaia, Ducati, + 3,562

4. Jorge Martin, Ducati, + 10,526

5. Fabio Quartararo, Yamaha, + 15,000

6. Marco Bezzecchi, Ducati, + 16,946

7. Franco Morbidelli, Yamaha, + 18,553

8. Jack Miller, KTM, + 19,204

9. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 19,399

10. Luca Marini, Ducati, + 19,740

11. Maverick Viñales, Aprilia, + 21,189

12. Johann Zarco, Ducati, + 23,598

13. Marc Márquez, Honda, + 27,079

14. Augusto Fernández, KTM, + 28,940

15. Pol Espargaró, KTM, + 29,849

16. Iker Lecuona, Honda, + 50,960

17. Álvaro Bautista, Ducati, + 53,564

18. Takaaki Nakagami, Honda, + 1:42,162 min

- Brad Binder, KTM, 9 tours de retard

- Aleix Espargaró, Aprilia, 12 tours de retard

- Raúl Fernández, Aprilia, 14 tours de retard

- Miguel Oliveira, Aprilia, 15 tours de retard

- Joan Mir, Honda, 16 tours de retard

Résultat du sprint MotoGP, Sepang (11.11.) :

1. Alex Márquez, Ducati, 10 rdn en 19:58,713 min.

2. Jorge Martin, Ducati, +1,589 sec

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3,034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3,242

5. Brad Binder, KTM, +3,310

6. Jack Miller, KTM, +4,318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5,307

8. Johann Zarco, Ducati, +5,501

9. Luca Marini, Ducati, +6,420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7,241

11. Franco Morbidelli, Yamaha, +8,775

12. Aleix Espargaró, Aprilia, +9,995

13. Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10,067

14. Augusto Fernández, KTM, +10,643

15. Pol Espargaró, KTM, +11,005

16. Fabio Quartararo, Yamaha, +11,911

17. Raúl Fernández, Aprilia, +13,591

18. Miguel Oliveira, Aprilia, +15,058

19. Takaaki Nakagami, Honda, +16,015

20. Iker Lecuona, Honda, +23,484

21. Marc Márquez, Honda, +24,930

22. Álvaro Bautista, Ducati, +36,501

23. Joan Mir, Honda, +40,594

Classement du championnat du monde MotoGP après 35 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 412 points. 2. Martin 398. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 254. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 175. 8. Marini 171. 9. Quartararo 156. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 149. 12. Di Giannantonio 100. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 69. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 626 points (champion du monde). 2. KTM 334. 3. Aprilia 292. 4. Yamaha 176. 5. Honda 169.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 598 points. 2. Ducati Lenovo Team 498. 3. Mooney VR46 Racing 494. 4. Red Bull KTM Factory Racing 410. 5. Aprilia Racing 373. 6. Gresini Racing 249. 7. Monster Energy Yamaha 249. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 91.