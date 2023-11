Rául Fernández (Aprilia): "Miglioramento in vista".

I commenti critici di Rául Fernández dopo la debacle della RNF-Aprilia sembrano aver dato i loro frutti, o almeno così crede. È davvero in vista un miglioramento per il 2024?

Rául Fernández (23) ha inveito come un ossesso dopo il GP della Malesia. La sua rabbia si è concentrata in particolare sulla fabbrica Aprilia. L'unica novità sulla sua RS-GP22 erano le gomme fresche. Prima del GP del Qatar, la testa calda spagnola ha fatto del suo meglio per calmare le acque. "Molte persone dell'Aprilia sono venute da noi dopo la gara di Sepang. È stato bello per noi vedere che la nostra prestazione lì interessava anche agli italiani e che volevano aiutarci".

In effetti, i due piloti Aprilia - Oliveira è caduto al sesto giro a Sepang e Rául Fernández è rimasto a piedi un giro dopo per problemi tecnici nel GP di casa del team RNF - non hanno fatto molta strada.

Ma sembra che per il 2024 siano in vista dei miglioramenti. "Avremo più tecnici Aprilia nei nostri box. Ci è stato anche promesso che nella prossima stagione riceveremo parti evolutive. Quindi la collaborazione sarà più stretta. E la RS-GP23 che guideremo il prossimo anno sembra essere una buona moto nella sua forma di base". Inoltre, "penso che io e il mio compagno di squadra siamo alla pari con i piloti ufficiali", afferma Raúl Fernández.

Resta da vedere se questa inversione di rotta da parte della Casa di Aprilia sia dovuta a un aumento del budget della RNF o al fatto che Aprilia si sia resa conto che con quattro moto, anche se di anni diversi, ha maggiori possibilità di contrastare l'agguerrita concorrenza di Ducati e KTM. Forse questi annunci a Rául Fernández avevano semplicemente l'intento di sedare la tensione, affinché in futuro si astenesse dal bestemmiare come ha fatto a Sepang.

Il vicecampione del mondo Moto2 2021 vede già un miglioramento in vista della gara sul Losail International Circuit. "L'asfalto è nuovo. Questo rende il campo di gioco più uniforme. L'Aprilia, in particolare Aleix, è stata molto forte qui l'anno scorso. Farò del mio meglio anche qui", ha detto il madrileno. Tuttavia, il dieci volte vincitore di GP nelle classi minori ha anche ammesso che a volte sente la tensione delle ultime settimane, con il programma serrato e i numerosi voli.

Rául Fernández, che nel 2022 è passato alla MotoGP in sella a una KTM del team Tech3, è curioso di vedere come se la caverà l'apprezzato Pedro Acosta nel 2024. E ha un consiglio da dare: "Non deve pensare che le cose continueranno così per lui in termini di successi e titoli. Il mondo della MotoGP è tutt'altro che facile".

