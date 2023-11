Rául Fernández (Aprilia): "Melhoria à vista"

Rául Fernández (23) estava a falar como uma banshee depois do GP da Malásia. A fábrica da Aprilia, em particular, foi o foco da sua raiva. A única coisa nova na sua RS-GP22 eram os pneus novos. Antes do GP do Qatar, o espanhol fez o seu melhor para acalmar as ondas. "Muitas pessoas da Aprilia vieram ter connosco depois da corrida em Sepang. Foi bom para nós ver que o nosso desempenho lá também preocupou os italianos e que eles queriam ajudar-nos."

Na verdade, os dois pilotos da Aprilia - Oliveira caiu na 6ª volta em Sepang e Rául Fernández ficou preso uma volta depois com problemas técnicos no GP em casa da equipa RNF - não foram muito longe.

Mas parece que há melhorias à vista para 2024. "Vamos ter mais técnicos da Aprilia nas boxes. Também nos foi prometido que vamos receber peças evolutivas na próxima época. Por isso, a colaboração será mais estreita. E a RS-GP23 com que vamos correr no próximo ano parece ser uma boa mota na sua forma básica." Além disso, "penso que eu e o meu companheiro de equipa estamos ao mesmo nível dos pilotos de fábrica", diz Raúl Fernández.

Resta saber se esta reviravolta da fábrica da Aprilia se deve a um aumento do orçamento da RNF ou ao facto de a Aprilia ter percebido que com quatro motos, embora de anos diferentes, tem mais hipóteses contra a concorrência da Ducati e da KTM. Talvez estes anúncios a Rául Fernández tenham tido simplesmente a intenção sedativa de que, no futuro, ele se abstivesse de blasfemar como fez em Sepang.

O vice-campeão do Campeonato do Mundo de Moto2 de 2021 já vê uma melhoria à vista para a corrida no Circuito Internacional de Losail. "O asfalto é novo. Isso torna o campo de jogo mais equilibrado. A Aprilia, especialmente o Aleix, esteve muito forte aqui no ano passado. Também vou dar o meu melhor aqui", disse o madrileno. No entanto, o dez vezes vencedor de GPs nas classes mais pequenas também admitiu que por vezes sente a tensão das últimas semanas com o calendário apertado e os muitos voos.

Rául Fernández, que subiu ao MotoGP com uma KTM na equipa Tech3 em 2022, está curioso para ver como o muito elogiado Pedro Acosta se vai sair em 2024. E tem uma boa dica: "Ele não deve pensar que as coisas vão continuar assim para ele em termos de sucesso e títulos. O mundo do MotoGP é tudo menos fácil".

Resultado da corrida de MotoGP, Sepang (12.11.):

1º Enea Bastianini, Ducati, 20 rdn em 39:59.137 min (= 166,3 km/h)

2º Alex Márquez, Ducati, + 1,535 seg

3º Pecco Bagnaia, Ducati, + 3,562

4º Jorge Martin, Ducati, + 10,526

5. Fabio Quartararo, Yamaha, + 15,000

6. Marco Bezzecchi, Ducati, + 16,946

7. Franco Morbidelli, Yamaha, +18,553

8. Jack Miller, KTM, + 19,204

9. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 19,399

10. Luca Marini, Ducati, + 19,740

11. Maverick Viñales, Aprilia, + 21,189

12º Johann Zarco, Ducati, + 23,598

13º Marc Márquez, Honda, +27,079

14º Augusto Fernández, KTM, + 28,940

15º Pol Espargaró, KTM, + 29,849

16º Iker Lecuona, Honda, + 50,960

17º Álvaro Bautista, Ducati, + 53,564

18º Takaaki Nakagami, Honda, + 1'42,162 min

- Brad Binder, KTM, 9 voltas abaixo

- Aleix Espargaró, Aprilia, menos 12 voltas

- Raúl Fernández, Aprilia, menos 14 voltas

- Miguel Oliveira, Aprilia, menos 15 voltas

- Joan Mir, Honda, 16 voltas para baixo

Resultado MotoGP Sprint, Sepang (11.11.):

1º Alex Márquez, Ducati, 10 rdn em 19:58.713 min

2º Jorge Martin, Ducati, +1,589 s

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3,034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3,242

5. Brad Binder, KTM, +3,310

6. Jack Miller, KTM, +4,318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5,307

8. Johann Zarco, Ducati, +5,501

9º Luca Marini, Ducati, +6,420

10º Maverick Viñales, Aprilia, +7,241

11º Franco Morbidelli, Yamaha, +8,775

12º Aleix Espargaró, Aprilia, +9,995

13º Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10,067

14º Augusto Fernández, KTM, +10,643

15º Pol Espargaró, KTM, +11,005

16º Fabio Quartararo, Yamaha, +11,911

17º Raúl Fernández, Aprilia, +13,591

18º Miguel Oliveira, Aprilia, +15,058

19º Takaaki Nakagami, Honda, +16,015

20º Iker Lecuona, Honda, +23,484

21º Marc Márquez, Honda, +24,930

22º Álvaro Bautista, Ducati, +36,501

23º Joan Mir, Honda, +40,594

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 35 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 412 pontos. 2. Martin 398. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 254. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 175. 8. Marini 171. 9. Quartararo 156. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 149. 12. Di Giannantonio 100. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 69. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 626 pontos (Campeã do Mundo). 2. KTM 334. 3. Aprilia 292. 4. Yamaha 176. 5. Honda 169.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 598 pontos. 2. Ducati Lenovo Team 498. 3. Mooney VR46 Racing 494. 4. Red Bull KTM Factory Racing 410. 5. Aprilia Racing 373. 6. Gresini Racing 249. 7. Monster Energy Yamaha 249. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 91.