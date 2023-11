Fabio Di Gannantonio: "Moto2 y SBK no son una opción"

Fabio "Diggia" di Giannantonio estaba de buen humor hoy en el Media Centre de Losail. Pero el futuro incierto está haciendo pasar un mal rato al italiano. En cualquier caso, enseguida supo lo que los periodistas querían saber de él. Extendió las manos teatralmente y dijo: "¡Esperad! Yo haré la primera pregunta; me esforzaré y lo intentaré. ¿Hay noticias sobre el futuro?".

El puñado de periodistas que había aguantado hasta las seis de la tarde, hora local, rugió de risa. "¿Eso es bueno?", preguntó el piloto de Gresini Ducati.

Luego añadió: "No hay noticias, chicos".

"Todavía no hay dos plazas fijas en MotoGP", añadió Di Giannantonio. "Pero creo que todos lo sabremos en unas horas. He pedido estrictamente que me dejen tranquilo hasta el domingo, sea cual sea el resultado. Porque sólo quiero pensar en las carreras, el resto es demasiado estresante para mí a largo plazo. Siempre hay nuevas sorpresas. Espero poder dar respuestas serias a vuestras preguntas en Valencia".

En el Campeonato del Mundo de Moto2, equipos como Master Camp VR46, Fantic Racing y Speed-up siguen buscando pilotos fuertes. ¿Se imagina Diggia un regreso a la categoría intermedia? "De momento no. Quizá dentro de unas semanas. No quiero verlo como una opción, porque realmente merezco seguir en MotoGP como piloto regular. La situación es extraña. Como han pasado tantas cosas, no me merezco esto, así que estoy disgustado. Este es mi segundo año en MotoGP, he conseguido todos los resultados que se pueden esperar de mí. Una moto de MotoGP sería un paso atrás para mí. El Campeonato del Mundo de Superbikes tampoco es una opción en este momento. Tengo 25 años, estoy en mi mejor momento como piloto, puedo seguir mejorando en MotoGP".

Diggia no había regresado a Italia en las últimas cinco semanas entre carreras en el extranjero, así que voló a casa desde Kuala Lumpur el domingo por la noche y no ha vuelto a Doha hasta hoy. "No, no había ninguna reunión importante. Sólo quería volver a meter el culo en mi propia cama durante unas noches".

¿Se imagina Fabio deslizándose en el papel de piloto probador y sustituto de MotoGP en una fábrica y disputando al menos hasta seis carreras wildcard si se rompen todas las demás cuerdas de MotoGP?

"Esa no es realmente una opción en este momento. Pero si no estoy en la parrilla en 2025, se podría construir algo para 2025 de esa manera", dijo el piloto de Ducati GP22. "Espero ser también piloto de MotoGP en 2024. Ya he terminado en el podio y ahora me he marcado el objetivo de luchar por otra victoria aquí o en Valencia. Al menos lo intentaré. Mis resultados de este año estarán en los libros para siempre. Y si me gano un contrato de MotoGP ahora, también me lo ganaré el año que viene".

Pero Di Giannantonio dice que ocurrieron demasiadas cosas que no jugaron a su favor. "Fue como un efecto dominó. Primero Marc dejó Honda, esa fue la primera gran sorpresa, porque fue la pareja más exitosa en la era MotoGP durante once años. La segunda ficha de dominó cayó cuando se unió a mi equipo. Después me ofrecieron el asiento de Honda. Pero ahora parece que se lo quedará otro piloto. Estuvimos cerca, pero luego querían a otro. Esa fue la tercera ficha de dominó. Después me surgió otra oportunidad lucrativa, porque tengo mucho respeto por el equipo VR46. Pero también preferían a otro piloto. Ese sería el cuarto dominó. Eso llenaría todos los asientos. Marc hizo rodar la historia, la bola de nieve se hizo entonces más y más grande, enterró mi plaza de MotoGP debajo de ella".

Por cierto: El candidato en Repsol-Honda es por supuesto Luca Marini, su sucesor en Mooney VR46 será probablemente la estrella de Moto2 Fermín Aldeguer.