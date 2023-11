Fabio Di Gannantonio : "Moto2 et SBK ne sont pas des options".

Fabio "Diggia" di Giannantonio s'est montré de bonne humeur aujourd'hui au Media Centre de Losail. Mais l'avenir incertain préoccupe l'Italien. En tout cas, il a tout de suite su ce que les journalistes voulaient savoir de lui. Il a donc écarté les mains de manière théâtrale et a dit : "Attendez ! Je pose la première question ; je m'efforce et j'essaie. Y a-t-il des nouvelles de l'avenir ?"

Rires retentissants parmi la poignée de journalistes qui avaient patienté jusqu'à 18 heures, heure locale. "Est-ce que c'est bon ?", s'enquiert le pilote Gresini-Ducati.

Puis il a ajouté : "Il n'y a pas de nouvelles, les gars".

"Il est vrai que deux places en MotoGP ne sont pas encore fixées", a complété Di Giannantonio. "Mais je pense que dans quelques heures, nous serons tous au courant. J'ai demandé à ce qu'on me laisse tranquille jusqu'à dimanche, quoi qu'il arrive. Car je ne veux penser qu'à la course, le reste est trop stressant pour moi à la longue. Il y a sans cesse de nouvelles surprises. J'espère pouvoir apporter des réponses sérieuses à vos questions à Valence".

Dans le championnat du monde Moto2, des équipes comme Master Camp VR46, Fantic Racing et Speed-up recherchent encore des pilotes forts. Diggia peut-il envisager un retour dans la catégorie des poids moyens ? "Pas pour le moment. Peut-être dans quelques semaines. Je ne veux pas considérer cela comme une option, car je mérite amplement de rester en MotoGP en tant que pilote titulaire. La situation est étrange. Car il s'est passé tellement de choses, je ne l'ai pas mérité, c'est pourquoi je suis contrarié. C'est la deuxième année que je roule en MotoGP, j'ai obtenu tous les résultats que l'on peut attendre de moi. Une moto MotoGP serait un retour en arrière pour moi. Le championnat du monde Superbike n'est pas non plus une option pour le moment. J'ai 25 ans, je suis dans la force de l'âge en course, je peux encore progresser en MotoGP".

Diggia n'est jamais rentré en Italie au cours des cinq dernières semaines entre les courses outre-mer, il a donc pris l'avion dimanche soir pour rentrer chez lui depuis Kuala Lumpur et n'est revenu à Doha qu'aujourd'hui. "Non, il n'y avait pas de meeting important. Je voulais juste ramener mon cul dans mon propre lit pour quelques nuits".

Fabio peut-il s'imaginer endosser le rôle de pilote d'essai et de réserve en MotoGP pour une usine et disputer au moins jusqu'à six courses en wildcard si toutes les autres ficelles du MotoGP se brisent ?

"Pour l'instant, ce n'est pas vraiment une possibilité qui s'offre à moi. Mais si je ne suis pas sur la grille en 2025, on pourrait construire quelque chose pour 2025 de cette manière", a répondu le pilote Ducati GP22. "J'espère être encore un pilote de MotoGP en 2024. Je suis déjà monté sur le podium et j'ai maintenant l'intention de me battre pour une autre victoire ici ou à Valence. Je vais au moins essayer. Mes résultats de cette année seront à jamais inscrits dans les livres. Et si je gagne un contrat MotoGP maintenant, j'en gagnerai un l'année prochaine".

Mais Di Giannantonio dit qu'il s'est passé trop de choses qui n'ont pas joué en sa faveur. "C'était comme un effet domino. D'abord, Marc est parti chez Honda, ce fut la première grande surprise, car pendant onze ans, c'était la paire la plus performante de l'ère MotoGP. Le deuxième domino est tombé lorsqu'il est arrivé dans mon équipe. Par la suite, on m'a offert le siège Honda. Mais maintenant, il semble que ce soit un autre pilote qui l'obtienne. Nous étions proches, mais ensuite ils voulaient un autre. C'était le troisième domino. Par la suite, une autre opportunité lucrative s'est présentée à moi, car j'ai beaucoup de respect pour l'équipe VR46. Mais là aussi, on semble préférer un autre pilote. Ce serait donc le quatrième domino. Toutes les places seraient ainsi occupées. Marc a lancé l'histoire, la boule de neige n'a ensuite cessé de grossir, elle a enseveli ma place en MotoGP".

A propos : le candidat chez Repsol-Honda est bien sûr Luca Marini, son successeur chez Mooney VR46 sera probablement la star du Moto2 Fermin Aldeguer.