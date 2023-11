Fabio Di Gannantonio: "Moto2 e SBK non sono un'opzione".

Fabio "Diggia" di Giannantonio era di buon umore oggi al Media Centre di Losail. Ma il futuro incerto sta mettendo in difficoltà l'italiano. In ogni caso, ha capito subito cosa i giornalisti volevano sapere da lui. Ha allargato le mani in modo teatrale e ha detto: "Aspettate! La prima domanda la faccio io, mi impegno e ci provo. Ci sono novità sul futuro?".

Il manipolo di giornalisti che aveva resistito fino alle 18.00 ora locale è scoppiato in una risata. "È una cosa buona", ha chiesto il pilota della Gresini Ducati.

Poi ha aggiunto: "Non ci sono novità, ragazzi".

"Due posti in MotoGP non sono ancora stati fissati", ha aggiunto Di Giannantonio. "Ma credo che lo sapremo tutti tra qualche ora. Ho chiesto tassativamente di essere lasciato in pace fino a domenica, qualunque sia il risultato. Perché voglio pensare solo a correre, il resto è troppo stressante per me alla lunga. Ci sono sempre nuove sorprese. Spero di poter dare risposte serie alle vostre domande a Valencia".

Nel Campionato del Mondo Moto2, squadre come Master Camp VR46, Fantic Racing e Speed-up sono ancora alla ricerca di piloti forti. Diggia può immaginare un ritorno alla classe di mezzo? "Al momento no. Forse tra qualche settimana. Non voglio vederla come un'opzione, perché merito davvero di rimanere in MotoGP come pilota regolare. La situazione è strana. Sono successe tante cose, non me lo merito, quindi sono arrabbiato. Questo è il mio secondo anno in MotoGP, ho ottenuto tutti i risultati che ci si poteva aspettare da me. Una MotoGP sarebbe un passo indietro per me. Anche il Campionato del Mondo Superbike non è un'opzione al momento. Ho 25 anni, sono nel fiore degli anni come pilota, posso continuare a migliorare in MotoGP".

Diggia non era mai tornato in Italia nelle ultime cinque settimane tra una gara e l'altra, quindi è volato a casa da Kuala Lumpur domenica sera ed è tornato a Doha solo oggi. "No, non c'erano incontri importanti. Volevo solo tornare nel mio letto per qualche notte".

Fabio può immaginare di scivolare nel ruolo di pilota collaudatore e sostituto della MotoGP in una fabbrica e disputare almeno fino a sei gare wildcard se tutte le altre cordate della MotoGP si rompono?

"Al momento non è un'opzione possibile. Ma se non sarò sulla griglia di partenza nel 2025, si potrebbe costruire qualcosa per il 2025 in questo modo", ha detto il pilota della Ducati GP22. "Spero di essere un pilota della MotoGP anche nel 2024. Sono già salito sul podio e ora mi sono posto l'obiettivo di lottare per un'altra vittoria qui o a Valencia. Ci proverò almeno. I miei risultati di quest'anno resteranno per sempre nei libri. E se mi sono guadagnato un contratto in MotoGP ora, me lo guadagnerò anche l'anno prossimo".

Ma Di Giannantonio dice che sono successe troppe cose che non hanno giocato a suo favore. "È stato come un effetto domino. Prima Marc ha lasciato la Honda, e questa è stata la prima grande sorpresa, perché è stata la coppia di maggior successo nell'era della MotoGP per undici anni. La seconda tessera del domino è caduta quando è entrato nel mio team. In seguito mi è stato offerto il sedile della Honda. Ma ora sembra che sarà un altro pilota ad ottenerlo. Eravamo vicini, ma poi hanno voluto qualcun altro. Questa è stata la terza tessera del domino. Poi mi si è presentata un'altra opportunità vantaggiosa, perché ho molto rispetto per il team VR46. Ma anche in questo caso è stato preferito un altro pilota. Quello sarebbe stato il quarto domino. Avrebbe riempito tutti i posti. Marc ha fatto girare la storia, la palla di neve è diventata sempre più grande e ha seppellito il mio posto in MotoGP".

A proposito: il candidato alla Repsol-Honda è ovviamente Luca Marini, mentre il suo successore alla Mooney VR46 sarà probabilmente la stella della Moto2 Fermin Aldeguer.