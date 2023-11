Fabio Di Gannantonio: "Moto2 e SBK não são uma opção

Fabio "Diggia" di Giannantonio estava bem-disposto hoje no Centro de Imprensa em Losail. Mas o futuro incerto está a ser difícil para o italiano. Em todo o caso, ele soube imediatamente o que os jornalistas queriam saber dele. Abriu as mãos de forma teatral e disse: "Esperem! Eu faço a primeira pergunta; vou esforçar-me e tentar. Há notícias sobre o futuro?"

Os poucos jornalistas que tinham aguentado até às 18 horas locais riram-se. "Isso é bom?", perguntou o piloto da Gresini Ducati.

Depois acrescentou: "Não há novidades, malta".

"Dois lugares no MotoGP ainda não estão definidos," acrescentou Di Giannantonio. "Mas acho que todos nós saberemos em algumas horas. Pedi estritamente para ser deixado em paz até domingo, seja qual for o resultado. Porque só quero pensar nas corridas, o resto é demasiado stressante para mim a longo prazo. Há sempre novas surpresas. Espero poder dar respostas sérias às vossas perguntas em Valência".

No Campeonato do Mundo de Moto2, equipas como a Master Camp VR46, Fantic Racing e Speed-up continuam à procura de pilotos fortes. Diggia pode imaginar um regresso à classe dos médios? "De momento não. Talvez dentro de algumas semanas. Não quero ver isso como uma opção, porque mereço mesmo continuar no MotoGP como piloto regular. A situação é estranha. Porque aconteceu tanta coisa, eu não mereço isto, por isso estou aborrecido. Este é o meu segundo ano no MotoGP, consegui todos os resultados que se podem esperar de mim. Uma mota de MotoGP seria um passo atrás para mim. O Campeonato do Mundo de Superbike também não é uma opção neste momento. Tenho 25 anos, estou no meu auge como piloto, posso continuar a melhorar no MotoGP."

Diggia nunca tinha regressado a Itália nas últimas cinco semanas entre corridas no estrangeiro, por isso voou de Kuala Lumpur para casa no domingo à noite e só hoje regressou a Doha. "Não, não houve reuniões importantes. Só queria voltar para a minha própria cama por algumas noites."

Fabio consegue imaginar-se no papel de piloto de testes de MotoGP e de piloto de substituição numa fábrica e disputar pelo menos até seis corridas de wildcard se todas as outras cordas do MotoGP quebrarem?

"De momento, isso não é uma opção. Mas se eu não estiver na grelha em 2025, podemos construir algo para 2025 dessa forma", disse o piloto da Ducati GP22. "Espero também ser um piloto de MotoGP em 2024. Já terminei no pódio e agora estabeleci o objetivo de lutar por outra vitória aqui ou em Valência. Pelo menos vou tentar. Os meus resultados deste ano ficarão para sempre nos livros. E se eu ganhar um contrato de MotoGP agora, também vou ganhar um no próximo ano."

Mas Di Giannantonio diz que aconteceram demasiadas coisas que não jogaram a seu favor. "Foi como um efeito dominó. Primeiro, Marc deixou a Honda, essa foi a primeira grande surpresa, porque foi a dupla mais bem sucedida da era do MotoGP durante onze anos. O segundo dominó caiu quando ele se juntou à minha equipa. Depois ofereceram-me o lugar na Honda. Mas agora parece que outro piloto vai ficar com o lugar. Estivemos perto, mas depois quiseram outra pessoa. Esse foi o terceiro dominó. Depois disso, surgiu outra oportunidade lucrativa para mim, porque tenho muito respeito pela equipa VR46. Mas é óbvio que outro piloto também foi preferido. Esse seria o quarto dominó. Isso preencheria todos os lugares. O Marc fez a história rolar, a bola de neve foi crescendo e enterrou o meu lugar no MotoGP debaixo dela".

A propósito: o candidato na Repsol-Honda é, obviamente, Luca Marini, o seu sucessor na Mooney VR46 será provavelmente a estrela de Moto2 Fermin Aldeguer.