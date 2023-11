Aleix Espargaró: "Pedro Acosta será una bomba"

Aleix Espargaró está a sólo dos puntos de Zarco en la sexta posición del Campeonato del Mundo tras 18 de los 20 Grandes Premios disputados este año, y ya te puedes imaginar lo que le espera al subcampeón del Mundo de 2022 en las dos últimas citas. "No me voy a andar con rodeos. "Quiero ganar aquí o, al menos, luchar por el podio", dijo el viernes el piloto oficial de Aprilia. El andorrano por elección, de 34 años, disputa aquí su 320 Gran Premio y hasta ahora ha logrado tres victorias y once podios en MotoGP.

"He apretado mucho en las carreras de ultramar en otoño, y aparte de Malasia, donde fuimos muy lentos, siempre fuimos muy competitivos, estuvimos a menudo entre los cinco primeros y cerca del podio. Estuvimos a un gran nivel. Y aquí en Qatar siempre hemos sido rápidos. Por eso espero un podio".

¿Qué receta utilizará Aleix? "No debo estresarme demasiado, tenemos que tomárnoslo con calma el viernes. Está claro que las condiciones de la pista cambiarán mucho de la FP1 al sprint. Siempre tenemos que tenerlo en cuenta. Será crucial que ataquemos al 100% en el momento adecuado este fin de semana. La pista no estará preparada para arriesgar al 100% en la FP1. Lo mismo ocurrió en Malasia y en muchos circuitos de Europa. Siempre tengo que recordar: si arriesgo al máximo, tengo que tener cuidado".

A sus 34 años, Aleix Espargaró es considerado un amigo paternal por algunos españoles como Fermín Aldeguer (18). También muestra mucho respeto por Pedro Acosta, de 19 años, que ganó el Campeonato del Mundo de Moto3 2021 y se convirtió el domingo en el nuevo Campeón del Mundo de Moto2.

Espargaró: "Creo que Pedro también ofrecerá escenas bonitas y emocionantes en MotoGP en 2024. Pero todavía es un poco tímido a veces. Pero todavía es un niño; tiene que madurar. Sé que no estaba contento el domingo pasado en Malasia, a pesar de haber ganado el Campeonato del Mundo. Porque quería coronar el título con una victoria en un GP. Le dije: 'No parecías muy contento en el podio'. Me dio una respuesta evasiva. Eso le hace especial. Me recuerda a otros pilotos del pasado. Pedro va a ser una bomba para los periodistas".

¿Qué podemos esperar de Acosta en su temporada de debut con la KTM? "Creo que la temporada 2024 será increíble. Tenemos ganas de que Marc se pase a Ducati, luego tenemos ganas de ver la velocidad de Jorge Martín en un equipo cliente, que esperamos que mantenga el año que viene. Luego será emocionante cuando Honda y Yamaha reciban ayuda de las concesiones. Además de un espectacular Acosta en KTM. Va a ser un año entretenido. Tiene buena pinta. Será importante que demos un buen espectáculo".

¿Cómo se siente Aleix Espargaró de cara a la séptima carrera en nueve semanas? "Estaba muy preocupado cuando vi el calendario hace un año. Temía que estuviéramos completamente destruidos después de Valencia. Pero todo ha ido bien. Quizá sea porque estoy viajando con mi familia. Y antes de Sepang también viajamos a Bali con Jorge y Fermín. Estoy disfrutando mucho de esta temporada, nunca he disfrutado tanto de una temporada como de ésta. Siento una vitalidad extra y fresca cuando me rodeo de pilotos jóvenes como Jorge y Fermín. Estoy disfrutando mucho este año, no creo que el calendario sea agotador".