Aleix Espargaró : "Pedro Acosta sera une bombe".

Aleix Espargaró cite des raisons valables pour lesquelles il attend beaucoup de suspense et de variété dans la saison MotoGP 2024. Marc Márquez sur Ducati et le rookie Pedro Acosta n'en sont que deux.

Aleix Espargaró n'est qu'à deux points de Zarco au sixième rang du championnat du monde après 18 des 20 Grand Prix de cette année, et on peut imaginer ce que le quatrième du championnat du monde 2022 a en tête pour les deux derniers événements. "Je ne vais pas tourner autour du pot. "Je veux gagner ici ou au moins me battre pour le podium", a déclaré vendredi le pilote officiel Aprilia. A 34 ans, l'Andorran d'adoption dispute ici son 320e Grand Prix, il a jusqu'ici remporté trois victoires en MotoGP et obtenu onze podiums en MotoGP.

"J'ai fait beaucoup d'efforts lors des courses outre-mer de l'automne et, à part en Malaisie où nous avons été très lents, nous avons toujours été très compétitifs, nous avons souvent été dans le top 5 et proches du podium. Nous étions à un niveau très élevé. Et ici, au Qatar, nous avons toujours été rapides. C'est pourquoi je compte sur une place sur le podium".

Avec quelle recette Aleix va-t-il procéder ? "Je ne dois pas trop me stresser, nous devons aborder le vendredi de manière décontractée. Il est clair que les conditions de piste vont beaucoup changer entre la FP1 et le sprint. Nous devons toujours garder cela à l'esprit. Il sera crucial d'attaquer à 100% au bon moment ce week-end. La piste ne sera certainement pas prête pour une prise de risque à 100% en FP1. C'était déjà le cas en Malaisie et c'est aussi le cas sur de nombreuses pistes en Europe. Je dois toujours me rappeler que si je prends des risques complets, je dois être prudent".

A 34 ans, Aleix Espargaró est considéré comme un ami paternel par certains Espagnols, comme Fermin Aldeguer (18 ans). Il montre également beaucoup de respect pour Pedro Acosta, 19 ans, vainqueur du championnat du monde Moto3 en 2021 et nouveau champion du monde Moto2 depuis dimanche.

Espargaró : "Je pense que Pedro sera également à l'origine de quelques belles scènes excitantes en MotoGP en 2024. Mais jusqu'à présent, il est parfois encore un peu timide. Mais c'est encore un enfant ; il doit grandir. Je sais qu'il n'était pas heureux dimanche dernier en Malaisie, même s'il a gagné le championnat du monde. Car il voulait couronner ce titre par une victoire en GP. Je lui ai dit : 'Tu n'avais pas l'air très heureux sur le podium'. Il m'a répondu de manière évasive. Cela fait de lui quelqu'un de spécial. Il me rappelle certains autres pilotes dans le passé. Pedro va être une bombe pour les journalistes".

Que peut-on attendre d'Acosta pour sa saison rookie sur KTM ? "Je suppose que la saison 2024 sera étonnante. Nous attendons avec impatience le passage de Marc chez Ducati, puis nous nous réjouissons de la vitesse de Jorge Martin dans une équipe cliente, vitesse qu'il conservera, je l'espère, l'année prochaine. Ensuite, l'aide apportée par les concessions à Honda et Yamaha sera passionnante. Sans oublier un Acosta spectaculaire chez KTM. Ce sera une année divertissante. Elle s'annonce bien. L'important sera de faire un bon spectacle".

Comment se sent Aleix Espargaró avant la septième course en neuf semaines ? "J'étais très inquiet quand j'ai vu le calendrier il y a un an. Je craignais que nous soyons complètement détruits après Valence. Mais tout s'est bien passé. C'est peut-être parce que je voyage avec ma famille. Et avant Sepang, nous avons aussi passé du temps à Bali avec Jorge et Fermin. Je suis très content de cette saison, je n'ai jamais eu autant de plaisir que cette saison. Je ressens une vitalité supplémentaire et fraîche lorsque je m'entoure de jeunes pilotes comme Jorge et Fermin. Je profite vraiment de cette année, je ne pense pas que le calendrier soit éprouvant".