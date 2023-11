Aleix Espargaró: "Pedro Acosta sarà una bomba".

Aleix Espargaró è a soli due punti da Zarco, al sesto posto nel Campionato del Mondo dopo 18 dei 20 Gran Premi disputati quest'anno, e si può immaginare cosa voglia fare il vicecampione del mondo 2022 negli ultimi due eventi. "Non ho intenzione di menare il can per l'aia. "Voglio vincere qui o almeno lottare per il podio", ha detto venerdì il pilota ufficiale Aprilia. Il 34enne andorrano, per scelta, disputerà qui il suo 320° Gran Premio e finora ha conquistato tre vittorie e undici podi in MotoGP.

"Ho spinto molto nelle gare all'estero in autunno e, a parte la Malesia, dove siamo stati molto lenti, siamo sempre stati molto competitivi, spesso nei primi cinque e vicini al podio. Eravamo a un livello elevato. E qui in Qatar siamo sempre stati veloci. Per questo mi aspetto un podio".

Quale ricetta utilizzerà Aleix? "Non devo stressarmi troppo, venerdì dobbiamo prendercela comoda. È chiaro che le condizioni della pista cambieranno molto dalle FP1 alla volata. Dobbiamo sempre tenerlo a mente. Sarà fondamentale attaccare al 100% al momento giusto questo fine settimana. La pista non sarà certamente pronta per un rischio al 100% nelle FP1. È stato così anche in Malesia e lo è anche su molte piste in Europa. Devo sempre ricordare che se rischio al massimo, devo stare attento".

A 34 anni, Aleix Espargaró è considerato un amico paterno da alcuni spagnoli come Fermin Aldeguer (18). Mostra anche molto rispetto per il 19enne Pedro Acosta, che ha vinto il Campionato del Mondo Moto3 2021 e domenica è diventato il nuovo Campione del Mondo Moto2.

Espargaró: "Credo che Pedro darà vita a scene belle ed emozionanti anche in MotoGP nel 2024. Ma a volte è ancora un po' timido. Ma è ancora un ragazzo, deve crescere. So che non era contento domenica scorsa in Malesia, anche se ha vinto il Campionato del Mondo. Perché voleva coronare il titolo con la vittoria di un GP. Gli ho detto: "Non sembravi molto felice sul podio". Mi ha risposto in modo evasivo. Questo lo rende speciale. Mi ricorda altri piloti del passato. Pedro sarà una bomba per i giornalisti".

Cosa possiamo aspettarci da Acosta nella sua stagione da debuttante in sella alla KTM? "Credo che la stagione 2024 sarà fantastica. Aspettiamo con ansia il passaggio di Marc alla Ducati, poi la velocità di Jorge Martin in un team clienti, che speriamo mantenga anche l'anno prossimo. Poi sarà emozionante quando Honda e Yamaha otterranno un aiuto dalle concessioni. E poi un Acosta spettacolare in KTM. Sarà un anno divertente. Si prospetta bene. Sarà importante dare un buon spettacolo".

Come si sente Aleix Espargaró in vista della settima gara in nove settimane? "Ero molto preoccupato quando ho visto il calendario un anno fa. Temevo che dopo Valencia saremmo stati completamente distrutti. Invece è andato tutto bene. Forse perché sto viaggiando con la mia famiglia. E prima di Sepang siamo andati anche a Bali con Jorge e Fermin. Mi sto davvero godendo questa stagione, non mi sono mai divertito così tanto come in questa stagione. Sento una vitalità extra e fresca quando mi circondo di giovani piloti come Jorge e Fermin. Mi sto davvero divertendo quest'anno, non credo che il calendario sia estenuante".