Aleix Espargaró: "Pedro Acosta vai ser uma bomba

Aleix Espargaró está apenas a dois pontos de Zarco, em sexto lugar no Campeonato do Mundo, após 18 dos 20 Grandes Prémios deste ano, e pode imaginar o que o vice-campeão do Mundo de 2022 está a preparar para os últimos dois eventos. "Não vou estar com rodeios. "Quero ganhar aqui ou pelo menos lutar pelo pódio", disse o piloto de fábrica da Aprilia na sexta-feira. O andorrano de 34 anos está a disputar aqui o seu 320º Grande Prémio e até agora conquistou três vitórias de MotoGP e onze pódios de MotoGP.

"Esforcei-me muito nas corridas no estrangeiro no outono e, à exceção da Malásia, onde fomos muito lentos, fomos sempre muito competitivos, estivemos muitas vezes entre os cinco primeiros e perto do pódio. Estávamos a um nível elevado. E aqui no Qatar temos sido sempre rápidos. É por isso que estou à espera de um lugar no pódio".

Que receita é que Aleix vai usar? "Não devo colocar demasiado stress em mim próprio, temos de ir com calma na sexta-feira. É claro que as condições da pista vão mudar muito desde o FP1 até ao sprint. Temos sempre de ter isso em mente. Será crucial que ataquemos a 100 por cento na altura certa este fim de semana. A pista não estará certamente preparada para um risco de 100 por cento no FP1. Foi o caso na Malásia e é também o caso em muitas pistas na Europa. Tenho sempre de me lembrar: se corro riscos totais, tenho de ter cuidado."

Aos 34 anos de idade, Aleix Espargaró é considerado um amigo paternal por alguns espanhóis, como Fermin Aldeguer (18). Ele também mostra muito respeito por Pedro Acosta, de 19 anos, que venceu o Campeonato do Mundo de Moto3 de 2021 e se tornou o novo Campeão do Mundo de Moto2 no domingo.

Espargaró: "Penso que o Pedro também vai proporcionar algumas cenas agradáveis e emocionantes no MotoGP em 2024. Mas ele ainda é um pouco tímido às vezes. Mas ele ainda é um miúdo, tem de crescer. Sei que ele não estava feliz no domingo passado na Malásia, apesar de ter ganho o Campeonato do Mundo. Porque ele queria coroar o título com uma vitória num GP. Eu disse-lhe: 'Não parecias muito feliz no pódio. Ele deu-me uma resposta evasiva. Isso torna-o especial. Ele faz-me lembrar outros pilotos do passado. O Pedro vai ser uma bomba para os jornalistas".

O que podemos esperar de Acosta na sua época de estreia na KTM? "Acho que a época de 2024 vai ser fantástica. Estamos ansiosos pela mudança do Marc para a Ducati, depois estamos ansiosos pela velocidade do Jorge Martin numa equipa cliente, que esperamos que mantenha no próximo ano. Depois, será emocionante quando a Honda e a Yamaha obtiverem ajuda das concessões. Além de um Acosta espetacular na KTM. Vai ser um ano divertido. Parece-me bem. Será importante fazermos um bom espetáculo."

Como é que Aleix Espargaró se sente antes da sétima corrida em nove semanas? "Fiquei muito preocupado quando vi o calendário há um ano. Temi que fôssemos completamente destruídos depois de Valência. Mas tudo correu bem. Talvez seja porque estou a viajar com a minha família. E antes de Sepang também viajámos para Bali com o Jorge e o Fermin. Estou a gostar muito desta época, nunca gostei tanto de uma época como esta. Sinto uma vitalidade extra e fresca quando me rodeio de jovens pilotos como o Jorge e o Fermin. Estou a gostar muito deste ano, não acho que o calendário seja cansativo".