Fabio Quartararo (Yamaha) acepta la inferioridad

Yamaha es el fabricante más laureado en el Circuito Internacional de Losail, con diez victorias de MotoGP hasta la fecha, y Fabio Quartararo también contribuyó a ello en el año de su título 2021 con un éxito en la segunda parte del entonces doblete de Doha (junto a Valentino Rossi en 2005, 2006, 2010 y 2015; Jorge Lorenzo en 2012, 2013 y 2016; Maverick Viñales en 2017 y 2021/1).

Para el GP de Qatar de este año, el francés se ha mostrado realista en la entrevista y no ha ofrecido ninguna especulación. Ha comprendido que su M1 es actualmente un obstáculo importante. "No quiero decir nada hasta que hayamos salido a la pista por primera vez", respondió reflexivo. "Después del viernes puedes juzgarlo mejor, porque entonces conoces mejor tu ritmo. Puede que espere estar entre los seis primeros y tener un ritmo inesperadamente alto. Pero podría ser al revés. Por eso no quiero esperar nada malo".

Tras una amarga primera mitad de temporada con resultados comparativamente pobres para un antiguo campeón del mundo, Quartararo se reposicionó. El piloto de 24 años aceptó la situación actual del motociclismo en verano. Como resultado, comenzó la segunda mitad de la temporada con una nueva mentalidad. "Sigo teniendo una mentalidad ganadora, pero también tengo que ser realista", admite el piloto de Yamaha. "Parte de mi mente sabe que no podemos ser rápidos en algunas pistas en este momento. Si doy el 100% y sólo termino en octava posición, tengo que aceptarlo. Me lo repetí a mí mismo en la segunda mitad de la temporada y me ayudó mucho".

El cambio de mentalidad también se reflejó en los resultados. Después de no sumar a menudo más de diez puntos por fin de semana, Quartararo logró el quinto puesto en Malasia e incluso subió al podio en India e Indonesia. "Las carreras asiáticas fueron bastante buenas. Volver a estar entre los cinco primeros me haría muy feliz en esta pista de Doha".

Resultado de la carrera de MotoGP, Sepang (12.11.):

1º Enea Bastianini, Ducati, 20 rdn en 39:59.137 min (= 166.3 km/h)

2º Alex Márquez, Ducati, + 1.535 seg.

3º Pecco Bagnaia, Ducati, + 3.562

4. Jorge Martín, Ducati, + 10.526

5. Fabio Quartararo, Yamaha, + 15.000

6. Marco Bezzecchi, Ducati, + 16.946

7. Franco Morbidelli, Yamaha, +18.553

8. Jack Miller, KTM, + 19.204

9. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 19.399

10. Luca Marini, Ducati, + 19.740

11. Maverick Viñales, Aprilia, + 21.189

12º Johann Zarco, Ducati, + 23.598

13º Marc Márquez, Honda, + 27.079

14º Augusto Fernández, KTM, + 28.940

15º Pol Espargaró, KTM, + 29.849

16º Iker Lecuona, Honda, + 50.960

17º Álvaro Bautista, Ducati, + 53.564

18º Takaaki Nakagami, Honda, + 1'42.162 min

- Brad Binder, KTM, a 9 vueltas

- Aleix Espargaró, Aprilia, 12 vueltas menos

- Raúl Fernández, Aprilia, 14 vueltas.

- Miguel Oliveira, Aprilia, 15 vueltas.

- Joan Mir, Honda, 16 vueltas

Resultado MotoGP Sprint, Sepang (11.11.):

1º Alex Márquez, Ducati, 10 rdn en 19:58.713 min

2º Jorge Martín, Ducati, +1.589 seg.

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3.034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3.242

5. Brad Binder, KTM, +3.310

6. Jack Miller, KTM, +4.318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5.307

8. Johann Zarco, Ducati, +5.501

9. Luca Marini, Ducati, +6.420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7.241

11º Franco Morbidelli, Yamaha, +8.775

12º Aleix Espargaró, Aprilia, +9.995

13º Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10.067

14º Augusto Fernández, KTM, +10.643

15º Pol Espargaró, KTM, +11.005

16º Fabio Quartararo, Yamaha, +11.911

17º Raúl Fernández, Aprilia, +13.591

18º Miguel Oliveira, Aprilia, +15.058

19º Takaaki Nakagami, Honda, +16.015

20º Iker Lecuona, Honda, +23.484

21º Marc Márquez, Honda, +24.930

22º Álvaro Bautista, Ducati, +36.501

23º Joan Mir, Honda, +40.594

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 35 de 39 carreras:

1. Bagnaia, 412 puntos. 2. Martin 398. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 254. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 175. 8. Marini 171. 9. Quartararo 156. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 149. 12. Di Giannantonio 100. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Oliveira 80. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 69. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato de Constructores:

1. Ducati, 626 puntos (Campeón del Mundo). 2. KTM 334. 3. Aprilia 292. 4. Yamaha 176. 5. Honda 169.

Campeonato del Mundo por Equipos:

1. Prima Pramac Racing, 598 puntos. 2. Ducati Lenovo Team 498. 3. Mooney VR46 Racing 494. 4. Red Bull KTM Factory Racing 410. 5. Aprilia Racing 373. 6. Gresini Racing 249. 7. Monster Energy Yamaha 249. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 91.