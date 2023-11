Fabio Quartararo (Yamaha) aceita a inferioridade

Fabio Quartararo continua a debater-se com uma Yamaha inferior em 2023. Desde a pausa de verão, o piloto de MotoGP melhorou as suas posições e até terminou no pódio. Ele citou a sua nova mentalidade como a razão.

A Yamaha é o construtor mais bem sucedido no Circuito Internacional de Losail, com dez vitórias de MotoGP até à data, e Fabio Quartararo também contribuiu para isso no seu ano de título 2021 com um sucesso na segunda parte da então dupla de Doha (ao lado de Valentino Rossi em 2005, 2006, 2010 e 2015; Jorge Lorenzo em 2012, 2013 e 2016; Maverick Viñales em 2017 e 2021/1).

Para o GP do Qatar deste ano, o francês manteve-se realista na entrevista e não fez qualquer especulação. Ele entendeu que sua M1 é atualmente um grande obstáculo. "Não quero dizer nada antes de estarmos na pista pela primeira vez", respondeu refletidamente. "Depois de sexta-feira, podemos avaliar melhor, porque então conhecemos melhor o nosso ritmo. Talvez eu esteja à espera de ficar entre os seis primeiros e tenha um ritmo inesperadamente elevado. Mas pode acontecer o contrário. É por isso que não quero esperar nada de errado".

Depois de uma primeira metade de época amarga, com resultados comparativamente fracos para um antigo campeão do mundo, Quartararo reposicionou-se. O jovem de 24 anos aceitou a atual situação das motos no verão. Como resultado, começou a segunda metade da época com uma nova mentalidade. "Continuo a ter uma mentalidade vencedora, mas também tenho de ser realista", admitiu o piloto da Yamaha. "Parte da minha mente sabe que não podemos ser rápidos em algumas pistas neste momento. Se der 100 por cento e ainda assim terminar apenas em 8º lugar, tenho de aceitar isso. Continuei a dizer isto a mim próprio na segunda metade da época e isso ajudou-me muito."

A mudança de mentalidade também se reflectiu nos resultados. Depois de muitas vezes não marcar mais de dez pontos por fim de semana, Quartararo ficou em quinto lugar na Malásia e até terminou no pódio na Índia e na Indonésia. "As corridas asiáticas foram muito boas. Voltar a estar entre os cinco primeiros deixar-me-ia muito feliz nesta pista em Doha."

Resultado da corrida de MotoGP, Sepang (12.11.):

1º Enea Bastianini, Ducati, 20 rdn em 39:59.137 min (= 166,3 km/h)

2º Alex Márquez, Ducati, + 1,535 seg

3º Pecco Bagnaia, Ducati, + 3,562

4º Jorge Martin, Ducati, + 10,526

5. Fabio Quartararo, Yamaha, + 15,000

6. Marco Bezzecchi, Ducati, + 16,946

7. Franco Morbidelli, Yamaha, +18,553

8. Jack Miller, KTM, + 19,204

9. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 19,399

10. Luca Marini, Ducati, + 19,740

11. Maverick Viñales, Aprilia, + 21,189

12º Johann Zarco, Ducati, + 23,598

13º Marc Márquez, Honda, + 27,079

14º Augusto Fernández, KTM, + 28,940

15º Pol Espargaró, KTM, + 29,849

16º Iker Lecuona, Honda, + 50,960

17º Álvaro Bautista, Ducati, + 53,564

18º Takaaki Nakagami, Honda, + 1'42,162 min

- Brad Binder, KTM, 9 voltas abaixo

- Aleix Espargaró, Aprilia, menos 12 voltas

- Raúl Fernández, Aprilia, menos 14 voltas

- Miguel Oliveira, Aprilia, menos 15 voltas

- Joan Mir, Honda, 16 voltas para baixo

Resultado MotoGP Sprint, Sepang (11.11.):

1º Alex Márquez, Ducati, 10 rdn em 19:58.713 min

2º Jorge Martin, Ducati, +1,589 s

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3,034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3,242

5. Brad Binder, KTM, +3,310

6. Jack Miller, KTM, +4,318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5,307

8. Johann Zarco, Ducati, +5,501

9º Luca Marini, Ducati, +6,420

10º Maverick Viñales, Aprilia, +7,241

11º Franco Morbidelli, Yamaha, +8,775

12º Aleix Espargaró, Aprilia, +9,995

13º Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10,067

14º Augusto Fernández, KTM, +10,643

15º Pol Espargaró, KTM, +11,005

16º Fabio Quartararo, Yamaha, +11,911

17º Raúl Fernández, Aprilia, +13,591

18º Miguel Oliveira, Aprilia, +15,058

19º Takaaki Nakagami, Honda, +16,015

20º Iker Lecuona, Honda, +23,484

21º Marc Márquez, Honda, +24,930

22º Álvaro Bautista, Ducati, +36,501

23º Joan Mir, Honda, +40,594

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 35 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 412 pontos. 2. Martin 398. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 254. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 175. 8. Marini 171. 9. Quartararo 156. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 149. 12. Di Giannantonio 100. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 69. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 626 pontos (Campeã do Mundo). 2. KTM 334. 3. Aprilia 292. 4. Yamaha 176. 5. Honda 169.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 598 pontos. 2. Ducati Lenovo Team 498. 3. Mooney VR46 Racing 494. 4. Red Bull KTM Factory Racing 410. 5. Aprilia Racing 373. 6. Gresini Racing 249. 7. Monster Energy Yamaha 249. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 91.