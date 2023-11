50 choques para Repsol Honda: por qué Mir sigue empujando

El ex campeón del mundo Joan Mir está teniendo un año difícil en su Repsol Honda. Él y su compañero Marc Márquez han demostrado a menudo que la RC213V no es una moto fácil de pilotar. El pasado fin de semana, el equipo Honda superó la marca de 50 caídas en una temporada.

Incluso Mir, que una vez fue tan consistente, golpeó repetidamente el asfalto y la grava en 2023. Después de los cinco primeros Grandes Premios, el piloto de 26 años ya había tenido once caídas, y a falta de dos fines de semana de carrera, lleva 23 (sólo Marc Márquez ha tenido más caídas, con 27).

"En la carrera de muchos pilotos de éxito ha habido temporadas en las que se han caído mucho", dijo Mir para justificar el récord. "Este es probablemente mi año con más caídas. Una vez superada esta situación, sin duda te haces más fuerte".

Desde que cambió a Honda, el bicampeón del mundo (2017 en Moto3, 2020 en MotoGP) se ha caído con más frecuencia que nunca. En comparación: en sus cuatro primeros años en MotoGP, tuvo un total de 36 caídas. "Normalmente no era un piloto que se cayera a menudo. Hasta ahora, me he caído una media de cinco a seis veces por temporada", admitió. "Rápidamente me di cuenta de dónde estaban mis límites en las motos. Esa fue una de mis grandes bazas en la lucha por los títulos".

En 2020, fue precisamente esto lo que le ayudó a ganar el título en la categoría reina. Aunque el español sólo ganó una carrera, sumó puntos de forma constante durante todo el año gracias a las pocas caídas. "Entendí dónde podía empujar y dónde tenía que tener más cuidado", explicó Mir. "Casi no cometí errores. Así es como ganamos el título al final".

"Por alguna razón, todo eso desapareció este año", suspiró Mir. "Sólo intentamos encontrar el límite y la velocidad. Las caídas siempre ocurren en un lugar similar. Eso demuestra que sigo empujando. Quiero hacerlo bien, pero por alguna razón no funciona".

En su estado actual, Mir carece de la única cosa que una vez le hizo tan popular entre otros equipos: terminar constantemente entre los diez primeros. Afortunadamente, ha escapado de muchas de sus caídas sin consecuencias graves. En Argentina, sin embargo, se perdió la carrera principal por un traumatismo craneal y cervical. La lesión en un dedo que sufrió en Mugello le apartó incluso de tres Grandes Premios.

"Tuve que acostumbrarme a la moto al principio de la temporada", explica el recién llegado de Honda. "No estuve al nivel de la moto en la primera parte de la temporada. Pero creo que estuve cerca del límite en las últimas carreras. He dado un paso adelante en términos de rendimiento y he entendido algunas cosas. Estamos muy cerca de Marc en cada sesión. Esto significa que he alcanzado este nivel", subraya Mir. "Pero como piloto, por supuesto que quiero más. No me pueden decir que me limite a terminar las carreras. En algunos momentos de la temporada he pensado en ello, pero mentalmente no me ha servido de nada. Prefiero darlo todo y caerme, pero volver a casa sabiendo que he dado el 100%".

Seguir empujando es el único camino, como Marc Márquez ha subrayado una y otra vez recientemente a pesar de su inminente marcha de Honda. "Exactamente", coincidió Mir. "Porque una vez que pierdes esa intensidad, es muy difícil recuperarla. Sé que podría estar ahí enseguida si tuviera una moto competitiva. En cambio, si me relajo y luego tengo una buena moto, me costará unos cuantos intentos recuperar esa intensidad. Por eso creo que es el enfoque correcto, aunque lo pague con 30 caídas al año", añadió sonriendo el 22º clasificado del Campeonato del Mundo.

Resultado de la carrera de MotoGP, Sepang (12.11.):

1º Enea Bastianini, Ducati, 20 rdn en 39:59.137 min (= 166,3 km/h)

2º Alex Márquez, Ducati, + 1.535 seg.

3º Pecco Bagnaia, Ducati, + 3.562

4. Jorge Martín, Ducati, + 10.526

5. Fabio Quartararo, Yamaha, + 15.000

6. Marco Bezzecchi, Ducati, + 16.946

7. Franco Morbidelli, Yamaha, +18.553

8. Jack Miller, KTM, + 19.204

9. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 19.399

10. Luca Marini, Ducati, + 19.740

11. Maverick Viñales, Aprilia, + 21.189

12º Johann Zarco, Ducati, + 23.598

13º Marc Márquez, Honda, + 27.079

14º Augusto Fernández, KTM, + 28.940

15º Pol Espargaró, KTM, + 29.849

16º Iker Lecuona, Honda, + 50.960

17º Álvaro Bautista, Ducati, + 53.564

18º Takaaki Nakagami, Honda, + 1'42.162 min

- Brad Binder, KTM, a 9 vueltas

- Aleix Espargaró, Aprilia, 12 vueltas menos

- Raúl Fernández, Aprilia, 14 vueltas.

- Miguel Oliveira, Aprilia, 15 vueltas.

- Joan Mir, Honda, 16 vueltas

Resultado MotoGP Sprint, Sepang (11.11.):

1º Alex Márquez, Ducati, 10 rdn en 19:58.713 min

2º Jorge Martín, Ducati, +1.589 seg.

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3.034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3.242

5. Brad Binder, KTM, +3.310

6. Jack Miller, KTM, +4.318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5.307

8. Johann Zarco, Ducati, +5.501

9. Luca Marini, Ducati, +6.420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7.241

11º Franco Morbidelli, Yamaha, +8.775

12º Aleix Espargaró, Aprilia, +9.995

13º Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10.067

14º Augusto Fernández, KTM, +10.643

15º Pol Espargaró, KTM, +11.005

16º Fabio Quartararo, Yamaha, +11.911

17º Raúl Fernández, Aprilia, +13.591

18º Miguel Oliveira, Aprilia, +15.058

19º Takaaki Nakagami, Honda, +16.015

20º Iker Lecuona, Honda, +23.484

21º Marc Márquez, Honda, +24.930

22º Álvaro Bautista, Ducati, +36.501

23º Joan Mir, Honda, +40.594

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 35 de 39 carreras:

1. Bagnaia, 412 puntos. 2. Martin 398. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 254. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 175. 8. Marini 171. 9. Quartararo 156. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 149. 12. Di Giannantonio 100. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 69. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato de Constructores:

1. Ducati, 626 puntos (Campeón del Mundo). 2. KTM 334. 3. Aprilia 292. 4. Yamaha 176. 5. Honda 169.

Campeonato del Mundo por Equipos:

1. Prima Pramac Racing, 598 puntos. 2. Ducati Lenovo Team 498. 3. Mooney VR46 Racing 494. 4. Red Bull KTM Factory Racing 410. 5. Aprilia Racing 373. 6. Gresini Racing 249. 7. Monster Energy Yamaha 249. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 91.