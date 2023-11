50 chutes pour Repsol Honda : pourquoi Mir pousse quand même

L'ancien champion du monde Joan Mir connaît une année difficile sur sa Repsol-Honda. Lui et son coéquipier Marc Márquez ont prouvé à plusieurs reprises que la RC213V n'est pas une moto facile. Le week-end dernier, l'équipe d'usine Honda a même franchi la barre des 50 chutes en une saison.

Même Mir, autrefois si constant, a fait connaissance à plusieurs reprises avec l'asphalte et le gravier en 2023. Après les cinq premiers GP, le pilote de 26 ans comptait déjà onze chutes, et à deux week-ends de la fin, il en est à 23 (seul Marc Márquez a enregistré encore plus de chutes avec 27).

"Dans la carrière de nombreux pilotes à succès, il y a eu des saisons où ils ont souvent chuté", a déclaré Mir pour justifier ce bilan. "C'est probablement mon année la plus riche en chutes. Une fois que vous avez surmonté cette situation, vous devenez certainement plus fort".

Depuis son passage chez Honda, le double champion du monde (2017 en Moto3, 2020 en MotoGP) n'a jamais autant chuté. A titre de comparaison, il a totalisé 36 chutes lors de ses quatre premières années en MotoGP. "Je n'étais généralement pas un pilote qui chutait souvent. Jusqu'à présent, je tombais en moyenne cinq à six fois par saison", a-t-il admis. "J'ai vite compris où se situaient mes limites sur les motos. Dans la lutte pour les titres, c'était l'une de mes grandes forces".

En 2020 aussi, c'est précisément ce qui l'a aidé à remporter le titre dans la catégorie reine. L'Espagnol n'a certes remporté qu'une seule course, mais les rares chutes lui ont permis d'accumuler des points de manière constante tout au long de l'année. "J'ai compris où je pouvais pousser et où je devais être plus prudent", a expliqué Mir. "Je n'ai pratiquement pas fait d'erreurs. C'est ainsi que nous avons fini par remporter le titre".

"Pour une raison quelconque, tout cela a disparu cette année", a soupiré Mir. "Nous essayons simplement de trouver la limite et la vitesse. Les chutes se produisent toujours à un endroit similaire. Cela montre que je pousse toujours. Je veux y arriver, mais pour une raison ou une autre, ça ne marche pas".

Dans son état actuel, il manque à Mir ce qui le rendait autrefois si populaire auprès des autres équipes : terminer constamment parmi les dix meilleurs. Heureusement, il a échappé à nombre de ses chutes sans conséquences graves. En Argentine, il a toutefois manqué la course principale en raison d'un traumatisme crânien et cervical. La blessure au doigt subie au Mugello l'a ensuite même tenu éloigné de trois Grands Prix.

"Au début de la saison, j'ai dû m'habituer à la moto", a expliqué le nouveau venu chez Honda. "Je n'étais pas au niveau de la moto dans la première partie de la saison. Mais je pense que j'étais proche de la limite lors des courses les plus récentes. J'ai fait un pas en avant en termes de performance et j'ai compris certaines choses. Nous sommes très proches de Marc à chaque séance. Cela signifie que j'ai atteint ce niveau", a souligné Mir. "Mais en tant que pilote, je veux évidemment plus. On ne peut pas me dire que je devrais simplement terminer les courses. J'y ai pensé à certains moments de la saison, mais mentalement, cela ne m'a pas aidé. Je préfère tout donner et chuter, mais rentrer chez moi en sachant que j'ai donné 100 pour cent".

Continuer à pousser est la seule solution, a également souligné Marc Márquez dernièrement, malgré son départ imminent de Honda. "Exactement", abonde Mir. "Car une fois que tu as perdu cette intensité, il est très difficile de la retrouver. Je sais que je pourrais être là du premier coup si j'avais une moto compétitive. En revanche, si je me détendais et que j'avais ensuite une bonne moto, il me faudrait quelques essais pour retrouver cette intensité. C'est pourquoi je pense que c'est la bonne approche, même si je le paie avec 30 chutes par an", a ajouté le 22e du championnat du monde en souriant.

Résultat de la course MotoGP, Sepang (12.11.) :

1. Enea Bastianini, Ducati, 20 rdn en 39:59,137 min (= 166,3 km/h).

2. Alex Márquez, Ducati, + 1,535 sec

3. Pecco Bagnaia, Ducati, + 3,562

4. Jorge Martin, Ducati, + 10,526

5. Fabio Quartararo, Yamaha, + 15,000

6. Marco Bezzecchi, Ducati, + 16,946

7. Franco Morbidelli, Yamaha, + 18,553

8. Jack Miller, KTM, + 19,204

9. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 19,399

10. Luca Marini, Ducati, + 19,740

11. Maverick Viñales, Aprilia, + 21,189

12. Johann Zarco, Ducati, + 23,598

13. Marc Márquez, Honda, + 27,079

14. Augusto Fernández, KTM, + 28,940

15. Pol Espargaró, KTM, + 29,849

16. Iker Lecuona, Honda, + 50,960

17. Álvaro Bautista, Ducati, + 53,564

18. Takaaki Nakagami, Honda, + 1:42,162 min

- Brad Binder, KTM, 9 tours de retard

- Aleix Espargaró, Aprilia, 12 tours de retard

- Raúl Fernández, Aprilia, 14 tours de retard

- Miguel Oliveira, Aprilia, 15 tours de retard

- Joan Mir, Honda, 16 tours de retard

Résultat du sprint MotoGP, Sepang (11.11.) :

1. Alex Márquez, Ducati, 10 rdn en 19:58,713 min.

2. Jorge Martin, Ducati, +1,589 sec

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3,034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3,242

5. Brad Binder, KTM, +3,310

6. Jack Miller, KTM, +4,318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5,307

8. Johann Zarco, Ducati, +5,501

9. Luca Marini, Ducati, +6,420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7,241

11. Franco Morbidelli, Yamaha, +8,775

12. Aleix Espargaró, Aprilia, +9,995

13. Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10,067

14. Augusto Fernández, KTM, +10,643

15. Pol Espargaró, KTM, +11,005

16. Fabio Quartararo, Yamaha, +11,911

17. Raúl Fernández, Aprilia, +13,591

18. Miguel Oliveira, Aprilia, +15,058

19. Takaaki Nakagami, Honda, +16,015

20. Iker Lecuona, Honda, +23,484

21. Marc Márquez, Honda, +24,930

22. Álvaro Bautista, Ducati, +36,501

23. Joan Mir, Honda, +40,594

Classement du championnat du monde MotoGP après 35 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 412 points. 2. Martin 398. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 254. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 175. 8. Marini 171. 9. Quartararo 156. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 149. 12. Di Giannantonio 100. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 69. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 626 points (champion du monde). 2. KTM 334. 3. Aprilia 292. 4. Yamaha 176. 5. Honda 169.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 598 points. 2. Ducati Lenovo Team 498. 3. Mooney VR46 Racing 494. 4. Red Bull KTM Factory Racing 410. 5. Aprilia Racing 373. 6. Gresini Racing 249. 7. Monster Energy Yamaha 249. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 91.