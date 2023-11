50 cadute per Repsol Honda: perché Mir continua a spingere

In questa stagione Joan Mir, un tempo così costante, è caduto quasi più spesso che in tutta la sua carriera in MotoGP. Il suo grande punto di forza - la costanza - è scomparso nel suo primo anno come pilota Repsol Honda.

L'ex campione del mondo Joan Mir sta vivendo un anno difficile con la sua Repsol Honda. Lui e il suo compagno di squadra Marc Márquez hanno spesso dimostrato che la RC213V non è una moto facile da guidare. Lo scorso fine settimana, il team Honda ha addirittura superato la soglia delle 50 cadute in una stagione.

Anche Mir, che un tempo era così costante, ha ripetutamente colpito l'asfalto e la ghiaia nel 2023. Dopo i primi cinque GP, il ventiseienne aveva già subito undici cadute e, a due fine settimana dalla fine della stagione, ne ha 23 (solo Marc Márquez ha avuto più cadute, con 27).

"Nella carriera di molti piloti di successo, ci sono state stagioni in cui sono caduti spesso", ha detto Mir, giustificando il record. "Questo è probabilmente il mio anno con il maggior numero di cadute. Una volta superata questa situazione, si diventa sicuramente più forti".

Da quando è passato alla Honda, il due volte campione del mondo (2017 in Moto3, 2020 in MotoGP) è caduto più spesso che mai. A titolo di confronto: nei suoi primi quattro anni di MotoGP, ha avuto un totale di 36 cadute. "Di solito non ero un pilota che cadeva spesso. Finora sono caduto in media cinque o sei volte a stagione", ha ammesso. "Ho capito subito quali erano i miei limiti sulle moto. Questo è stato uno dei miei grandi punti di forza nella lotta per i titoli".

Nel 2020, è stato proprio questo che lo ha aiutato a vincere il titolo nella classe regina. Sebbene lo spagnolo abbia vinto solo una gara, ha raccolto costantemente punti durante l'anno grazie alle poche cadute. "Ho capito dove potevo spingere e dove dovevo stare più attento", ha spiegato Mir. "Non ho commesso quasi nessun errore. È così che alla fine abbiamo vinto il titolo".

"Per qualche motivo, quest'anno tutto questo è scomparso", ha sospirato Mir. "Cerchiamo solo di trovare il limite e la velocità. Le cadute avvengono sempre in un punto simile. Questo dimostra che sto ancora spingendo. Voglio fare le cose per bene, ma per qualche motivo non ci riesco".

Nelle sue condizioni attuali, Mir non ha l'unica cosa che un tempo lo rendeva così popolare presso le altre squadre: finire costantemente nella top ten. Fortunatamente, ha evitato molte cadute senza gravi conseguenze. In Argentina, tuttavia, ha saltato la gara principale per un trauma cranico e cervicale. L'infortunio al dito subito al Mugello lo ha tenuto fuori da tre Gran Premi.

"All'inizio della stagione ho dovuto abituarmi alla moto", ha spiegato il nuovo arrivato in Honda. "Nella prima parte della stagione non ero al livello della moto. Ma credo di essere stato vicino al limite nelle ultime gare. Ho fatto un passo avanti in termini di prestazioni e ho capito alcune cose. Siamo molto vicini a Marc in ogni sessione. Questo significa che ho raggiunto questo livello", ha sottolineato Mir. "Ma come pilota, ovviamente, voglio di più. Non potete dirmi che devo solo finire le gare. In alcuni momenti della stagione ci ho pensato, ma mentalmente non mi ha aiutato. Preferisco dare il massimo e cadere, ma tornare a casa sapendo di aver dato il 100%".

Continuare a spingere è l'unico modo, come ha sottolineato più volte Marc Márquez di recente, nonostante la sua imminente partenza dalla Honda. "Esattamente", concorda Mir. "Perché una volta persa l'intensità, è molto difficile recuperarla. So che potrei essere subito lì se avessi una moto competitiva. D'altra parte, se mi rilassassi e poi prendessi una buona moto, mi ci vorrebbe qualche tentativo per ritrovare l'intensità. Ecco perché penso che sia l'approccio giusto, anche se lo pago con 30 cadute all'anno", ha aggiunto sorridendo il 22° pilota del Campionato del Mondo.

