50 acidentes com a Repsol Honda: porque é que Mir continua a insistir

O outrora consistente Joan Mir caiu quase tantas vezes esta época como em toda a sua carreira no MotoGP até à data. A sua grande força - a consistência - desapareceu no seu primeiro ano como piloto da Repsol Honda.

O antigo campeão do mundo Joan Mir está a ter um ano difícil na sua Repsol Honda. Ele e o seu companheiro de equipa Marc Márquez têm provado frequentemente que a RC213V não é uma moto fácil de pilotar. No fim de semana passado, a equipa de trabalho da Honda bateu mesmo a marca de 50 acidentes numa época.

Até Mir, que já foi tão consistente, bateu repetidamente no asfalto e na gravilha em 2023. Após os primeiros cinco GPs, o piloto de 26 anos já tinha sofrido onze acidentes e, a dois fins-de-semana da corrida, tem 23 (apenas Marc Márquez teve mais acidentes, com 27).

"Nas carreiras de muitos pilotos de sucesso, houve épocas em que eles caíram muito", disse Mir, justificando o recorde. "Este é provavelmente o meu ano com mais quedas. Quando se ultrapassa esta situação, fica-se certamente mais forte."

Desde que mudou para a Honda, o bicampeão mundial (2017 na Moto3, 2020 na MotoGP) caiu mais vezes do que nunca. Em comparação: nos seus primeiros quatro anos de MotoGP, teve um total de 36 quedas. "Normalmente, não era um piloto que caísse com frequência. Até agora, caí uma média de cinco a seis vezes por época", admitiu. "Percebi rapidamente quais eram os meus limites nas motos. Esse foi um dos meus grandes trunfos na luta pelos títulos".

Em 2020, foi precisamente isso que o ajudou a conquistar o título na categoria rainha. Embora o espanhol só tenha vencido uma corrida, acumulou pontos de forma consistente ao longo do ano graças às poucas quedas. "Percebi onde podia abusar e onde tinha de ser mais cuidadoso", explicou Mir. "Quase não cometi erros. Foi assim que ganhámos o título no final."

"Por alguma razão, tudo isso desapareceu este ano", suspirou Mir. "Tentamos apenas encontrar o limite e a velocidade. Os acidentes acontecem sempre no mesmo sítio. Isso mostra que continuo a esforçar-me. Quero fazer as coisas bem, mas por alguma razão não dá certo."

No seu estado atual, falta a Mir a única coisa que o tornou tão popular entre as outras equipas: terminar consistentemente entre os dez primeiros. Felizmente, ele escapou de muitos de seus acidentes sem consequências graves. Na Argentina, no entanto, ele perdeu a corrida principal com traumatismo craniano e cervical. A lesão no dedo que sofreu em Mugello chegou mesmo a afastá-lo de três Grandes Prémios.

"Tive de me habituar à moto no início da época", explica o estreante da Honda. "Não estava ao nível da mota na primeira parte da época. Mas acho que estive perto do limite nas últimas corridas. Dei um passo em frente em termos de desempenho e compreendi algumas coisas. Estamos muito próximos do Marc em todas as sessões. Isto significa que atingi este nível", sublinhou Mir. "Mas como piloto, é claro que quero mais. Não me podem dizer que devo apenas terminar as corridas. Em alguns momentos da época pensei nisso, mas mentalmente não ajudou. Prefiro dar o meu melhor e cair, mas ir para casa sabendo que dei 100 por cento."

Continuar a dar o máximo é a única forma, tal como Marc Márquez sublinhou várias vezes recentemente, apesar da sua iminente saída da Honda. "Exatamente", concordou Mir. "Porque quando se perde essa intensidade, é muito difícil recuperá-la. Sei que poderia estar lá imediatamente se tivesse uma moto competitiva. Por outro lado, se relaxar e depois tiver uma boa mota, vou precisar de algumas tentativas para recuperar a intensidade. É por isso que penso que é a abordagem correcta - mesmo que pague com 30 quedas por ano," acrescentou o 22º classificado do Campeonato do Mundo com um sorriso.

Resultado da corrida de MotoGP, Sepang (12.11.):

1º Enea Bastianini, Ducati, 20 rdn em 39:59.137 min (= 166,3 km/h)

2º Alex Márquez, Ducati, + 1,535 seg

3º Pecco Bagnaia, Ducati, + 3,562

4º Jorge Martin, Ducati, + 10,526

5. Fabio Quartararo, Yamaha, + 15,000

6. Marco Bezzecchi, Ducati, + 16,946

7. Franco Morbidelli, Yamaha, +18,553

8. Jack Miller, KTM, + 19,204

9. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 19,399

10. Luca Marini, Ducati, + 19,740

11. Maverick Viñales, Aprilia, + 21,189

12º Johann Zarco, Ducati, + 23,598

13º Marc Márquez, Honda, + 27,079

14º Augusto Fernández, KTM, + 28,940

15º Pol Espargaró, KTM, + 29,849

16º Iker Lecuona, Honda, + 50,960

17º Álvaro Bautista, Ducati, + 53,564

18º Takaaki Nakagami, Honda, + 1'42,162 min

- Brad Binder, KTM, 9 voltas abaixo

- Aleix Espargaró, Aprilia, menos 12 voltas

- Raúl Fernández, Aprilia, menos 14 voltas

- Miguel Oliveira, Aprilia, menos 15 voltas

- Joan Mir, Honda, 16 voltas para baixo

Resultado MotoGP Sprint, Sepang (11.11.):

1º Alex Márquez, Ducati, 10 rdn em 19:58.713 min

2º Jorge Martin, Ducati, +1,589 s

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3,034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3,242

5. Brad Binder, KTM, +3,310

6. Jack Miller, KTM, +4,318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5,307

8. Johann Zarco, Ducati, +5,501

9º Luca Marini, Ducati, +6,420

10º Maverick Viñales, Aprilia, +7,241

11º Franco Morbidelli, Yamaha, +8,775

12º Aleix Espargaró, Aprilia, +9,995

13º Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10,067

14º Augusto Fernández, KTM, +10,643

15º Pol Espargaró, KTM, +11,005

16º Fabio Quartararo, Yamaha, +11,911

17º Raúl Fernández, Aprilia, +13,591

18º Miguel Oliveira, Aprilia, +15,058

19º Takaaki Nakagami, Honda, +16,015

20º Iker Lecuona, Honda, +23,484

21º Marc Márquez, Honda, +24,930

22º Álvaro Bautista, Ducati, +36,501

23º Joan Mir, Honda, +40,594

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 35 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 412 pontos. 2. Martin 398. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 254. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 175. 8. Marini 171. 9. Quartararo 156. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 149. 12. Di Giannantonio 100. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 69. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 626 pontos (Campeã do Mundo). 2. KTM 334. 3. Aprilia 292. 4. Yamaha 176. 5. Honda 169.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 598 pontos. 2. Ducati Lenovo Team 498. 3. Mooney VR46 Racing 494. 4. Red Bull KTM Factory Racing 410. 5. Aprilia Racing 373. 6. Gresini Racing 249. 7. Monster Energy Yamaha 249. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 91.