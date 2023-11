Red Bull KTM : Un round de négociations pour Acosta ?

Même les membres des différents teams et marques de Pierer-Mobility (KTM, GASGAS et Husqvarna) se demandent si le nouveau champion du monde Moto2 Pedro Acosta, qui s'est distingué par ses performances, sera en mesure de remporter la victoire.(7 victoires, 14 podiums, 3 pole positions) fera-t-il vraiment ses débuts en MotoGP au sein de l'équipe GASGAS Factory Racing Tech3 après cette année ou les dirigeants du groupe Pierer le placeront-ils tout de suite dans l'équipe Red Bull KTM Factory et transféreront-ils Jack Miller à GASGAS après qu'il n'ait pas obtenu les résultats escomptés pendant une bonne partie de l'année 2023 ?

Le directeur de Pierer Motorsport, Pit Beirer, avait déclaré il y a deux semaines à SPEEDWEEK qu'Acosta était prévu pour 2024 chez GASGAS. "Pour l'instant, il n'y a rien à décider dans ce cas, car il existe pour l'instant un plan fixe, et il est tel qu'il est".

Acosta va-t-il donc effectivement disputer sa première saison en "première classe" au sein de l'équipe GASGAS ? Ou faut-il encore s'attendre à une surprise à Noël ? "Je ne sais pas encore ce qui se passe chez nous à Noël", répond-on évasivement. "Mais le plan actuel est que nous verrons Pedro et Augusto sur GASGAS et le Jack et le Brad sur KTM".

Dans cette remarque, des termes comme "plan, actuel et en ce moment" reviennent très souvent. Cela nourrit l'hypothèse suivante : Pedro Acosta, décrit par le conseil d'administration de KTM comme "le nouveau Márquez", pourrait tout à fait être anobli dans les prochaines semaines par son intégration au sein de l'équipe d'usine numéro 1, à l'instar de Brad Binder après sa deuxième place en championnat du monde Moto2 en 2019.

Quel serait l'avantage pour Acosta de courir pour le Red Bull Team ? Beirer : "Il portera toujours un casque Red Bull. Il en sera de même, quelle que soit la marque de moto qu'il représentera en 2024".

Beirer hésite et cherche ses mots. "Nous pensons que la formation que nous avons actuellement est très bonne. Avec Brad et Jack, nous avons deux gars avec beaucoup d'expérience chez Red Bull KTM. Ils sont aussi les premiers à recevoir de nouvelles pièces à développer et à trier. Augusto entame certes sa deuxième saison chez GASGAS. Pedro, en tant que rookie, doit faire sa première année en MotoGP sans pression et y travailler tranquillement. Si tu es sur la grille de Red Bull KTM en orange, cela peut représenter une certaine forme de pression. C'est pourquoi nous pensons qu'il est bon de commencer la première année chez Hervé Poncharal, avec sa grande expérience et son équipe, avec beaucoup de calme. Ensuite, nous poserons très tôt les jalons pour l'avenir".