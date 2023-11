Red Bull KTM: Ci sarà un rimpasto a causa di Acosta?

Anche i membri dei team e dei marchi della Pierer Mobility (KTM, GASGAS e Husqvarna) si chiedono se l'eccezionale nuovo Campione del Mondo Moto2 Pedro Acosta(7 vittorie, 14 podi, 3 pole position) farà davvero il suo debutto in MotoGP nel team GASGAS Factory Racing Tech3 dopo quest'anno o se i dirigenti del Gruppo Pierer lo inseriranno direttamente nel Red Bull KTM Factory Team e trasferiranno Jack Miller a GASGAS dopo che non avrà ottenuto i risultati desiderati per lunghi tratti nel 2023.

Il Direttore Motorsport di Pierer, Pit Beirer, ha dichiarato a SPEEDWEEK quindici giorni fa che Acosta avrebbe dovuto unirsi a GASGAS nel 2024. "Al momento non c'è nulla da decidere in questo caso, perché al momento c'è un piano fisso, ed è quello che è".

Acosta disputerà quindi la sua prima stagione nella classe regina con il team GASGAS? O possiamo aspettarci una sorpresa natalizia? "Non so cosa succederà a Natale", è la risposta evasiva. "Ma il piano attuale prevede che vedremo Pedro e Augusto con il GASGAS e Jack e Brad con la KTM".

Le parole "piano, attuale e al momento" compaiono molto spesso in questo commento. Questo alimenta il sospetto che Pedro Acosta, descritto dal consiglio di amministrazione di KTM come "il nuovo Márquez", potrebbe essere nobilitato nelle prossime settimane con l'inserimento nel team factory numero 1 - come Brad Binder dopo il suo secondo posto nel Campionato del Mondo Moto2 nel 2019.

Quale sarebbe il vantaggio per Acosta se dovesse correre per il team Red Bull? Beirer: "Avrà sicuramente un casco Red Bull. Sarà così, indipendentemente dal marchio di moto che rappresenterà nel 2024".

Beirer esita e cerca le parole. "Crediamo che la formazione che abbiamo in questo momento sia molto buona. Con Brad e Jack abbiamo due ragazzi con una grande esperienza in Red Bull KTM. Inoltre, sono i primi a ricevere nuove parti da sviluppare e da mettere a punto. Augusto inizia la sua seconda stagione con GASGAS. Come debuttante, Pedro dovrebbe vivere il suo primo anno in MotoGP senza alcuna pressione e lavorare in pace. Quando sei sulla griglia di partenza in arancione con la Red Bull KTM, potrebbe esserci un certo tipo di pressione. Per questo pensiamo che sia il modo giusto di iniziare il primo anno con Hervé Poncharal, con la sua grande esperienza e il suo team, con molta calma. Dopodiché, stabiliremo la rotta per il futuro in una fase iniziale".