Red Bull KTM: Haverá uma remodelação por causa de Acosta?

Até os membros das várias equipas e marcas da Pierer Mobility (KTM, GASGAS e Husqvarna) se perguntam se o novo Campeão do Mundo de Moto2, Pedro Acosta(7 vitórias, 14 pódios, 3 pole positions) vai realmente fazer a sua estreia no MotoGP na GASGAS Factory Racing Tech3 Team depois deste ano ou se os gestores do Grupo Pierer vão colocá-lo diretamente na Red Bull KTM Factory Team e transferir Jack Miller para a GASGAS depois de este não ter conseguido alcançar os resultados desejados durante longos períodos em 2023.

O Diretor da Pierer Motorsport, Pit Beirer, disse à SPEEDWEEK, há duas semanas, que Acosta deveria juntar-se à GASGAS em 2024. "Neste momento, não há nada a decidir neste caso, porque neste momento há um plano fixo e é isso que está a acontecer".

Então, será que Acosta vai mesmo disputar a sua primeira época na categoria rainha com a equipa GASGAS? Ou será que podemos esperar uma surpresa de Natal? "Não sei o que vai acontecer no Natal", é a resposta evasiva. "Mas o plano atual é que vamos ver o Pedro e o Augusto na GASGAS e o Jack e o Brad na KTM."

As palavras "plano, atual e de momento" aparecem com muita frequência neste comentário. Isto alimenta a suspeita de que Pedro Acosta, descrito pela direção da KTM como "o novo Márquez", poderia muito bem ser enobrecido nas próximas semanas com a inclusão na equipa de fábrica número 1 - tal como Brad Binder após a sua segunda classificação no Campeonato do Mundo de Moto2 em 2019.

Qual seria a vantagem para Acosta se viesse a correr pela equipa Red Bull? Beirer: "Ele vai de certeza usar um capacete da Red Bull. Isso vai continuar a ser o caso, independentemente da marca de motos que ele representar em 2024".

Beirer hesita e procura palavras. "Acreditamos que o alinhamento que temos neste momento é muito bom. Com o Brad e o Jack, temos dois homens com muita experiência na Red Bull KTM. Eles também são os primeiros a receber novas peças para desenvolver e resolver. O Augusto está a iniciar a sua segunda época na GASGAS. Como estreante, o Pedro deve ter o seu primeiro ano no MotoGP sem qualquer pressão e trabalhar lá em paz. Quando se está na grelha a laranja na Red Bull KTM, isso pode ser um certo tipo de pressão. É por isso que pensamos que é a forma correcta de começar o primeiro ano com Hervé Poncharal, com a sua grande experiência e a sua equipa, com muita calma. Depois disso, definiremos o rumo para o futuro numa fase inicial".