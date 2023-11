Doha FP1 : Pramac-Ducati double en tête devant Bagnaia

Un violent orage s'est abattu sur Doha dans la nuit de jeudi à vendredi, mais le circuit international de Losail, situé à une trentaine de kilomètres du centre-ville et dont l'asphalte a été entièrement refait, est resté parfaitement sec pour les premières séances d'essais du week-end. La FP1 de la catégorie MotoGP a débuté à 15h45 heure locale (13h45 CET) par une température ensoleillée de 27 degrés pour l'air et de 36 degrés pour l'asphalte.

Les conditions étaient donc bien différentes de celles auxquelles les équipes et les pilotes peuvent s'attendre pour le sprint et la course du GP - où les feux ne s'éteignent qu'à 20 heures (18 heures en Europe centrale) pour le spectacle des projecteurs.

Après seulement trois tours, Aleix Espargaró a chuté au virage 14, reprenant involontairement là où le capitaine d'Aprilia s'était arrêté le week-end dernier à Sepang avec cinq chutes au total. Il a toutefois pu ramener lui-même sa RS-GP au stand. Le pilote Gresini Ducati Alex Márquez a été la deuxième victime de la chute au cours des dix premières minutes de la FP1, dans le virage 4, mais il s'est lui aussi relevé immédiatement.

La piste encore sale offrait peu d'adhérence, comme l'a montré un rapide coup d'œil à la feuille des temps : l'as Pramac Jorge Martin était en tête à ce stade précoce avec un temps de 1:58,235 min. En comparaison, le record All Time Lap de son rival en titre Pecco Bagnaia, datant de 2021, est de 1:52,772 min.

Après le premier quart d'heure, le leader du championnat du monde Bagnaia était en tête du classement avec 1:57,936 min. Son coéquipier et vainqueur de Sepang Enea Bastianini (+ 0,046 sec) assurait le doublé pour le Ducati Lenovo Team, suivi de Fabio Di Giannantonio (+ 0,083), qui disputait son avant-dernier week-end au sein du Gresini Racing Team et peut-être aussi dans la catégorie MotoGP.

Alors qu'il restait douze minutes au chrono, "Diggia" (avec un pneu arrière dur) a réalisé le premier temps de 1:56. Martin s'est d'abord rapproché à 0,007 seconde du temps de référence du Romain avec un pneu arrière médium frais, puis a pris la tête en 1:56,393 min.

Le pilote GASGAS-Tech3 Augusto Fernández, qui s'était hissé à la quatrième place intermédiaire et effectuait un autre tour rapide, a chuté au virage 14 à cinq minutes de la fin.

Le meilleur temps de Martin a tenu jusqu'à la fin, Johann Zarco (également sur pneu arrière medium frais) a assuré le doublé Pramac et Bagnaia (sur hard usagé) s'est classé troisième devant Raúl Fernández (RNF-Aprilia) et Franco Morbidelli (Yamaha).

La valeur informative de la première séance d'entraînement reste toutefois limitée. Le mélange de pneus arrière le plus tendre n'a pas encore été utilisé lors de la FP1. En raison du nouveau revêtement de la piste, Michelin a apporté au Qatar un mélange de plus pour les pneus avant et arrière. C'est pourquoi, exceptionnellement, les pneus arrière soft, medium et hard sont à nouveau disponibles ce week-end.

Résultats MotoGP FP1, Doha (17.11.) :

1. Martin, Ducati, 1:56,393 min

2. Zarco, Ducati, + 0,172 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 0,229

4. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,292

5. Morbidelli, Yamaha, + 0,411

6. Marini, Ducati, + 0,426

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,427

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,437

9. Pol Espargaró, KTM, + 0,492

10. Brad Binder, KTM, + 0,501

11. Quartararo, Yamaha, + 0,568

12. Viñales, Aprilia, + 0,582

13. Miller, KTM, + 0,667

14. Augusto Fernández, KTM, + 0,703

15. Oliveira, Aprilia, + 1,213

16. Alex Márquez, Ducati, + 1,442

17. Bastianini, Ducati, + 1,589

18. Bezzecchi, Ducati, + 1,678

19. Mir, Honda, + 1,784

20. Marc Márquez, Honda, + 1,800

21. Lecuona, Honda, + 1,951

22. Nakagami, Honda, + 4036

Résultat Moto2 FP1, Doha (17.11.) :

1. Aldeguer, Boscoscuro, 2:01,097 min

2. Gonzalez, Kalex, + 0,343 sec

3. Dixon, Kalex, + 0,671

4. Acosta, Kalex, + 0,717

5. Escrig, Forward, + 0,836

6. Canet, Kalex, + 1,435

7. Foggia, Kalex, + 1,532

8. Arenas, Kalex, + 1,615

9. Ramirez, Kalex, + 1,667

10. Darryn Binder, Kalex, + 1,712

11. Salac, Kalex, + 1,760

12. Ogura, Kalex, + 1,914

13. Baltus, Kalex, + 2,258

14. Roberts, Kalex, + 2,321

15. Lopez, Boscoscuro, + 2,345



En outre :

23. Arbolino, Kalex, + 3,717

29e Tulovic, Kalex, + 5,149