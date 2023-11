Doha FP1: doppio vantaggio Pramac-Ducati davanti a Bagnaia

Un forte temporale si è abbattuto su Doha venerdì sera, ma il Losail International Circuit, completamente riasfaltato e situato a circa 30 chilometri dal centro della città, si è rivelato completamente asciutto per le prime sessioni di prove del weekend. Le FP1 della classe MotoGP sono iniziate alle 15.45 ora locale (13.45 CET) in condizioni di sole, con temperature dell'aria di 27 gradi e dell'asfalto di 36 gradi.

Le condizioni erano quindi molto diverse da quelle che i team e i piloti possono aspettarsi per la gara sprint e il GP, quando le luci dello spettacolo illuminato si spegneranno solo alle 20.00 (le 18.00 in Europa centrale).

Dopo soli tre giri, Aleix Espargaró è caduto alla curva 14, continuando così involontariamente dove il capitano dell'Aprilia aveva lasciato lo scorso fine settimana a Sepang con un totale di cinque cadute. Tuttavia, è riuscito a riportare ai box la sua RS-GP. Poco dopo, il pilota Gresini Ducati Alex Márquez è stato la seconda vittima di una caduta nei primi dieci minuti delle FP1 alla curva 4, ma anche lui si è rimesso subito in piedi.

La pista, ancora sporca, offriva poca aderenza, come ha dimostrato una rapida occhiata alla classifica dei tempi: l'asso della Pramac Jorge Martin è stato in testa in questa prima fase con un 1:58.235 min. In confronto, il record sul giro del suo rivale per il titolo Pecco Bagnaia dal 2021 è di 1:52.772 min.

Dopo il primo quarto d'ora, il leader del campionato Bagnaia guidava la classifica con un 1:57.936 min. Il suo compagno di squadra e vincitore di Sepang Enea Bastianini (+0.046 sec) ha assicurato una doppietta al Ducati Lenovo Team, seguito da Fabio Di Giannantonio (+0.083), che sta disputando il suo penultimo weekend con il Gresini Racing Team e forse anche nella classe MotoGP.

A dodici minuti dalla fine, "Diggia" (con la gomma posteriore dura) ha fatto registrare il primo tempo di 1:56. Martin è arrivato inizialmente a 0,007 secondi dall'obiettivo del romano con una gomma posteriore media fresca e poi ha preso il comando con un tempo di 1:56.393 minuti.

Il pilota del GASGAS-Tech3 Augusto Fernández, che era salito al quarto posto e stava facendo un altro giro veloce, è caduto alla curva 14 a cinque minuti dalla fine.

Il miglior tempo di Martin è rimasto inalterato fino alla fine, Johann Zarco (anche lui con una gomma posteriore media fresca) ha realizzato una doppietta Pramac e Bagnaia (con una dura usata) si è piazzato al terzo posto davanti a Raúl Fernández (RNF-Aprilia) e Franco Morbidelli (Yamaha).

Tuttavia, il significato della prima sessione di prove è limitato. Nelle FP1 non è stata utilizzata la mescola più morbida del pneumatico posteriore. A causa della nuova superficie della pista, Michelin ha portato in Qatar una mescola in più per gli pneumatici anteriori e posteriori. Di conseguenza, le mescole morbide, medie e dure sono nuovamente disponibili per gli pneumatici posteriori questo fine settimana.

Risultati MotoGP FP1, Doha (17.11.):

1° Martin, Ducati, 1:56.393 min.

2° Zarco, Ducati, + 0,172 sec.

3° Bagnaia, Ducati, + 0,229

4° Raúl Fernández, Aprilia, + 0,292

5. Morbidelli, Yamaha, + 0,411

6° Marini, Ducati, + 0,426

7° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,427

8° Di Giannantonio, Ducati, + 0,437

9° Pol Espargaró, KTM, + 0,492

10° Brad Binder, KTM, + 0,501

11. Quartararo, Yamaha, + 0,568

12° Viñales, Aprilia, + 0,582

13° Miller, KTM, + 0,667

14° Augusto Fernández, KTM, + 0,703

15° Oliveira, Aprilia, + 1,213

16° Alex Márquez, Ducati, + 1,442

17° Bastianini, Ducati, + 1.589

18° Bezzecchi, Ducati, + 1.678

19° Mir, Honda, + 1.784

20° Marc Márquez, Honda, + 1.800

21° Lecuona, Honda, + 1.951

22° Nakagami, Honda, + 4036

Risultati Moto2 FP1, Doha (17.11.):

1° Aldeguer, Boscoscuro, 2:01.097 min.

2° Gonzalez, Kalex, + 0,343 sec.

3° Dixon, Kalex, + 0,671

4° Acosta, Kalex, + 0,717

5° Escrig, Forward, + 0,836

6° Canet, Kalex, + 1,435

7° Foggia, Kalex, + 1,532

8° Arenas, Kalex, + 1,615

9° Ramirez, Kalex, + 1,667

10° Darryn Binder, Kalex, + 1.712

11° Salac, Kalex, + 1,760

12° Ogura, Kalex, + 1,914

13° Baltus, Kalex, + 2,258

14° Roberts, Kalex, + 2.321

15° Lopez, Boscoscuro, + 2.345



Inoltre:

23° Arbolino, Kalex, + 3.717

29° Tulovic, Kalex, + 5.149