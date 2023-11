Doha FP1: Pramac-Ducati com dupla liderança à frente de Bagnaia

O candidato ao título Jorge Martin liderou a primeira sessão de treinos de MotoGP do GP do Qatar de 2023, mas os tempos ainda foram relativamente lentos. Marc Márquez apenas em 20º lugar.

Uma forte trovoada caiu sobre Doha na noite de sexta-feira, mas o completamente renovado Circuito Internacional de Losail, localizado a cerca de 30 quilómetros do centro da cidade, acabou por estar completamente seco para as primeiras sessões de treinos do fim de semana. O FP1 da classe de MotoGP começou às 15h45 locais (13h45 CET) em condições de sol, com temperaturas do ar de 27 graus e do asfalto de 36 graus.

As condições diferiram significativamente das que as equipas e os pilotos podem esperar para a corrida de sprint e GP - quando as luzes do espetáculo só se apagam às 20h00 (18h00 na Europa Central).

Depois de apenas três voltas, Aleix Espargaró caiu na curva 14 e, assim, involuntariamente, continuou onde o capitão da Aprilia tinha parado no fim de semana passado em Sepang, com um total de cinco quedas. No entanto, ele próprio conseguiu trazer a sua RS-GP de volta às boxes. Pouco depois, o piloto da Gresini Ducati, Alex Márquez, foi a segunda vítima de uma queda nos primeiros dez minutos do FP1, na curva 4, mas também recuperou de imediato.

A pista, ainda suja, oferecia pouca aderência, como uma rápida olhada nas tabelas de tempos deixou claro: o ás da Pramac, Jorge Martin, liderou o caminho nesta fase inicial com 1:58.235 min. Em comparação, o recorde de volta de todos os tempos do seu rival pelo título, Pecco Bagnaia, de 2021, é de 1:52.772 min.

Após o primeiro quarto de hora, o líder do campeonato Bagnaia liderava a classificação com 1:57.936 min. O seu companheiro de equipa e vencedor de Sepang, Enea Bastianini (+0,046 seg.) garantiu a liderança da Ducati Lenovo Team, seguido por Fabio Di Giannantonio (+0,083), que disputa o seu penúltimo fim de semana com a Gresini Racing Team e possivelmente também na classe de MotoGP.

A doze minutos do final da corrida, "Diggia" (com um pneu traseiro duro) conseguiu o primeiro tempo de 1:56. Martin ficou inicialmente a 0,007 segundos do tempo pretendido por Roman com um pneu traseiro médio novo e depois assumiu a liderança com um tempo de 1:56,393 minutos.

O piloto da GASGAS-Tech3, Augusto Fernández, que tinha subido para o quarto lugar e estava a fazer outra volta rápida, caiu na curva 14 a cinco minutos do fim.

O melhor tempo de Martin manteve-se até ao final, Johann Zarco (também com um pneu médio traseiro novo) fez a dobradinha da Pramac e Bagnaia (com um duro usado) ficou em terceiro lugar, à frente de Raúl Fernández (RNF-Aprilia) e Franco Morbidelli (Yamaha).

No entanto, o significado da primeira sessão de treinos livres é limitado. O pneu traseiro mais macio não foi utilizado de todo na FP1. Devido à nova superfície da pista, a Michelin trouxe para o Qatar mais um composto para os pneus dianteiros e traseiros. Como resultado, macio, médio e duro estão novamente disponíveis para os pneus traseiros neste fim de semana.

Resultado MotoGP FP1, Doha (17.11.):

1º Martin, Ducati, 1:56.393 min

2º Zarco, Ducati, + 0,172 seg

3º Bagnaia, Ducati, + 0,229

4º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,292

5º Morbidelli, Yamaha, + 0,411

6º Marini, Ducati, + 0,426

7º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,427

8º Di Giannantonio, Ducati, + 0,437

9º Pol Espargaró, KTM, + 0,492

10º Brad Binder, KTM, + 0,501

11º Quartararo, Yamaha, + 0,568

12º Viñales, Aprilia, + 0,582

13º Miller, KTM, + 0,667

14º Augusto Fernández, KTM, + 0,703

15º Oliveira, Aprilia, + 1,213

16º Alex Márquez, Ducati, + 1,442

17º Bastianini, Ducati, + 1,589

18º Bezzecchi, Ducati, + 1,678

19º Mir, Honda, + 1,784

20º Marc Márquez, Honda, + 1,800

21º Lecuona, Honda, + 1,951

22º Nakagami, Honda, + 4036

Resultado Moto2 FP1, Doha (17.11.):

1º Aldeguer, Boscoscuro, 2:01.097 min

2º Gonzalez, Kalex, + 0,343 seg

3º Dixon, Kalex, + 0,671

4º Acosta, Kalex, + 0,717

5º Escrig, Forward, + 0,836

6º Canet, Kalex, + 1,435

7º Foggia, Kalex, + 1,532

8º Arenas, Kalex, + 1,615

9º Ramirez, Kalex, + 1,667

10º Darryn Binder, Kalex, + 1,712

11º Salac, Kalex, + 1,760

12º Ogura, Kalex, + 1,914

13º Baltus, Kalex, + 2,258

14º Roberts, Kalex, + 2,321

15º Lopez, Boscoscuro, + 2,345



Também:

23º Arbolino, Kalex, + 3,717

29º Tulovic, Kalex, + 5,149