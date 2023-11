GP del Qatar 2023: Il programma televisivo del weekend

Sotto i riflettori del Losail International Circuit, alle porte di Doha, potrebbe essere presa almeno la decisione preliminare sulla lotta per il titolo MotoGP 2023. Quando, dove e come gli appassionati non si perderanno nulla da casa.

Le uniche gare notturne della stagione sono alle porte, quindi, per cambiare e per completare questo intenso tour oltreoceano, le gare non inizieranno prima ma molto più tardi del solito: la classe regina MotoGP non inizierà la Tissot Sprint e la gara principale del GP prima delle 20:00 ora locale, quindi per i fan della MotoGP in Europa centrale inizierà alle 18:00.

Come di consueto, ServusTV trasmetterà le sessioni di qualifica e la volata della classe MotoGP in diretta TV gratuita in Germania, Austria e Svizzera il sabato, seguite dalle tre gare del GP la domenica - affiancate da servizi preliminari, analisi e interviste.

Un'alternativa televisiva all'emittente privata austriaca è disponibile solo in Svizzera: SRF zwei trasmetterà la volata in diretta TV sabato, ma la gara principale di domenica sarà trasmessa solo in streaming su Play SRF.

L'offerta completa di streaming

Lapiattaforma video e di streaming ServusTV On non solo offre il programma ServusTV in tedesco, ma gli utenti in Austria possono anche guardare tutta l'azione da venerdì in poi (tutte le sessioni di prova, le qualifiche e le gare) in un live stream con commento originale in inglese.

Se i diritti televisivi consentono la trasmissione anche in Germania oltre che in Austria, lo streaming ServusTV con commento in tedesco sarà disponibile come di consueto anche per gli utenti con indirizzo IP dalla Germania, ovvero per le sessioni di qualificazione e le gare di tutte le classi.

Come alternativa a pagamento, il live stream di Dorna è disponibile su motogp.com. Un abbonamento per l'intera stagione costa solitamente 139,99 euro. Per 148,99 euro è incluso anche il cronometraggio in diretta. Tuttavia, la decisione sulla lotta per il titolo MotoGP di quest'anno negli ultimi due Gran Premi della stagione è ora disponibile al prezzo speciale di 19,90 euro!

In cambio, tutte le sessioni sono disponibili in diretta e on demand con commento in inglese sul sito ufficiale. Sono inoltre disponibili numerosi video con interviste e approfondimenti sul dietro le quinte del Campionato del Mondo MotoGP. Nell'archivio si trovano anche tutte le gare del GP dal 1992.

Programma televisivo GP del Qatar 2023: