Doha : Raúl Fernández surprend avec le meilleur temps du vendredi

Lors de la première séance sous les projecteurs des as du MotoGP, les temps réalisés à 20 heures, heure locale (18 heures en Europe centrale), par une température de 24 degrés pour l'air et 28 degrés pour l'asphalte, étaient d'emblée plus rapides que le meilleur temps de la FP1 réalisé par Jorge Martin vendredi après-midi, soit 1'56.393 min.

Après le premier quart d'heure de la séance de pratique d'une heure, Maverick Viñales était en tête en 1:54,148 min devant son collègue de marque Aprilia Raúl Fernández (+ 0,161 sec), le pilote Gresini-Ducati Alex Márquez (+ 0,268), le pilote GASGAS-Tech3 Pol Espargaró (+ 0,419) et l'as Yamaha Fabio Quartararo (+ 0,472). Jack Miller, le pilote officiel Red Bull-KTM, a été victime d'un crash précoce.

Pour Martin aussi, les essais chronométrés ne se sont pas déroulés comme prévu. Le deuxième du championnat du monde n'était visiblement pas satisfait, il se plaignait d'un manque massif d'adhérence et se trouvait encore à la 22e et dernière place après 25 minutes, avec 3,387 sec de retard. Pour le Prima Pramac Racing, qui occupait encore la première et la deuxième place lors de la première séance d'essais, les problèmes ont continué : Johann Zarco a chuté à la mi-séance, mais il n'a pas été blessé.

En tête de la feuille de temps, les pilotes Aprilia se sont succédé : Miguel Oliveira a pris la tête de la course avec un temps de 1:54,005 min, avant que Maverick Viñales n'établisse le nouveau temps de référence à 25 minutes de la fin avec une "time attack" précoce en 1:53,340 min. Il restait toutefois une marge de manœuvre par rapport au record de tous les temps de Pecco Bagnaia datant de 2021, soit 1:52,772 min.

Alors qu'il restait 18 minutes au chrono, c'est Fabio Di Giannantonio sur la Ducati GP22 qui, pour sa première attaque avec un pneu arrière tendre, a réalisé le premier temps de 1:52 du week-end, soit 1:52,892 min.

A l'approche du dernier quart d'heure, tout le monde est passé aux pneus tendres, ce qui a permis à Martin de passer de la 17e à la 3e place intermédiaire. Mais il a continué à secouer la tête.

Le meilleur temps suivant a été réalisé par un autre pilote Aprilia : Raúl Fernández a réalisé 1:52,843 min. Pecco Bagnaia a pris la quatrième place provisoire, Marc Márquez a également réussi à se hisser dans le top 10 dans le sillage du leader du championnat.

Les cinq dernières minutes ont été mouvementées, notamment en raison des deux phases jaunes consécutives aux chutes de Pol Espargaró et Jack Miller, qui ont entraîné la suppression de nombreux temps au tour. Le record de tous les temps de Viñales, 1:52,652 min, a ainsi été retiré du classement. Raúl Fernández du CryptoDATA RNF MotoGP Team a donc terminé la journée de vendredi à la première place !

Bagnaia a été victime de drapeaux jaunes et a donc dû trembler, mais il s'est finalement maintenu à la huitième place. Dans l'ensemble, les Ducati GP23 n'ont pas donné l'impression d'être aussi souveraines que d'habitude en raison des températures plus fraîches. Le vainqueur de Sepang, Enea Bastianini, s'est même classé 18e.

Résultats MotoGP, essais chronométrés, Doha (17.11.) :

1. Raúl Fernández, Aprilia, 1:52,843 min

2. Di Giannantonio, Ducati, + 0,049 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,093

4. Binder, KTM, + 0,112

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,190

6. Marini, Ducati, + 0,251

7. Martin, Ducati, + 0,352

8. Bagnaia, Ducati, + 0,359

9. Augusto Fernández, KTM, + 0,446

10. Marc Márquez, Honda, + 0,480

11. Miller, KTM, + 0,494

12. Alex Márquez, Ducati, + 0,718

13. Morbidelli, Yamaha, + 0,721

14. Pol Espargaró, KTM, + 0,853

15. Bezzecchi, Ducati, + 0,861

16. Zarco, Ducati, + 0,935

17. Mir, Honda, + 1,078

18. Bastianini, Ducati, + 1,094

19. Oliveira, Aprilia, + 1,162

20. Lecuona, Honda, + 1,411

21. Quartararo, Yamaha, + 1,417

22. Nakagami, Honda, + 1,598

Résultat MotoGP FP1, Doha (17.11.) :

1. Martin, Ducati, 1:56,393 min

2. Zarco, Ducati, + 0,172 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 0,229

4. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,292

5. Morbidelli, Yamaha, + 0,411

6. Marini, Ducati, + 0,426

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,427

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,437

9. Pol Espargaró, KTM, + 0,492

10. Brad Binder, KTM, + 0,501

11. Quartararo, Yamaha, + 0,568

12. Viñales, Aprilia, + 0,582

13. Miller, KTM, + 0,667

14. Augusto Fernández, KTM, + 0,703

15. Oliveira, Aprilia, + 1,213

16. Alex Márquez, Ducati, + 1,442

17. Bastianini, Ducati, + 1,589

18. Bezzecchi, Ducati, + 1,678

19. Mir, Honda, + 1,784

20. Marc Márquez, Honda, + 1,800

21. Lecuona, Honda, + 1,951

22. Nakagami, Honda, + 4,036

Moto2, temps combinés après FP2, Doha (17.11.) :

1. Aldeguer, Boscoscuro, 1:58,059 min

2. Canet, Kalex, + 0,104 sec

3. Lowes, Kalex, + 0,254

4. Chantra, Kalex, + 0,308

5. Dixon, Kalex, + 0,375

6. Gonzalez, Kalex, + 0,614

7. Ogura, Kalex, + 0,773

8. Acosta, Kalex, + 0,795

9. Lopez, Boscoscuro, + 0,868

10. Arbolino, Kalex, + 1,053

11. Roberts, Kalex, + 1,172

12. Ramirez, Kalex, + 1,249

13. Vietti, Kalex, + 1,415

14. Foggia, Kalex, + 1,422

15e Escrig, Forward, + 1,447



En outre :

25. Tulovic, Kalex, + 2,240