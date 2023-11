Doha: Raúl Fernández sorprende con il miglior tempo di venerdì

Nella prima sessione illuminata degli assi della MotoGP, i tempi sono stati subito più veloci del miglior tempo di Jorge Martin nelle FP1, 1:56.393 min, ottenuto venerdì pomeriggio con una temperatura di 24 gradi nell'aria e 28 nell'asfalto alle 20.00 ora locale (le 18.00 nell'Europa centrale).

Dopo il primo quarto d'ora della sessione di prove di un'ora, Maverick Viñales è in testa con un 1:54.148 min davanti al collega dell'Aprilia Raúl Fernández (+ 0.161 sec), al pilota Gresini-Ducati Alex Márquez (+ 0.268), al pilota GASGAS-Tech3 Pol Espargaró (+ 0.419) e all'asso della Yamaha Fabio Quartararo (+ 0.472). Il pilota della Red Bull KTM Jack Miller è stato vittima di una caduta iniziale.

Anche per Martin le qualifiche sono andate tutt'altro che secondo i piani. Il vicecampione del mondo era visibilmente insoddisfatto, lamentava una forte mancanza di aderenza e dopo 25 minuti era ancora al 22° e ultimo posto, a 3,387 secondi dal leader. Per Prima Pramac Racing, ancora in prima e seconda posizione nella prima sessione di prove, i problemi sono continuati: Johann Zarco è caduto a metà sessione, ma almeno non ha riportato ferite.

I piloti Aprilia si sono alternati in cima alla classifica dei tempi: Miguel Oliveira ha preso il comando con un 1:54.005 min. prima che Maverick Viñales stabilisse il nuovo tempo di riferimento a 25 minuti dalla fine con un "time attack" iniziale in 1:53.340 min. Tuttavia, c'era ancora margine di miglioramento rispetto al record sul giro di Pecco Bagnaia del 2021, 1:52.772 min.

A 18 minuti dalla fine, è stato Fabio Di Giannantonio su Ducati GP22 a far segnare il primo tempo di 1:52 del weekend nel suo primo attacco con la gomma posteriore morbida - 1:52.892 min.

Con l'inizio dell'ultimo quarto d'ora, tutti sono passati alle gomme morbide e Martin è passato immediatamente dal 17° posto alla terza posizione intermedia. Tuttavia, ha continuato a scuotere la testa.

Il successivo tempo più veloce è stato ottenuto ancora da un pilota Aprilia: Raúl Fernández ha girato in 1:52.843. Pecco Bagnaia ha conquistato il quarto posto provvisorio, mentre Marc Márquez è entrato nella top 10 in scia al leader del campionato mondiale.

Negli ultimi cinque minuti le cose sono andate in tilt, anche perché ci sono state due fasi gialle dopo le cadute di Pol Espargaró e Jack Miller, che hanno portato a molti tempi sul giro cancellati. Tra l'altro, il presunto record sul giro di Viñales, 1:52.652, è uscito di nuovo dalla classifica. Di conseguenza, Raúl Fernández del CryptoDATA RNF MotoGP Team ha concluso il venerdì al primo posto!

Bagnaia ha preso le bandiere gialle e quindi ha dovuto tremare, ma alla fine ha mantenuto l'8° posto. Nel complesso, le Ducati GP23 non hanno fatto un'impressione sicura come al solito con le temperature più fresche. Il vincitore di Sepang, Enea Bastianini, ha ottenuto solo il 18° posto.

Risultati MotoGP, qualifiche, Doha (17.11.):

1° Raúl Fernández, Aprilia, 1:52.843 min.

2° Di Giannantonio, Ducati, + 0,049 sec.

3° Viñales, Aprilia, + 0,093

4° Binder, KTM, + 0,112

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,190

6° Marini, Ducati, + 0,251

7° Martin, Ducati, + 0,352

8° Bagnaia, Ducati, + 0,359

9. Augusto Fernández, KTM, + 0,446

10. Marc Márquez, Honda, + 0,480

11° Miller, KTM, + 0,494

12° Alex Márquez, Ducati, + 0,718

13° Morbidelli, Yamaha, + 0,721

14° Pol Espargaró, KTM, + 0,853

15° Bezzecchi, Ducati, + 0,861

16° Zarco, Ducati, + 0,935

17° Mir, Honda, + 1,078

18° Bastianini, Ducati, + 1.094

19° Oliveira, Aprilia, + 1.162

20° Lecuona, Honda, + 1.411

21° Quartararo, Yamaha, + 1.417

22° Nakagami, Honda, + 1.598

Risultati MotoGP FP1, Doha (17.11.):

1° Martin, Ducati, 1'56.393 min.

2° Zarco, Ducati, + 0,172 sec.

3° Bagnaia, Ducati, + 0,229

4° Raúl Fernández, Aprilia, + 0,292

5. Morbidelli, Yamaha, + 0,411

6° Marini, Ducati, + 0,426

7° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,427

8° Di Giannantonio, Ducati, + 0,437

9° Pol Espargaró, KTM, + 0,492

10° Brad Binder, KTM, + 0,501

11. Quartararo, Yamaha, + 0,568

12° Viñales, Aprilia, + 0,582

13° Miller, KTM, + 0,667

14° Augusto Fernández, KTM, + 0,703

15° Oliveira, Aprilia, + 1,213

16° Alex Márquez, Ducati, + 1,442

17° Bastianini, Ducati, + 1.589

18° Bezzecchi, Ducati, + 1.678

19° Mir, Honda, + 1.784

20° Marc Márquez, Honda, + 1.800

21° Lecuona, Honda, + 1.951

22° Nakagami, Honda, + 4.036

Moto2, tempi combinati dopo le FP2, Doha (17.11.):

1° Aldeguer, Boscoscuro, 1:58.059 min.

2° Canet, Kalex, + 0,104 sec.

3° Lowes, Kalex, + 0,254

4° Chantra, Kalex, + 0,308

5° Dixon, Kalex, + 0,375

6° Gonzalez, Kalex, + 0,614

7° Ogura, Kalex, + 0,773

8° Acosta, Kalex, + 0,795

9° Lopez, Boscoscuro, + 0,868

10° Arbolino, Kalex, + 1,053

11° Roberts, Kalex, + 1,172

12° Ramirez, Kalex, + 1,249

13° Vietti, Kalex, + 1.415

14° Foggia, Kalex, + 1.422

15° Escrig, Forward, + 1.447



Altro:

25° Tulovic, Kalex, + 2.240