Doha: Raúl Fernández surpreende com o melhor tempo de sexta-feira

Na primeira sessão iluminada dos ases do MotoGP, os tempos foram imediatamente mais rápidos do que o melhor tempo de Jorge Martin no FP1, 1:56.393 minutos , na tarde de sexta-feira, com 24 graus de temperatura no ar e 28 graus no asfalto, às 20 horas locais (18 horas na Europa Central).

Após o primeiro quarto de hora da sessão de treinos de uma hora, Maverick Viñales liderava com 1:54.148 min, à frente do seu colega da Aprilia Raúl Fernández (+ 0.161 seg.), do piloto da Gresini-Ducati Alex Márquez (+ 0.268), do piloto da GASGAS-Tech3 Pol Espargaró (+ 0.419) e do ás da Yamaha Fabio Quartararo (+ 0.472). O piloto de fábrica da Red Bull KTM, Jack Miller, sofreu uma queda prematura.

Também para Martin a qualificação correu tudo menos de acordo com o planeado. O vice-campeão do mundo estava visivelmente insatisfeito, queixando-se de uma enorme falta de aderência e ainda estava em 22º e último lugar após 25 minutos, 3,387 segundos atrás do líder. Para a Prima Pramac Racing, ainda em primeiro e segundo lugar na primeira sessão de treinos, os problemas continuaram: Johann Zarco caiu a meio da sessão, mas pelo menos não sofreu ferimentos.

Os pilotos da Aprilia revezaram-se no topo da tabela de tempos: Miguel Oliveira assumiu a liderança com 1:54.005 min antes de Maverick Viñales estabelecer o novo tempo de referência 25 minutos antes do final com um "ataque de tempo" em 1:53.340 min. No entanto, ainda havia espaço para melhorias em comparação com o recorde de volta de todos os tempos de Pecco Bagnaia de 2021, 1:52.772 min.

A 18 minutos do fim, foi Fabio Di Giannantonio, na Ducati GP22, que estabeleceu o primeiro tempo de 1:52 do fim de semana no seu primeiro ataque com um pneu traseiro macio - 1:52,892 min.

Com o início do último quarto de hora, todos mudaram para os pneus macios - e Martin melhorou imediatamente do 17º lugar para a terceira posição intermédia. No entanto, ele continuou a abanar a cabeça.

O segundo tempo mais rápido foi novamente estabelecido por um piloto da Aprilia: Raúl Fernández conseguiu 1:52.843 min. Pecco Bagnaia assumiu provisoriamente o quarto lugar, Marc Márquez também entrou no top 10 no encalço do líder do campeonato do mundo.

Nos últimos cinco minutos, as coisas ficaram confusas, também porque houve duas fases amarelas depois de Pol Espargaró e Jack Miller terem caído, resultando em muitas voltas anuladas. Entre outras coisas, o suposto recorde histórico de volta de Viñales, 1:52.652 min, voltou a ficar fora da classificação. Como resultado, Raúl Fernández da CryptoDATA RNF MotoGP Team terminou a sexta-feira em primeiro lugar!

Bagnaia apanhou bandeiras amarelas e, portanto, teve de tremer, mas acabou por manter o 8º lugar. No geral, as Ducati GP23 não deixaram uma impressão tão confiante como de costume nas temperaturas mais frias. O vencedor de Sepang, Enea Bastianini, conseguiu apenas o 18º lugar.

Resultado MotoGP, qualificação, Doha (17.11.):

1º Raúl Fernández, Aprilia, 1:52.843 min

2º Di Giannantonio, Ducati, + 0,049 s

3º Viñales, Aprilia, + 0,093

4º Binder, KTM, + 0,112

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,190

6º Marini, Ducati, + 0,251

7º Martin, Ducati, + 0,352

8º Bagnaia, Ducati, + 0,359

9º Augusto Fernández, KTM, + 0,446

10º Marc Márquez, Honda, + 0,480

11º Miller, KTM, + 0,494

12º Alex Márquez, Ducati, + 0,718

13º Morbidelli, Yamaha, + 0,721

14º Pol Espargaró, KTM, + 0,853

15º Bezzecchi, Ducati, + 0,861

16º Zarco, Ducati, + 0,935

17º Mir, Honda, + 1,078

18º Bastianini, Ducati, + 1,094

19º Oliveira, Aprilia, + 1.162

20º Lecuona, Honda, + 1,411

21º Quartararo, Yamaha, + 1,417

22º Nakagami, Honda, + 1,598

Resultado MotoGP FP1, Doha (17.11.):

1º Martin, Ducati, 1'56.393 min

2º Zarco, Ducati, + 0,172 seg

3º Bagnaia, Ducati, + 0,229

4º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,292

5º Morbidelli, Yamaha, + 0,411

6º Marini, Ducati, + 0,426

7º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,427

8º Di Giannantonio, Ducati, + 0,437

9º Pol Espargaró, KTM, + 0,492

10º Brad Binder, KTM, + 0,501

11º Quartararo, Yamaha, + 0,568

12º Viñales, Aprilia, + 0,582

13º Miller, KTM, + 0,667

14º Augusto Fernández, KTM, + 0,703

15º Oliveira, Aprilia, + 1,213

16º Alex Márquez, Ducati, + 1,442

17º Bastianini, Ducati, + 1,589

18º Bezzecchi, Ducati, + 1,678

19º Mir, Honda, + 1,784

20º Marc Márquez, Honda, + 1,800

21º Lecuona, Honda, + 1,951

22º Nakagami, Honda, + 4,036

Moto2, tempos combinados após FP2, Doha (17.11.):

1º Aldeguer, Boscoscuro, 1:58.059 min

2º Canet, Kalex, + 0,104 seg.

3º Lowes, Kalex, + 0,254

4º Chantra, Kalex, + 0,308

5º Dixon, Kalex, + 0,375

6º Gonzalez, Kalex, + 0,614

7º Ogura, Kalex, + 0,773

8º Acosta, Kalex, + 0,795

9º Lopez, Boscoscuro, + 0,868

10º Arbolino, Kalex, + 1,053

11º Roberts, Kalex, + 1,172

12º Ramirez, Kalex, + 1.249

13º Vietti, Kalex, + 1.415

14º Foggia, Kalex, + 1.422

15º Escrig, Forward, + 1,447



Mais:

25º Tulovic, Kalex, + 2.240