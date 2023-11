Maverick Viñales: "No puedo exprimir la moto"

Maverick Viñales terminó tercero en la sesión clasificatoria del viernes, a sólo 0,093 segundos del mejor tiempo marcado por su compañero de marca Raúl Fernández, del equipo CryptoDATA-RNF, pero el piloto oficial de Aprilia no estaba realmente satisfecho. "Hoy hemos vuelto a ser competitivos. Esto se ha debido también a que hemos conseguido un mejor equilibrio entre el agarre delantero y trasero. Esto ha mejorado el comportamiento en curva y hemos podido atacar las curvas con mucha más agresividad. Pero ahora Aprilia tiene que investigar a fondo por qué somos tan buenos en algunas pistas y no somos capaces de empujar al máximo en otras. No estamos mal aquí, pero no podemos llevar la moto al límite".

¿Cómo eran las condiciones de agarre en la pista recién asfaltada hoy? "Eran malas en la FP1. Pero en la segunda sesión eran mucho mejores, por tres o cuatro segundos. Ha sido una locura. Tengo curiosidad por ver cuánto mejorarán con más goma el sábado. Entonces tendremos que adaptar de nuevo el conjunto electrónico. Porque entonces podremos liberar más potencia. Mañana no tendremos un día fácil. Por eso hoy trabajaremos hasta tarde por la noche".

¿Cuánto desgaste de neumáticos hay? Viñales: "No nos preocupa, ha mejorado de salida a salida. Pero tenemos graining en el neumático delantero. Pero no creo que estemos tan preocupados el sábado. Siempre pasa lo mismo en Qatar".

¿Es esta pista rápida y fluida con poco agarre tan superior a la de Catalunya? "Hm. Como he dicho, tenemos que averiguar por qué somos tan fuertes a veces y muy pobres otras. Mis técnicos entienden muy bien la situación. Pero no siempre sabemos exactamente qué hacer cuando el equilibrio no es tan bueno. Cuando tenemos problemas, como en Sepang, no sabemos exactamente dónde tirar de la palanca. Lo intentamos mucho en Malasia, pero nunca llegamos al punto en el que podríamos haber mejorado".

"Realmente necesitamos analizar en profundidad este invierno qué necesitamos cambiar cuando tenemos contratiempos, porque esa es la clave del éxito. Necesitamos un buen embrague y un buen equilibrio. Por supuesto, siempre queremos más velocidad punta para poder adelantar mejor. Pero Aprilia tiene una gran moto. Sólo tenemos que averiguar por qué seguimos teniendo días malos. Hasta ahora no tenemos una respuesta".

¿Simplemente la Aprilia RS-GP23 no funciona lo suficientemente predecible? Viñales: "Sí, se trata del equilibrio. Entendemos dónde está el problema, lo cual es una buena señal porque tenemos todo el invierno para solucionarlo. Necesitamos una herramienta que nos ayude cuando tengamos problemas".

La parrilla está muy resbaladiza aquí en el circuito de Losail. ¿Eso complica la situación? "El organizador tiene que limpiar la parrilla. Haremos burn-outs, pero eso es muy peligroso. Presionaré a la Comisión de Seguridad para que limpien la parrilla. Si no, estaremos dando vueltas en la salida, lo que sería peligroso".

¿Cómo son los nuevos bordillos de Misano? "Están inmaculados. Sólo un bordillo entre las curvas 12 y 13 tiene un aspecto extraño. Izan Guevara se estrelló allí. Pero el resto está súper bien".

Resultado MotoGP, clasificación, Doha (17.11.):

1º Raúl Fernández, Aprilia, 1:52.843 min

2º Di Giannantonio, Ducati, + 0.049 seg.

3º Viñales, Aprilia, + 0.093

4º Binder, KTM, + 0.112

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.190

6º Marini, Ducati, + 0,251

7º Martin, Ducati, + 0.352

8º Bagnaia, Ducati, + 0.359

9º Augusto Fernández, KTM, + 0.446

10º Marc Márquez, Honda, + 0.480

11º Miller, KTM, + 0.494

12º Alex Márquez, Ducati, + 0.718

13º Morbidelli, Yamaha, + 0.721

14º Pol Espargaró, KTM, + 0.853

15º Bezzecchi, Ducati, + 0.861

16º Zarco, Ducati, + 0.935

17º Mir, Honda, + 1.078

18º Bastianini, Ducati, + 1.094

19º Oliveira, Aprilia, + 1.162

20º Lecuona, Honda, + 1.411

21º Quartararo, Yamaha, + 1.417

22º Nakagami, Honda, + 1.598

Resultado MotoGP FP1, Doha (17.11.):

1º Martin, Ducati, 1'56.393 min

2º Zarco, Ducati, + 0.172 seg.

3º Bagnaia, Ducati, + 0.229

4º Raúl Fernández, Aprilia, + 0.292

5º Morbidelli, Yamaha, + 0.411

6º Marini, Ducati, + 0.426

7º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.427

8º Di Giannantonio, Ducati, + 0.437

9º Pol Espargaró, KTM, + 0.492

10º Brad Binder, KTM, + 0.501

11º Quartararo, Yamaha, + 0.568

12º Viñales, Aprilia, + 0.582

13º Miller, KTM, + 0.667

14º Augusto Fernández, KTM, + 0.703

15º Oliveira, Aprilia, + 1.213

16º Alex Márquez, Ducati, + 1.442

17º Bastianini, Ducati, + 1.589

18º Bezzecchi, Ducati, + 1.678

19º Mir, Honda, + 1.784

20º Marc Márquez, Honda, + 1.800

21º Lecuona, Honda, + 1.951

22º Nakagami, Honda, + 4.036

Moto2, tiempos combinados tras FP2, Doha (17.11.):

1º Aldeguer, Boscoscuro, 1:58.059 min

2º Canet, Kalex, + 0.104 seg.

3º Lowes, Kalex, + 0.254

4º Chantra, Kalex, + 0.308

5º Dixon, Kalex, + 0,375

6º González, Kalex, + 0,614

7º Ogura, Kalex, + 0,773

8º Acosta, Kalex, + 0,795

9º López, Boscoscuro, + 0,868

10º Arbolino, Kalex, + 1.053

11º Roberts, Kalex, + 1.172

12º Ramírez, Kalex, + 1.249

13º Vietti, Kalex, + 1.415

14º Foggia, Kalex, + 1.422

15º Escrig, Forward, + 1.447



Más adelante:

25º Tulovic, Kalex, + 2.240