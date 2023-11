Maverick Viñales : "Je ne peux pas presser la moto".

Troisième de la séance d'essais chronométrés de vendredi, Maverick Viñales n'a perdu que 0,093 seconde sur le meilleur temps de son collègue de marque Raúl Fernández du team CryptoDATA-RNF, mais le pilote officiel Aprilia n'était pas vraiment satisfait pour autant. "Nous avons à nouveau été compétitifs aujourd'hui. C'est aussi parce que nous avons réussi à mieux équilibrer le grip avant et arrière. Cela a amélioré le comportement en virage et nous avons pu attaquer les virages de manière beaucoup plus agressive. Mais Aprilia doit maintenant mener une enquête approfondie pour comprendre pourquoi nous sommes si bons sur certaines pistes et incapables de pousser au maximum sur d'autres. Nous ne sommes pas mauvais ici, mais nous ne pouvons pas pousser la moto à la limite".

Quelles étaient les conditions d'adhérence sur la piste nouvellement asphaltée aujourd'hui ? "Elles étaient mauvaises en FP1. Mais lors de la deuxième séance, elles étaient très améliorées, de trois ou quatre secondes. C'était fou. Je suis curieux de voir quelle sera l'amélioration avec plus de gomme samedi. Nous devrons alors réajuster le kit électronique. Car nous pourrons alors libérer plus de puissance. Nous n'aurons pas une journée facile demain. C'est pourquoi nous allons travailler jusque tard dans la nuit aujourd'hui".

Quel est le degré d'usure des pneus ? Viñales : "Elle ne nous inquiète pas, elle s'est améliorée d'une sortie à l'autre. Mais nous avons du graining sur le pneu avant. Mais je pense que nous n'aurons pas à nous en préoccuper autant samedi. C'est toujours la même chose au Qatar".

Est-il aussi supérieur sur ce circuit rapide et fluide avec peu d'adhérence qu'à Catalunya ? "Hum. Comme je l'ai dit, nous devons chercher à savoir pourquoi nous sommes parfois si forts et très mauvais ailleurs. Mes techniciens comprennent très bien la situation. Mais nous ne savons pas toujours exactement ce que nous devons faire quand l'équilibre n'est pas bon. Quand nous avons du mal, comme à Sepang, nous ne savons pas exactement où nous devons actionner le levier. Nous avons fait des efforts en Malaisie, mais nous n'avons jamais atteint le point où les choses auraient pu s'améliorer".

"Cet hiver, nous devons vraiment analyser en profondeur ce que nous devons changer en cas de revers, car c'est la clé du succès. Nous avons besoin d'un bon embrayage et d'un bon équilibre. Bien sûr, nous voulons toujours plus de vitesse de pointe pour pouvoir mieux dépasser. Mais Aprilia a une super moto. Nous devons juste comprendre pourquoi nous sommes toujours confrontés à de mauvaises journées. Jusqu'à présent, nous n'avons pas de réponse".

L'Aprilia RS-GP23 ne fonctionne-t-elle tout simplement pas de manière suffisamment prévisible ? Viñales : "Oui, c'est une question d'équilibre. Nous comprenons où se situe le problème, c'est bon signe parce que nous avons tout l'hiver pour nous en occuper. Nous avons besoin d'un outil qui nous aide quand nous avons du mal".

La piste de départ est très glissante ici sur le circuit de Losail. Cela rend-il la situation plus compliquée ? "L'organisateur doit nettoyer la grille. Nous allons faire des burn-outs, mais c'est très dangereux. Je vais faire pression sur la commission de sécurité pour que la grille de départ soit nettoyée. Sinon, on va se faire rouler dessus au départ, ce serait dangereux".

A quoi ressemblent les nouveaux kers de Misano ? "Elles sont impeccables. Seule une bordure entre les virages 12 et 13 a l'air bizarre. Izan Guevara y a chuté. Mais le reste est super bon".

Résultats MotoGP, essais chronométrés, Doha (17.11.) :

1. Raúl Fernández, Aprilia, 1:52,843 min

2. Di Giannantonio, Ducati, + 0,049 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,093

4. Binder, KTM, + 0,112

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,190

6. Marini, Ducati, + 0,251

7. Martin, Ducati, + 0,352

8. Bagnaia, Ducati, + 0,359

9. Augusto Fernández, KTM, + 0,446

10. Marc Márquez, Honda, + 0,480

11. Miller, KTM, + 0,494

12. Alex Márquez, Ducati, + 0,718

13. Morbidelli, Yamaha, + 0,721

14. Pol Espargaró, KTM, + 0,853

15. Bezzecchi, Ducati, + 0,861

16. Zarco, Ducati, + 0,935

17. Mir, Honda, + 1,078

18. Bastianini, Ducati, + 1,094

19. Oliveira, Aprilia, + 1,162

20. Lecuona, Honda, + 1,411

21. Quartararo, Yamaha, + 1,417

22. Nakagami, Honda, + 1,598

Résultat MotoGP FP1, Doha (17.11.) :

1. Martin, Ducati, 1:56,393 min

2. Zarco, Ducati, + 0,172 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 0,229

4. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,292

5. Morbidelli, Yamaha, + 0,411

6. Marini, Ducati, + 0,426

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,427

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,437

9. Pol Espargaró, KTM, + 0,492

10. Brad Binder, KTM, + 0,501

11. Quartararo, Yamaha, + 0,568

12. Viñales, Aprilia, + 0,582

13. Miller, KTM, + 0,667

14. Augusto Fernández, KTM, + 0,703

15. Oliveira, Aprilia, + 1,213

16. Alex Márquez, Ducati, + 1,442

17. Bastianini, Ducati, + 1,589

18. Bezzecchi, Ducati, + 1,678

19. Mir, Honda, + 1,784

20. Marc Márquez, Honda, + 1,800

21. Lecuona, Honda, + 1,951

22. Nakagami, Honda, + 4,036

Moto2, temps combinés après FP2, Doha (17.11.) :

1. Aldeguer, Boscoscuro, 1:58,059 min

2. Canet, Kalex, + 0,104 sec

3. Lowes, Kalex, + 0,254

4. Chantra, Kalex, + 0,308

5. Dixon, Kalex, + 0,375

6. Gonzalez, Kalex, + 0,614

7. Ogura, Kalex, + 0,773

8. Acosta, Kalex, + 0,795

9. Lopez, Boscoscuro, + 0,868

10. Arbolino, Kalex, + 1,053

11. Roberts, Kalex, + 1,172

12. Ramirez, Kalex, + 1,249

13. Vietti, Kalex, + 1,415

14. Foggia, Kalex, + 1,422

15e Escrig, Forward, + 1,447



En outre :

25. Tulovic, Kalex, + 2,240