Maverick Viñales: "Non riesco a spremere la moto".

Maverick Viñales ha chiuso al terzo posto la sessione di qualifiche di venerdì, a soli 0,093 secondi dal miglior tempo fatto segnare dal suo collega di marca Raúl Fernández del team CryptoDATA-RNF, ma il pilota ufficiale Aprilia non è ancora molto soddisfatto. "Anche oggi siamo stati competitivi. Questo è dovuto anche al fatto che abbiamo migliorato l'equilibrio tra l'aderenza all'anteriore e al posteriore. Questo ha migliorato il comportamento in curva e siamo stati in grado di attaccare le curve in modo molto più aggressivo. Ma ora Aprilia deve fare un'indagine approfondita sul perché siamo così bravi su alcune piste e non riusciamo a spingere al massimo su altre. Qui non siamo male, ma non riusciamo a spingere la moto al limite".

Com'erano le condizioni di aderenza sulla pista appena asfaltata oggi? "Erano pessime nelle FP1. Ma nella seconda sessione sono migliorate di tre o quattro secondi. È stato pazzesco. Sono curioso di vedere quanto miglioreranno con una gomma in più sabato. Poi dovremo adattare nuovamente l'elettronica. Perché così potremo sprigionare più potenza. Domani non avremo una giornata facile. Ecco perché oggi lavoreremo fino a tarda notte".

Quanto si consumano gli pneumatici? Viñales: "Non ci preoccupa, è migliorato da un'uscita all'altra. Ma abbiamo del graining sul pneumatico anteriore. Ma non credo che sabato saremo così preoccupati. In Qatar è sempre così".

Questa pista veloce e fluida con poco grip è superiore alla Catalunya? "Come ho detto, dobbiamo capire perché siamo così forti in alcuni momenti e molto scarsi in altri. I miei tecnici capiscono molto bene la situazione. Ma non sempre sappiamo esattamente cosa fare quando l'equilibrio non è così buono. Quando facciamo fatica, come a Sepang, non sappiamo esattamente dove tirare la leva. In Malesia ci abbiamo provato con tutte le nostre forze, ma non siamo mai arrivati al punto in cui avremmo potuto migliorare".

"Quest'inverno dovremo analizzare a fondo le modifiche da apportare in caso di contrattempi, perché è questa la chiave del successo. Abbiamo bisogno di una buona frizione e di un buon equilibrio. Naturalmente, vogliamo sempre una maggiore velocità di punta per poter sorpassare meglio. Ma Aprilia ha un'ottima moto. Dobbiamo solo capire perché continuiamo ad avere giornate storte. Per ora non abbiamo una risposta".

L'Aprilia RS-GP23 non funziona in modo abbastanza prevedibile? Viñales: "Sì, è una questione di bilanciamento. Abbiamo capito dove sta il problema, il che è un buon segno perché abbiamo tutto l'inverno per affrontarlo. Abbiamo bisogno di uno strumento che ci aiuti quando siamo in difficoltà".

La griglia è molto scivolosa qui al circuito di Losail. Questo rende la situazione più complicata? "L'organizzatore deve pulire la griglia. Faremo dei burn-out, ma è molto pericoloso. Farò pressione sulla Commissione per la sicurezza affinché la griglia venga pulita. Altrimenti ci troveremo a girare in testacoda alla partenza, il che sarebbe pericoloso".

Come sono i nuovi cordoli di Misano? "Sono immacolati. Solo un cordolo tra le curve 12 e 13 sembra strano. Izan Guevara è caduto lì. Ma il resto è ottimo".

Risultati MotoGP, qualifiche, Doha (17.11.):

1° Raúl Fernández, Aprilia, 1:52.843 min.

2° Di Giannantonio, Ducati, + 0,049 sec.

3° Viñales, Aprilia, + 0,093

4° Binder, KTM, + 0,112

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,190

6° Marini, Ducati, + 0,251

7° Martin, Ducati, + 0,352

8° Bagnaia, Ducati, + 0,359

9. Augusto Fernández, KTM, + 0,446

10. Marc Márquez, Honda, + 0,480

11° Miller, KTM, + 0,494

12° Alex Márquez, Ducati, + 0,718

13° Morbidelli, Yamaha, + 0,721

14° Pol Espargaró, KTM, + 0,853

15° Bezzecchi, Ducati, + 0,861

16° Zarco, Ducati, + 0,935

17° Mir, Honda, + 1,078

18° Bastianini, Ducati, + 1.094

19° Oliveira, Aprilia, + 1.162

20° Lecuona, Honda, + 1.411

21° Quartararo, Yamaha, + 1.417

22° Nakagami, Honda, + 1.598

Risultati MotoGP FP1, Doha (17.11.):

1° Martin, Ducati, 1'56.393 min.

2° Zarco, Ducati, + 0,172 sec.

3° Bagnaia, Ducati, + 0,229

4° Raúl Fernández, Aprilia, + 0,292

5. Morbidelli, Yamaha, + 0,411

6° Marini, Ducati, + 0,426

7° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,427

8° Di Giannantonio, Ducati, + 0,437

9° Pol Espargaró, KTM, + 0,492

10° Brad Binder, KTM, + 0,501

11. Quartararo, Yamaha, + 0,568

12° Viñales, Aprilia, + 0,582

13° Miller, KTM, + 0,667

14° Augusto Fernández, KTM, + 0,703

15° Oliveira, Aprilia, + 1,213

16° Alex Márquez, Ducati, + 1,442

17° Bastianini, Ducati, + 1.589

18° Bezzecchi, Ducati, + 1.678

19° Mir, Honda, + 1.784

20° Marc Márquez, Honda, + 1.800

21° Lecuona, Honda, + 1.951

22° Nakagami, Honda, + 4.036

Moto2, tempi combinati dopo le FP2, Doha (17.11.):

1° Aldeguer, Boscoscuro, 1:58.059 min.

2° Canet, Kalex, + 0,104 sec.

3° Lowes, Kalex, + 0,254

4° Chantra, Kalex, + 0,308

5° Dixon, Kalex, + 0,375

6° Gonzalez, Kalex, + 0,614

7° Ogura, Kalex, + 0,773

8° Acosta, Kalex, + 0,795

9° Lopez, Boscoscuro, + 0,868

10° Arbolino, Kalex, + 1,053

11° Roberts, Kalex, + 1,172

12° Ramirez, Kalex, + 1,249

13° Vietti, Kalex, + 1.415

14° Foggia, Kalex, + 1.422

15° Escrig, Forward, + 1.447



Altro:

25° Tulovic, Kalex, + 2.240