Maverick Viñales: "Não consigo apertar a mota"

Maverick Viñales terminou em terceiro na sessão de qualificação de sexta-feira, a apenas 0,093 segundos do melhor tempo estabelecido pelo seu colega de marca Raúl Fernández, da equipa CryptoDATA-RNF, mas o piloto de fábrica da Aprilia ainda não estava satisfeito. "Hoje voltámos a ser competitivos. Isto também se deveu ao facto de termos conseguido um melhor equilíbrio entre a aderência à frente e atrás. Isto melhorou o comportamento em curva e fomos capazes de atacar as curvas de forma muito mais agressiva. Mas agora a Aprilia precisa de fazer uma investigação profunda para perceber porque é que somos tão bons em algumas pistas e não somos capazes de dar o máximo noutras. Não somos maus aqui, mas não conseguimos levar a moto ao limite."

Como foram as condições de aderência na pista recentemente alcatroada hoje? "Foram más no FP1. Mas na segunda sessão estavam muito melhores - em três ou quatro segundos. Foi uma loucura. Estou curioso para ver até que ponto a melhoria será com mais borracha no sábado. Depois teremos de adaptar novamente o conjunto eletrónico. Porque assim podemos libertar mais potência. Não vamos ter um dia fácil amanhã. É por isso que hoje vamos trabalhar até tarde da noite."

Qual é o nível de desgaste dos pneus? Viñales: "Não nos preocupa, melhorou de saída para saída. Mas temos granulação no pneu dianteiro. Mas acho que não vamos estar tão preocupados no sábado. É sempre a mesma coisa no Qatar".

Esta pista rápida e fluida, com pouca aderência, é tão superior à da Catalunha? "Como eu disse, temos de descobrir porque é que somos tão fortes em certos momentos e muito fracos noutros. Os meus técnicos compreendem muito bem a situação. Mas nem sempre sabemos exatamente o que fazer quando o equilíbrio não é tão bom. Quando temos dificuldades, como aconteceu em Sepang, não sabemos exatamente onde puxar a alavanca. Tentámos muito na Malásia, mas nunca chegámos ao ponto em que poderíamos ter melhorado."

"Precisamos mesmo de analisar em profundidade este inverno o que precisamos de mudar quando temos contratempos, porque essa é a chave para o sucesso. Precisamos de uma boa embreagem e de um bom equilíbrio. Claro que queremos sempre mais velocidade de ponta para podermos ultrapassar melhor. Mas a Aprilia tem uma óptima moto. Só precisamos de descobrir porque é que continuamos a ter dias maus. Até agora não temos uma resposta."

Será que a Aprilia RS-GP23 simplesmente não funciona de forma suficientemente previsível? Viñales: "Sim, tem a ver com o equilíbrio. Percebemos onde está o problema, o que é um bom sinal porque temos todo o inverno para o resolver. Precisamos de uma ferramenta para nos ajudar quando estamos a ter dificuldades."

A grelha é muito escorregadia aqui no Circuito de Losail. Isso torna a situação mais complicada? "O organizador tem de limpar a grelha. Vamos fazer burn-outs, mas isso é muito perigoso. Vou pressionar a Comissão de Segurança para que a grelha seja limpa. Caso contrário, vamos andar às voltas no início, o que seria perigoso."

Como é que estão os novos lancis de Misano? "Estão imaculados. Apenas um lancil entre as curvas 12 e 13 parece estranho. O Izan Guevara despistou-se aí. Mas o resto está muito bom."

Resultado MotoGP, qualificação, Doha (17.11.):

1º Raúl Fernández, Aprilia, 1:52.843 min

2º Di Giannantonio, Ducati, + 0,049 s

3º Viñales, Aprilia, + 0,093

4º Binder, KTM, + 0,112

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,190

6º Marini, Ducati, + 0,251

7º Martin, Ducati, + 0,352

8º Bagnaia, Ducati, + 0,359

9º Augusto Fernández, KTM, + 0,446

10º Marc Márquez, Honda, + 0,480

11º Miller, KTM, + 0,494

12º Alex Márquez, Ducati, + 0,718

13º Morbidelli, Yamaha, + 0,721

14º Pol Espargaró, KTM, + 0,853

15º Bezzecchi, Ducati, + 0,861

16º Zarco, Ducati, + 0,935

17º Mir, Honda, + 1,078

18º Bastianini, Ducati, + 1,094

19º Oliveira, Aprilia, + 1.162

20º Lecuona, Honda, + 1,411

21º Quartararo, Yamaha, + 1,417

22º Nakagami, Honda, + 1,598

Resultado MotoGP FP1, Doha (17.11.):

1º Martin, Ducati, 1'56.393 min

2º Zarco, Ducati, + 0,172 seg

3º Bagnaia, Ducati, + 0,229

4º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,292

5º Morbidelli, Yamaha, + 0,411

6º Marini, Ducati, + 0,426

7º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,427

8º Di Giannantonio, Ducati, + 0,437

9º Pol Espargaró, KTM, + 0,492

10º Brad Binder, KTM, + 0,501

11º Quartararo, Yamaha, + 0,568

12º Viñales, Aprilia, + 0,582

13º Miller, KTM, + 0,667

14º Augusto Fernández, KTM, + 0,703

15º Oliveira, Aprilia, + 1,213

16º Alex Márquez, Ducati, + 1,442

17º Bastianini, Ducati, + 1,589

18º Bezzecchi, Ducati, + 1,678

19º Mir, Honda, + 1,784

20º Marc Márquez, Honda, + 1,800

21º Lecuona, Honda, + 1,951

22º Nakagami, Honda, + 4,036

Moto2, tempos combinados após FP2, Doha (17.11.):

1º Aldeguer, Boscoscuro, 1:58.059 min

2º Canet, Kalex, + 0,104 seg.

3º Lowes, Kalex, + 0,254

4º Chantra, Kalex, + 0,308

5º Dixon, Kalex, + 0,375

6º Gonzalez, Kalex, + 0,614

7º Ogura, Kalex, + 0,773

8º Acosta, Kalex, + 0,795

9º Lopez, Boscoscuro, + 0,868

10º Arbolino, Kalex, + 1,053

11º Roberts, Kalex, + 1,172

12º Ramirez, Kalex, + 1.249

13º Vietti, Kalex, + 1.415

14º Foggia, Kalex, + 1.422

15º Escrig, Forward, + 1.447



