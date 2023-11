Aleix Espargaró (5º): "No tenemos respuesta"

Aleix Espargaró ha tenido que recuperar su Aprilia RS-GP de la trampa de grava después de sólo tres vueltas en el Circuito de Losail este viernes. El español regresó junto a su equipo con su moto tras un deslizamiento de la rueda delantera y terminó la primera sesión de entrenamientos libres en 14ª posición . La sesión de entrenamientos en el circuito de 5,380 km, decisiva para la clasificación, comenzó a las 20:00 hora local y el sexto clasificado en el Campeonato del Mundo marcó finalmente el quinto mejor tiempo.

"Ha sido un buen día, no me puedo quejar. Mi tiempo persiguiendo ese día no fue brillante, pero es la primera vez este año que he probado tres neumáticos diferentes, delantero y trasero. Ha sido realmente difícil, pero estoy muy contento porque ya tengo una buena visión general de la elección de neumáticos", dijo Aleix, resumiendo el primer día en el GP de Qatar.

Debido a la renovación del asfalto en Qatar, hubo un compuesto de neumáticos adicional para todos los pilotos para este fin de semana de carrera. ¿Era realmente necesario este cambio? "El jueves todavía estaba en contra. Después probé el neumático trasero duro, que sólo se añadió para emergencias, y tengo que decir que es increíble", comentó entusiasmado el bicampeón de MotoGP. "Con el neumático delantero, realmente depende de la temperatura de la pista".

"Cuando terminé la jornada, me pregunté por qué éramos tan lentos hace cuatro días, a 20 segundos del ganador. Hoy teníamos tres motos entre los cinco primeros", explicó Espargaró. "Queremos luchar por el título, así que tenemos que mejorarlo. No tenemos respuesta, ni los pilotos ni los ingenieros".

El español continuó: "O la moto es muy buena, o muy mala. Si ganas, como hice en Barcelona, sólo tienes que estar una décima delante. Pero en los días malos no puedes acabar duodécimo, tienes que acabar tercero o cuarto. Tenemos que encontrar más regularidad en el futuro".

¿Cómo han evolucionado las sensaciones tras el difícil fin de semana del GP de Malasia? "Las sensaciones delante son críticas, porque estamos luchando con el blistering en el neumático delantero", admitió el piloto de 34 años. "He rodado con todos los compuestos, dos de ellos funcionan bien, pero me he caído con el neumático medio. Estoy bastante relajado de cara a la clasificación, todo funciona bien. Pero en la carrera principal será difícil en las últimas vueltas, como vimos el año pasado".

Resultado MotoGP, clasificación, Doha (17.11.):

1º Raúl Fernández, Aprilia, 1:52.843 min

2º Di Giannantonio, Ducati, + 0.049 seg.

3º Viñales, Aprilia, + 0.093

4º Binder, KTM, + 0.112

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.190

6º Marini, Ducati, + 0,251

7º Martin, Ducati, + 0.352

8º Bagnaia, Ducati, + 0.359

9º Augusto Fernández, KTM, + 0.446

10º Marc Márquez, Honda, + 0.480

11º Miller, KTM, + 0.494

12º Alex Márquez, Ducati, + 0.718

13º Morbidelli, Yamaha, + 0.721

14º Pol Espargaró, KTM, + 0.853

15º Bezzecchi, Ducati, + 0.861

16º Zarco, Ducati, + 0.935

17º Mir, Honda, + 1.078

18º Bastianini, Ducati, + 1.094

19º Oliveira, Aprilia, + 1.162

20º Lecuona, Honda, + 1.411

21º Quartararo, Yamaha, + 1.417

22º Nakagami, Honda, + 1.598

Resultado MotoGP FP1, Doha (17.11.):

1º Martin, Ducati, 1'56.393 min

2º Zarco, Ducati, + 0.172 seg.

3º Bagnaia, Ducati, + 0.229

4º Raúl Fernández, Aprilia, + 0.292

5º Morbidelli, Yamaha, + 0.411

6º Marini, Ducati, + 0.426

7º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.427

8º Di Giannantonio, Ducati, + 0.437

9º Pol Espargaró, KTM, + 0.492

10º Brad Binder, KTM, + 0.501

11º Quartararo, Yamaha, + 0.568

12º Viñales, Aprilia, + 0.582

13º Miller, KTM, + 0.667

14º Augusto Fernández, KTM, + 0.703

15º Oliveira, Aprilia, + 1.213

16º Alex Márquez, Ducati, + 1.442

17º Bastianini, Ducati, + 1.589

18º Bezzecchi, Ducati, + 1.678

19º Mir, Honda, + 1.784

20º Marc Márquez, Honda, + 1.800

21º Lecuona, Honda, + 1.951

22º Nakagami, Honda, + 4.036

Moto2, tiempos combinados tras FP2, Doha (17.11.):

1º Aldeguer, Boscoscuro, 1:58.059 min

2º Canet, Kalex, + 0.104 seg.

3º Lowes, Kalex, + 0.254

4º Chantra, Kalex, + 0.308

5º Dixon, Kalex, + 0,375

6º González, Kalex, + 0,614

7º Ogura, Kalex, + 0,773

8º Acosta, Kalex, + 0,795

9º López, Boscoscuro, + 0,868

10º Arbolino, Kalex, + 1.053

11º Roberts, Kalex, + 1.172

12º Ramírez, Kalex, + 1.249

13º Vietti, Kalex, + 1.415

14º Foggia, Kalex, + 1.422

15º Escrig, Forward, + 1.447



Más adelante:

25º Tulovic, Kalex, + 2.240