Aleix Espargaró (5°): "Non abbiamo risposte".

Aleix Espargaró ha dovuto recuperare la sua Aprilia RS-GP dalla trappola di ghiaia dopo soli tre giri sul circuito di Losail venerdì. Lo spagnolo è tornato dal suo equipaggio con la moto dopo una scivolata della ruota anteriore e ha concluso la prima sessione di prove libere in 14ª posizione . La sessione di prove sul circuito di 5,380 km, decisiva per le qualifiche, è iniziata alle 20.00 ora locale e il sesto pilota del campionato mondiale ha fatto registrare alla fine il quinto miglior tempo.

"È stata una buona giornata, non posso lamentarmi. Il mio tempo di inseguimento non è stato brillante, ma è la prima volta quest'anno che ho provato tre diversi pneumatici anteriori e posteriori. È stato molto difficile, ma sono molto contento perché ho già una buona visione d'insieme della scelta degli pneumatici", ha detto Aleix, riassumendo la prima giornata del GP del Qatar.

Poiché l'asfalto è stato rinnovato in Qatar, per questo weekend di gara è stata prevista una mescola di pneumatici aggiuntiva per tutti i piloti. Era davvero necessario questo cambiamento? "Giovedì ero ancora contrario. Dopo aver provato il pneumatico posteriore duro, che è stato aggiunto solo per le emergenze, devo dire che è incredibile", ha commentato il due volte vincitore della MotoGP. "Con lo pneumatico anteriore, dipende dalla temperatura della pista".

"Dopo aver concluso la giornata, mi sono chiesto perché quattro giorni fa eravamo così lenti, a 20 secondi dal vincitore. Oggi avevamo tre moto nei primi cinque", ha spiegato Espargaró, "Vogliamo lottare per il titolo, quindi dobbiamo migliorare questo aspetto. Non abbiamo una risposta, né i piloti né gli ingegneri".

Lo spagnolo ha continuato: "O la moto è molto buona, o molto cattiva. Se vinci, come ho fatto a Barcellona, devi essere solo un decimo davanti. Ma nelle giornate storte non puoi arrivare dodicesimo, devi arrivare terzo o quarto. Dobbiamo trovare più consistenza in futuro".

Come si è sviluppato il feeling dopo il difficile weekend del GP della Malesia? "Il feeling all'anteriore è fondamentale, perché stiamo lottando con il blistering sul pneumatico anteriore", ha ammesso il 34enne. "Ho girato con tutte le mescole, due funzionano bene, ma sono caduto con la gomma centrale. Sono abbastanza rilassato in vista delle qualifiche, tutto funziona bene. Ma nella gara principale sarà difficile negli ultimi giri, come abbiamo visto l'anno scorso".

Risultati MotoGP, qualifiche, Doha (17.11.):

1° Raúl Fernández, Aprilia, 1:52.843 min.

2° Di Giannantonio, Ducati, + 0,049 sec.

3° Viñales, Aprilia, + 0,093

4° Binder, KTM, + 0,112

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,190

6° Marini, Ducati, + 0,251

7° Martin, Ducati, + 0,352

8° Bagnaia, Ducati, + 0,359

9. Augusto Fernández, KTM, + 0,446

10. Marc Márquez, Honda, + 0,480

11° Miller, KTM, + 0,494

12° Alex Márquez, Ducati, + 0,718

13° Morbidelli, Yamaha, + 0,721

14° Pol Espargaró, KTM, + 0,853

15° Bezzecchi, Ducati, + 0,861

16° Zarco, Ducati, + 0,935

17° Mir, Honda, + 1,078

18° Bastianini, Ducati, + 1.094

19° Oliveira, Aprilia, + 1.162

20° Lecuona, Honda, + 1.411

21° Quartararo, Yamaha, + 1.417

22° Nakagami, Honda, + 1.598

Risultati MotoGP FP1, Doha (17.11.):

1° Martin, Ducati, 1'56.393 min.

2° Zarco, Ducati, + 0,172 sec.

3° Bagnaia, Ducati, + 0,229

4° Raúl Fernández, Aprilia, + 0,292

5. Morbidelli, Yamaha, + 0,411

6° Marini, Ducati, + 0,426

7° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,427

8° Di Giannantonio, Ducati, + 0,437

9° Pol Espargaró, KTM, + 0,492

10° Brad Binder, KTM, + 0,501

11. Quartararo, Yamaha, + 0,568

12° Viñales, Aprilia, + 0,582

13° Miller, KTM, + 0,667

14° Augusto Fernández, KTM, + 0,703

15° Oliveira, Aprilia, + 1,213

16° Alex Márquez, Ducati, + 1.442

17° Bastianini, Ducati, + 1.589

18° Bezzecchi, Ducati, + 1.678

19° Mir, Honda, + 1.784

20° Marc Márquez, Honda, + 1.800

21° Lecuona, Honda, + 1.951

22° Nakagami, Honda, + 4.036

Moto2, tempi combinati dopo le FP2, Doha (17.11.):

1° Aldeguer, Boscoscuro, 1:58.059 min.

2° Canet, Kalex, + 0,104 sec.

3° Lowes, Kalex, + 0,254

4° Chantra, Kalex, + 0,308

5° Dixon, Kalex, + 0,375

6° Gonzalez, Kalex, + 0,614

7° Ogura, Kalex, + 0,773

8° Acosta, Kalex, + 0,795

9° Lopez, Boscoscuro, + 0,868

10° Arbolino, Kalex, + 1,053

11° Roberts, Kalex, + 1,172

12° Ramirez, Kalex, + 1,249

13° Vietti, Kalex, + 1.415

14° Foggia, Kalex, + 1.422

15° Escrig, Forward, + 1.447



Altro:

25° Tulovic, Kalex, + 2.240