Aleix Espargaró (5º): "Não temos resposta"

Depois de o piloto de fábrica da Aprilia, Aleix Espargaró, ter sofrido um total de cinco quedas no último fim de semana de MotoGP em Sepang, também começou o GP do Qatar com uma queda. No final, ainda conseguiu terminar em 5º lugar.

Aleix Espargaró teve de recuperar a sua Aprilia RS-GP da gravilha após apenas três voltas no Circuito de Losail, na sexta-feira. O espanhol regressou à sua equipa com a moto depois de uma derrapagem da roda dianteira e terminou a primeira sessão de treinos livres na 14ª posição . A sessão de treinos no circuito de 5,380 km, decisiva para a qualificação, teve início às 20h00 locais e o sexto classificado do campeonato do mundo acabou por fazer o quinto melhor tempo.

"Foi um bom dia, não me posso queixar. O meu tempo de perseguição nesse dia não foi brilhante, mas foi a primeira vez este ano que experimentei três pneus dianteiros e traseiros diferentes. Foi muito difícil, mas estou muito contente porque já tenho uma boa visão geral da escolha de pneus," disse Aleix, resumindo o primeiro dia do GP do Qatar.

Devido ao facto de o asfalto ter sido renovado no Qatar, houve um composto de pneus adicional para todos os pilotos neste fim de semana de corrida. Esta mudança era mesmo necessária? "Eu ainda estava contra na quinta-feira. Depois de ter testado o pneu traseiro duro, que só foi adicionado para emergências, tenho de dizer que é incrível," disse entusiasmado o duas vezes vencedor de corridas de MotoGP. "Com o pneu dianteiro, depende realmente da temperatura da pista."

"Depois de terminar o dia, perguntei-me porque é que estávamos tão lentos há quatro dias, 20 segundos atrás do vencedor. Hoje tínhamos três motos nos cinco primeiros," explicou Espargaró. "Queremos lutar pelo título, por isso temos de melhorar isso. Não temos uma resposta, nem os pilotos nem os engenheiros."

O espanhol continuou: "Ou a mota é muito boa, ou muito má. Se ganhares, como fiz em Barcelona, só tens de estar um décimo à frente. Mas nos dias maus não se pode terminar em décimo segundo, é preciso terminar em terceiro ou quarto. Temos de encontrar mais consistência no futuro".

Como é que as sensações evoluíram após o difícil fim de semana do GP da Malásia? "A sensação na frente é crítica, porque estamos a lutar com bolhas no pneu dianteiro", admitiu o piloto de 34 anos. "Estive em todos os compostos, dois deles funcionam bem, mas tive um acidente com o pneu do meio. Estou bastante relaxado antes da qualificação, tudo está a funcionar bem. Mas na corrida principal vai ser difícil nas últimas voltas, como vimos no ano passado."

Resultado MotoGP, qualificação, Doha (17.11.):

1º Raúl Fernández, Aprilia, 1:52.843 min

2º Di Giannantonio, Ducati, + 0,049 s

3º Viñales, Aprilia, + 0,093

4º Binder, KTM, + 0,112

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,190

6º Marini, Ducati, + 0,251

7º Martin, Ducati, + 0,352

8º Bagnaia, Ducati, + 0,359

9º Augusto Fernández, KTM, + 0,446

10º Marc Márquez, Honda, + 0,480

11º Miller, KTM, + 0,494

12º Alex Márquez, Ducati, + 0,718

13º Morbidelli, Yamaha, + 0,721

14º Pol Espargaró, KTM, + 0,853

15º Bezzecchi, Ducati, + 0,861

16º Zarco, Ducati, + 0,935

17º Mir, Honda, + 1,078

18º Bastianini, Ducati, + 1,094

19º Oliveira, Aprilia, + 1.162

20º Lecuona, Honda, + 1,411

21º Quartararo, Yamaha, + 1,417

22º Nakagami, Honda, + 1,598

Resultado MotoGP FP1, Doha (17.11.):

1º Martin, Ducati, 1'56.393 min

2º Zarco, Ducati, + 0,172 seg

3º Bagnaia, Ducati, + 0,229

4º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,292

5º Morbidelli, Yamaha, + 0,411

6º Marini, Ducati, + 0,426

7º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,427

8º Di Giannantonio, Ducati, + 0,437

9º Pol Espargaró, KTM, + 0,492

10º Brad Binder, KTM, + 0,501

11º Quartararo, Yamaha, + 0,568

12º Viñales, Aprilia, + 0,582

13º Miller, KTM, + 0,667

14º Augusto Fernández, KTM, + 0,703

15º Oliveira, Aprilia, + 1,213

16º Alex Márquez, Ducati, + 1,442

17º Bastianini, Ducati, + 1,589

18º Bezzecchi, Ducati, + 1,678

19º Mir, Honda, + 1,784

20º Marc Márquez, Honda, + 1,800

21º Lecuona, Honda, + 1,951

22º Nakagami, Honda, + 4,036

Moto2, tempos combinados após FP2, Doha (17.11.):

1º Aldeguer, Boscoscuro, 1:58.059 min

2º Canet, Kalex, + 0,104 seg.

3º Lowes, Kalex, + 0,254

4º Chantra, Kalex, + 0,308

5º Dixon, Kalex, + 0,375

6º Gonzalez, Kalex, + 0,614

7º Ogura, Kalex, + 0,773

8º Acosta, Kalex, + 0,795

9º Lopez, Boscoscuro, + 0,868

10º Arbolino, Kalex, + 1,053

11º Roberts, Kalex, + 1,172

12º Ramirez, Kalex, + 1,249

13º Vietti, Kalex, + 1.415

14º Foggia, Kalex, + 1.422

15º Escrig, Forward, + 1,447



Mais:

25º Tulovic, Kalex, + 2.240