Fabio Di Giannantonio (Ducati/2e) : Pas de bon sentiment

Fabio Di Giannantonio perd sa place en 2024 au profit de Marc Márquez et doit, selon la situation actuelle, faire ses adieux au championnat du monde MotoGP. L'Italien de 25 ans s'est toutefois promis de se battre pour la victoire lors des deux derniers week-ends de course de la saison - et il a effectivement démarré fort à Doha vendredi : lors de la FP1, il a été l'un des deux seuls pilotes, avec le leader du championnat Pecco Bagnaia, à se maintenir dans le top 10 sans pneus frais à la fin de la séance, puis "Diggia" a terminé deuxième de la séance d'essais chronométrés sous les projecteurs en tant que meilleur pilote Ducati.

"Nous avons fait un bon travail tout au long de la journée en essayant de comprendre comment améliorer le feeling à l'avant. Car le problème principal pour l'instant, ce sont les pneus. Il s'agit de comprendre quel pneu est le bon pour la longue distance et pour le sprint", rapportait Di Giannantonio après la première journée d'entraînement sur le circuit international de Losail nouvellement asphalté. "Pour l'instant, nous avons des difficultés avec tous les pneus, nous nous battons avec le graining, les pneus sont granuleux. Tous les composés de pneus se dégradent tellement qu'il faut vraiment comprendre ce que l'on veut, la vitesse ou la durabilité. Nous travaillons très dur sur ce point".

"Le feeling n'était pas fantastique, mais nous avons toujours été rapides. C'est bien", résumait le pilote de la Ducati GP22 du Gresini Racing Team en fin de soirée vendredi. "Nous avons juste besoin de beaucoup de temps ce soir pour analyser et comprendre ce que nous pouvons faire pour améliorer ce feeling avant".

Interrogé sur le nouveau revêtement de la piste, le Romain a assuré qu'il était en principe très bon. "Je dois féliciter les gars qui ont goudronné la piste. Ils ont fait un travail incroyable. Je pense que nous n'avons jamais été sur une piste qui a été autant améliorée. C'est super plat, comme une table de billard. Les encoches sont également bonnes, tout comme la transition entre l'asphalte et les bordures. Ils ont fait un super boulot. Mais oui, quand tu fais un revêtement aussi bon, tu as beaucoup de grip et tu dois adapter la spécification des pneus. Cela ne veut pas dire que c'est mauvais pour le pneu, je pense juste que Michelin et nous aussi, en tant qu'équipes, devons encore comprendre comment travailler avec ce bon niveau d'adhérence sur la piste".

Interrogé sur les difficultés rencontrées par ses collègues de la marque Ducati - Jorge Martin en particulier a connu des problèmes massifs lors de la séance du soir - Diggia a répondu sans détour : "J'ai aussi du mal. Le feeling à l'avant n'est pas bon du tout. Mais peut-être que nous avons commencé d'une meilleure manière ou que nous avons pris la bonne direction avec toutes les choses que nous avons essayées aujourd'hui. Mais comme vous le savez, chez Ducati, nous échangeons toutes les données et informations, donc je suis presque sûr que tous les pilotes Ducati feront un pas demain. Peut-être qu'ils pourront aussi voler un peu de mes tours et de ma moto", a-t-il ajouté en souriant.

En revanche, les représentants du deuxième constructeur italien de Noale se présentent toujours aussi forts. "Les Aprilia ont toujours beaucoup de 'edge grip' et sur ce circuit, où il faut rouler super doucement et prendre beaucoup de vitesse dans les virages, ils ont peut-être ce petit plus. Mais j'ai entendu dire par Maverick qu'elles aussi ruinent les pneus. Pour la course, ce sera donc intéressant".

Concernant ses objectifs, Di Giannantonio a déclaré : "L'objectif pour les qualifications est de se placer sur la première ligne. Car si tu veux vraiment faire du bon travail en sprint et en course GP, tu dois aussi partir devant. La première ligne sur la grille serait donc bien, d'autant plus que mon chef d'équipe [Frankie Carchedi] n'a jamais réussi à décrocher une pole position ces dernières années. Je veux donc vraiment essayer de nous offrir une pole, à lui et à moi. Et si on part devant, on peut aussi faire une bonne course. Mais il faut d'abord une bonne qualification".

C'est sur cela que se concentre désormais le troisième de Phillip Island. A l'inévitable question sur son avenir incertain, il a certes souri, mais a renvoyé résolument à son manager Diego Tavano : "Demandez-lui !"

Résultats MotoGP, essais chronométrés, Doha (17.11.) :

1. Raúl Fernández, Aprilia, 1:52,843 min

2. Di Giannantonio, Ducati, + 0,049 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,093

4. Binder, KTM, + 0,112

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,190

6. Marini, Ducati, + 0,251

7. Martin, Ducati, + 0,352

8. Bagnaia, Ducati, + 0,359

9. Augusto Fernández, KTM, + 0,446

10. Marc Márquez, Honda, + 0,480

11. Miller, KTM, + 0,494

12. Alex Márquez, Ducati, + 0,718

13. Morbidelli, Yamaha, + 0,721

14. Pol Espargaró, KTM, + 0,853

15. Bezzecchi, Ducati, + 0,861

16. Zarco, Ducati, + 0,935

17. Mir, Honda, + 1,078

18. Bastianini, Ducati, + 1,094

19. Oliveira, Aprilia, + 1,162

20. Lecuona, Honda, + 1,411

21. Quartararo, Yamaha, + 1,417

22. Nakagami, Honda, + 1,598

Résultat MotoGP FP1, Doha (17.11.) :

1. Martin, Ducati, 1:56,393 min

2. Zarco, Ducati, + 0,172 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 0,229

4. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,292

5. Morbidelli, Yamaha, + 0,411

6. Marini, Ducati, + 0,426

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,427

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,437

9. Pol Espargaró, KTM, + 0,492

10. Brad Binder, KTM, + 0,501

11. Quartararo, Yamaha, + 0,568

12. Viñales, Aprilia, + 0,582

13. Miller, KTM, + 0,667

14. Augusto Fernández, KTM, + 0,703

15. Oliveira, Aprilia, + 1,213

16. Alex Márquez, Ducati, + 1,442

17. Bastianini, Ducati, + 1,589

18. Bezzecchi, Ducati, + 1,678

19. Mir, Honda, + 1,784

20. Marc Márquez, Honda, + 1,800

21. Lecuona, Honda, + 1,951

22. Nakagami, Honda, + 4,036