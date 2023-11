Fabio Di Giannantonio (Ducati/2°): Non è una bella sensazione

Fabio Di Giannantonio, tra tutti, che sta affrontando un futuro incerto in MotoGP, è stato il miglior rappresentante di un'armata Ducati venerdì in Qatar meno fiduciosa del solito.

Fabio Di Giannantonio perde il suo posto nel 2024 a favore di Marc Márquez e, allo stato attuale delle cose, deve ritirarsi dal Campionato del Mondo MotoGP. Tuttavia, il venticinquenne italiano è determinato a lottare per la vittoria negli ultimi due weekend di gara della stagione e ha iniziato bene a Doha venerdì: nelle FP1 è stato uno dei due soli piloti, insieme al leader del campionato mondiale Pecco Bagnaia, a rimanere nella top 10 senza gomme fresche alla fine della sessione, e "Diggia" ha poi concluso al secondo posto come miglior pilota Ducati nelle qualifiche sotto i riflettori.

"Abbiamo fatto un buon lavoro durante tutta la giornata e abbiamo cercato di capire come migliorare il feeling all'anteriore. Perché il problema principale al momento sono le gomme. Si tratta di capire quale sia la gomma giusta per la lunga distanza e per lo sprint", ha dichiarato Di Giannantonio dopo la prima giornata di prove sul nuovo circuito internazionale di Losail, appena asfaltato. "Al momento abbiamo difficoltà con tutti gli pneumatici, stiamo lottando con il graining, le gomme si stanno sgranando. Tutte le mescole degli pneumatici si stanno degradando a tal punto che bisogna capire cosa si vuole: velocità o durata. Stiamo lavorando molto duramente su questo aspetto".

"Il feeling non era fantastico, ma eravamo sempre veloci. Questo è positivo", ha riassunto il pilota della Ducati GP22 del Gresini Racing Team nella tarda serata di venerdì. "Abbiamo solo bisogno di molto tempo stasera per analizzare e capire cosa possiamo fare per migliorare questo feeling con l'anteriore".

La nuova superficie della pista è fondamentalmente molto buona, ha assicurato il romano quando gli è stato chiesto. "Devo fare i complimenti ai ragazzi che hanno asfaltato la pista. Hanno fatto un lavoro incredibile. Non credo che abbiamo mai corso su una pista così migliorata. È liscissima, come un tavolo da biliardo. Anche i cordoli sono buoni, così come il passaggio dall'asfalto ai cordoli. Hanno fatto un ottimo lavoro. Ma sì, quando si crea una superficie così buona, c'è molta aderenza e bisogna regolare le specifiche dei pneumatici. Non significa nulla di negativo per il pneumatico, ma credo che la Michelin e anche noi come team dobbiamo ancora capire come lavorare con questo buon livello di aderenza sulla pista".

Quando gli è stato chiesto delle difficoltà dei suoi colleghi del marchio Ducati - Jorge Martin in particolare ha avuto grossi problemi nella sessione serale - Diggia ha detto in tutta franchezza: "Anch'io sto facendo fatica. Il feeling con l'anteriore non è affatto buono. Ma forse abbiamo iniziato in modo migliore o siamo andati nella direzione giusta con tutte le cose che abbiamo provato oggi. Ma come sapete, in Ducati condividiamo tutti i dati e le informazioni, quindi sono abbastanza sicuro che tutti i piloti Ducati faranno un passo avanti domani. Forse potranno rubarmi qualche giro e qualche moto", ha aggiunto con un sorriso.

Per contro, i rappresentanti del secondo costruttore italiano di Noale sono costantemente forti. "Le Aprilia hanno sempre una grande aderenza al bordo e su questa pista, dove bisogna guidare in modo molto fluido e portare molta velocità in curva, forse hanno quel qualcosa in più. Ma ho sentito dire da Maverick che rovinano anche le gomme. Quindi sarà interessante per la gara".

Di Giannantonio ha detto del suo obiettivo: "L'obiettivo per le qualifiche è quello di arrivare in prima fila. Perché se si vuole fare un buon lavoro in volata e nella gara del GP, bisogna partire davanti. Quindi la prima fila sarebbe una bella cosa, anche perché il mio capo equipaggio [Frankie Carchedi] non è mai riuscito a fare una pole position negli ultimi anni. Quindi voglio davvero provare a far fare a lui e a me una pole. Se poi si parte davanti, si può anche fare una buona gara. Ma prima è necessaria una buona qualifica".

È questo l'obiettivo del terzo classificato di Phillip Island. Quando gli è stata posta l'inevitabile domanda sul suo futuro incerto, ha sorriso, ma ha fatto riferimento con fermezza al suo manager Diego Tavano: "Chiedetelo a lui!".

Risultati MotoGP, qualifiche, Doha (17.11.):

1° Raúl Fernández, Aprilia, 1:52.843 min.

2° Di Giannantonio, Ducati, + 0,049 sec.

3° Viñales, Aprilia, + 0,093

4° Binder, KTM, + 0,112

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,190

6° Marini, Ducati, + 0,251

7° Martin, Ducati, + 0,352

8° Bagnaia, Ducati, + 0,359

9. Augusto Fernández, KTM, + 0,446

10. Marc Márquez, Honda, + 0,480

11° Miller, KTM, + 0,494

12° Alex Márquez, Ducati, + 0,718

13° Morbidelli, Yamaha, + 0,721

14° Pol Espargaró, KTM, + 0,853

15° Bezzecchi, Ducati, + 0,861

16° Zarco, Ducati, + 0,935

17° Mir, Honda, + 1,078

18° Bastianini, Ducati, + 1.094

19° Oliveira, Aprilia, + 1.162

20° Lecuona, Honda, + 1.411

21° Quartararo, Yamaha, + 1.417

22° Nakagami, Honda, + 1.598

Risultati MotoGP FP1, Doha (17.11.):

1° Martin, Ducati, 1'56.393 min.

2° Zarco, Ducati, + 0,172 sec.

3° Bagnaia, Ducati, + 0,229

4° Raúl Fernández, Aprilia, + 0,292

5. Morbidelli, Yamaha, + 0,411

6° Marini, Ducati, + 0,426

7° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,427

8° Di Giannantonio, Ducati, + 0,437

9° Pol Espargaró, KTM, + 0,492

10. Brad Binder, KTM, + 0,501

11. Quartararo, Yamaha, + 0,568

12° Viñales, Aprilia, + 0,582

13° Miller, KTM, + 0,667

14° Augusto Fernández, KTM, + 0,703

15° Oliveira, Aprilia, + 1,213

16° Alex Márquez, Ducati, + 1,442

17° Bastianini, Ducati, + 1.589

18° Bezzecchi, Ducati, + 1.678

19° Mir, Honda, + 1.784

20° Marc Márquez, Honda, + 1.800

21° Lecuona, Honda, + 1.951

22° Nakagami, Honda, + 4.036