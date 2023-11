Fabio Di Giannantonio (Ducati/2º): Não é uma boa sensação

Fabio Di Giannantonio, que está a enfrentar um futuro incerto no MotoGP, foi o melhor representante de uma armada Ducati na sexta-feira no Qatar que estava menos confiante do que o habitual.

Fabio Di Giannantonio perde o seu lugar em 2024 para Marc Márquez e, na situação atual, tem de se retirar do Campeonato do Mundo de MotoGP. No entanto, o italiano de 25 anos está determinado a lutar pela vitória nos dois últimos fins-de-semana da época - e teve um forte começo em Doha na sexta-feira: No FP1, foi um dos dois únicos pilotos, juntamente com o líder do campeonato mundial Pecco Bagnaia, a permanecer no top 10 sem pneus novos no final da sessão, e "Diggia" terminou em segundo lugar como o melhor piloto da Ducati na qualificação sob os holofotes.

"Fizemos um bom trabalho ao longo do dia e tentámos perceber como podemos melhorar a sensação na frente. Porque o principal problema neste momento são os pneus. Trata-se de perceber qual é o pneu certo para a longa distância e para o sprint", afirmou Di Giannantonio após o primeiro dia de treinos no recém asfaltado Circuito Internacional de Losail. "De momento, estamos a ter dificuldades com todos os pneus, estamos a lutar com a granulação, os pneus estão a granular. Todos os compostos de pneus estão a degradar-se de tal forma que temos de perceber o que queremos - velocidade ou durabilidade. Estamos a trabalhar arduamente nesse sentido".

"A sensação não foi fantástica, mas fomos sempre rápidos. Isso é bom," resumiu o piloto da Ducati GP22 da Gresini Racing Team no final da noite de sexta-feira. "Só precisamos de muito tempo esta noite para analisar e perceber o que podemos fazer para melhorar a sensação da frente."

A nova superfície da pista é basicamente muito boa, assegurou Roman quando questionado. "Tenho de felicitar os tipos que asfaltaram a pista. Fizeram um trabalho incrível. Acho que nunca andámos numa pista que tivesse sido tão melhorada. É super-suave, como uma mesa de bilhar. Os lancis também são bons, tal como a transição do alcatrão para os lancis. Fizeram um ótimo trabalho. Mas sim, quando se faz uma superfície tão boa, tem-se muita aderência e é preciso ajustar a especificação dos pneus. Não significa nada de mau para o pneu, só acho que a Michelin e nós, como equipas, ainda temos de perceber como trabalhar com este bom nível de aderência na pista."

Quando questionado sobre as dificuldades dos seus colegas da marca Ducati - Jorge Martin, em particular, teve grandes problemas na sessão nocturna - Diggia disse com toda a franqueza: "Também estou a ter dificuldades. A sensação na frente não é boa de todo. Mas talvez tenhamos começado melhor ou ido na direção certa com tudo o que tentámos hoje. Mas como sabem, na Ducati partilhamos todos os dados e informações, por isso tenho a certeza que todos os pilotos da Ducati vão dar um passo em frente amanhã. Talvez possam roubar algumas das minhas voltas e da minha mota", acrescentou com um sorriso.

Em contraste, os representantes do segundo fabricante italiano de Noale são consistentemente fortes. "A Aprilia tem sempre muita aderência e nesta pista, onde é preciso rodar com muita suavidade e levar muita velocidade para as curvas, talvez eles tenham esse extra. Mas ouvi dizer ao Maverick que também estragam os pneus. Por isso, vai ser interessante para a corrida".

Di Giannantonio falou do seu objetivo: "O objetivo da qualificação é ficar na primeira linha. Porque se quisermos fazer um bom trabalho no sprint e na corrida de GP, temos de começar na frente. Por isso, a primeira linha seria bom, até porque o meu chefe de equipa [Frankie Carchedi] nunca conseguiu uma pole position nos últimos anos. Por isso, quero mesmo tentar conseguir uma pole para mim e para ele. E se arrancarmos na frente, também podemos fazer uma boa corrida. Mas primeiro é preciso uma boa qualificação".

Este é agora o foco do terceiro classificado de Phillip Island. Quando lhe foi feita a inevitável pergunta sobre o seu futuro incerto, ele sorriu, mas referiu-se firmemente ao seu empresário Diego Tavano: "Pergunte-lhe!"

Resultado MotoGP, qualificação, Doha (17.11.):

1º Raúl Fernández, Aprilia, 1:52.843 min

2º Di Giannantonio, Ducati, + 0,049 s

3º Viñales, Aprilia, + 0,093

4º Binder, KTM, + 0,112

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,190

6º Marini, Ducati, + 0,251

7º Martin, Ducati, + 0,352

8º Bagnaia, Ducati, + 0,359

9º Augusto Fernández, KTM, + 0,446

10º Marc Márquez, Honda, + 0,480

11º Miller, KTM, + 0,494

12º Alex Márquez, Ducati, + 0,718

13º Morbidelli, Yamaha, + 0,721

14º Pol Espargaró, KTM, + 0,853

15º Bezzecchi, Ducati, + 0,861

16º Zarco, Ducati, + 0,935

17º Mir, Honda, + 1,078

18º Bastianini, Ducati, + 1.094

19º Oliveira, Aprilia, + 1.162

20º Lecuona, Honda, + 1,411

21º Quartararo, Yamaha, + 1,417

22º Nakagami, Honda, + 1,598

Resultado MotoGP FP1, Doha (17.11.):

1º Martin, Ducati, 1'56.393 min

2º Zarco, Ducati, + 0,172 seg

3º Bagnaia, Ducati, + 0,229

4º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,292

5º Morbidelli, Yamaha, + 0,411

6º Marini, Ducati, + 0,426

7º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,427

8º Di Giannantonio, Ducati, + 0,437

9º Pol Espargaró, KTM, + 0,492

10º Brad Binder, KTM, + 0,501

11º Quartararo, Yamaha, + 0,568

12º Viñales, Aprilia, + 0,582

13º Miller, KTM, + 0,667

14º Augusto Fernández, KTM, + 0,703

15º Oliveira, Aprilia, + 1,213

16º Alex Márquez, Ducati, + 1,442

17º Bastianini, Ducati, + 1,589

18º Bezzecchi, Ducati, + 1,678

19º Mir, Honda, + 1,784

20º Marc Márquez, Honda, + 1,800

21º Lecuona, Honda, + 1,951

22º Nakagami, Honda, + 4,036