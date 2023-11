Raúl Fernández (1er/Aprilia) : "C'était un peu surprenant".

Le pilote Aprilia Raúl Fernández a créé la surprise en MotoGP vendredi au Qatar. L'Espagnol a terminé les essais en première position et est prêt pour la course. Il s'attend néanmoins à des améliorations de la part de ses adversaires.

Dès la première séance d'essais libres du vendredi sur le circuit de Losail au Qatar, Raúl Fernández a pris la quatrième place au guidon de sa RS-GP. Les temps n'étaient toutefois pas encore très significatifs. Lors de la séance d'essais du soir, le pilote du team CryptoDATA RNF MotoGP Team en a rajouté une couche en signant le meilleur temps.

En 1:52,843 min, le pilote de 23 ans n'a dépassé que d'un dixième le record All Time Lap de Pecco Bagnaia (Ducati), établi en 2021. Au total, trois pilotes Aprilia ont terminé dans le top 5 et sont donc assurés de participer à la qualification 2 de la catégorie MotoGP.

"Je suis très heureux d'être à nouveau devant et compétitif. Nous devons l'accepter comme tel, car ce n'est pas la vérité à 100 %", a commencé Raúl Fernández lors de l'interview du soir. "Maverick est plus rapide que moi, c'était en quelque sorte évident. Ducati va nous montrer son vrai potentiel samedi. Pour des raisons inexpliquées, ils ont encore eu des problèmes avec la piste le premier jour, mais je compte sur eux dans les prochains jours".

"Maintenant, nous devons simplement continuer, ne pas trop penser à la position", sait le pilote Aprilia. "Si nous nous concentrons sur notre travail, nous obtiendrons également de forts résultats. Nous devons continuer à donner le maximum, comme nous le faisons depuis Misano. C'est quand même bien pour l'équipe et pour moi. Mais samedi, tout le monde va s'améliorer".

L'Espagnol poursuit : "Nous avons encore une marge de progression, il y a encore du potentiel. Je ne regarderai pas mes adversaires, car ce n'est pas quelque chose que je peux contrôler".

"Notre moto fonctionne avec tous les pneus, c'était un peu surprenant. Auparavant, nous nous étions préparés à travailler dur avec les différents composés, mais cela s'est très bien passé pour nous", a déclaré le 20e du championnat du monde, "j'ai tout bien compris et je suis convaincu que tout est plus ou moins prêt pour la course. J'ai perdu un peu de temps dans certains virages, mon tour parfait est deux ou trois dixièmes plus rapide".

Résultats MotoGP, essais chronométrés, Doha (17.11.) :

1. Raúl Fernández, Aprilia, 1:52,843 min.

2. Di Giannantonio, Ducati, + 0,049 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,093

4. Binder, KTM, + 0,112

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,190

6. Marini, Ducati, + 0,251

7. Martin, Ducati, + 0,352

8. Bagnaia, Ducati, + 0,359

9. Augusto Fernández, KTM, + 0,446

10. Marc Márquez, Honda, + 0,480

11. Miller, KTM, + 0,494

12. Alex Márquez, Ducati, + 0,718

13. Morbidelli, Yamaha, + 0,721

14. Pol Espargaró, KTM, + 0,853

15. Bezzecchi, Ducati, + 0,861

16. Zarco, Ducati, + 0,935

17. Mir, Honda, + 1,078

18. Bastianini, Ducati, + 1,094

19. Oliveira, Aprilia, + 1,162

20. Lecuona, Honda, + 1,411

21. Quartararo, Yamaha, + 1,417

22. Nakagami, Honda, + 1,598

Résultat MotoGP FP1, Doha (17.11.) :

1. Martin, Ducati, 1:56,393 min

2. Zarco, Ducati, + 0,172 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 0,229

4. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,292

5. Morbidelli, Yamaha, + 0,411

6. Marini, Ducati, + 0,426

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,427

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,437

9. Pol Espargaró, KTM, + 0,492

10. Brad Binder, KTM, + 0,501

11. Quartararo, Yamaha, + 0,568

12. Viñales, Aprilia, + 0,582

13. Miller, KTM, + 0,667

14. Augusto Fernández, KTM, + 0,703

15. Oliveira, Aprilia, + 1,213

16. Alex Márquez, Ducati, + 1,442

17. Bastianini, Ducati, + 1,589

18. Bezzecchi, Ducati, + 1,678

19. Mir, Honda, + 1,784

20. Marc Márquez, Honda, + 1,800

21. Lecuona, Honda, + 1,951

22. Nakagami, Honda, + 4,036

Moto2, temps combinés après FP2, Doha (17.11.) :

1. Aldeguer, Boscoscuro, 1:58,059 min

2. Canet, Kalex, + 0,104 sec

3. Lowes, Kalex, + 0,254

4. Chantra, Kalex, + 0,308

5. Dixon, Kalex, + 0,375

6. Gonzalez, Kalex, + 0,614

7. Ogura, Kalex, + 0,773

8. Acosta, Kalex, + 0,795

9. Lopez, Boscoscuro, + 0,868

10. Arbolino, Kalex, + 1,053

11. Roberts, Kalex, + 1,172

12. Ramirez, Kalex, + 1,249

13. Vietti, Kalex, + 1,415

14. Foggia, Kalex, + 1,422

15e Escrig, Forward, + 1,447



En outre :

25. Tulovic, Kalex, + 2,240