Raúl Fernández (1°/Aprilia): "È stato un po' sorprendente".

Il pilota dell'Aprilia Raúl Fernández è stato la sorpresa della MotoGP venerdì in Qatar. Lo spagnolo ha concluso la sessione di allenamento in prima posizione ed è ben preparato per le gare. Tuttavia, si aspetta che i suoi avversari migliorino.

Raúl Fernández ha conquistato il quarto posto con la sua RS-GP nella prima sessione di prove libere di venerdì sul circuito di Losail in Qatar, ma i tempi non erano ancora molto significativi. Nella sessione serale, il pilota del CryptoDATA RNF MotoGP Team ha fatto meglio e ha fatto segnare il tempo più veloce.

Con un tempo di 1:52.843 minuti, il 23enne si è fermato a un solo decimo dal record sul giro di tutti i tempi stabilito da Pecco Bagnaia (Ducati) nella stagione 2021. In totale, tre piloti Aprilia si sono piazzati tra i primi cinque e sono così entrati tranquillamente nelle qualifiche 2 della classe MotoGP.

"Sono molto contento di essere tornato davanti e competitivo. Dobbiamo accettarlo perché non è la verità al 100%", ha esordito Raúl Fernández nell'intervista serale. "Maverick è più veloce di me, questo era in qualche modo chiaro. Sabato la Ducati ci mostrerà il suo vero potenziale. Per qualche inspiegabile motivo, hanno avuto ancora problemi con la pista il primo giorno, ma conto su di loro nei prossimi giorni".

"Adesso dobbiamo solo andare avanti, senza pensare troppo alla posizione", ha detto il pilota dell'Aprilia. "Se ci concentriamo sul nostro lavoro, otterremo anche dei risultati importanti. Dobbiamo continuare a dare il massimo, come stiamo facendo da Misano. È ancora bello per la squadra e per me. Ma tutti miglioreranno sabato".

Lo spagnolo ha continuato: "Abbiamo ancora margini di miglioramento, c'è ancora molto potenziale. Non ho intenzione di guardare i miei avversari, perché non posso controllarli".

"La nostra moto funziona con tutte le gomme, il che è stato un po' sorprendente. Prima ci eravamo preparati a un duro lavoro con le diverse mescole, ma è andata molto bene per noi", ha detto il pilota della WRC 20. "Ho capito tutto bene e sono convinto che tutto sia più o meno pronto per le gare. Ho perso tempo in alcune curve, il mio giro perfetto è di due o tre decimi più veloce".

Risultati MotoGP, qualifiche, Doha (17.11.):

1° Raúl Fernández, Aprilia, 1:52.843 min.

2° Di Giannantonio, Ducati, + 0,049 sec.

3° Viñales, Aprilia, + 0,093

4° Binder, KTM, + 0,112

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,190

6° Marini, Ducati, + 0,251

7° Martin, Ducati, + 0,352

8° Bagnaia, Ducati, + 0,359

9. Augusto Fernández, KTM, + 0,446

10. Marc Márquez, Honda, + 0,480

11° Miller, KTM, + 0,494

12° Alex Márquez, Ducati, + 0,718

13° Morbidelli, Yamaha, + 0,721

14° Pol Espargaró, KTM, + 0,853

15° Bezzecchi, Ducati, + 0,861

16° Zarco, Ducati, + 0,935

17° Mir, Honda, + 1,078

18° Bastianini, Ducati, + 1.094

19° Oliveira, Aprilia, + 1.162

20° Lecuona, Honda, + 1.411

21° Quartararo, Yamaha, + 1.417

22° Nakagami, Honda, + 1.598

Risultati MotoGP FP1, Doha (17.11.):

1° Martin, Ducati, 1'56.393 min.

2° Zarco, Ducati, + 0,172 sec.

3° Bagnaia, Ducati, + 0,229

4° Raúl Fernández, Aprilia, + 0,292

5. Morbidelli, Yamaha, + 0,411

6° Marini, Ducati, + 0,426

7° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,427

8° Di Giannantonio, Ducati, + 0,437

9° Pol Espargaró, KTM, + 0,492

10° Brad Binder, KTM, + 0,501

11. Quartararo, Yamaha, + 0,568

12° Viñales, Aprilia, + 0,582

13° Miller, KTM, + 0,667

14° Augusto Fernández, KTM, + 0,703

15° Oliveira, Aprilia, + 1,213

16° Alex Márquez, Ducati, + 1.442

17° Bastianini, Ducati, + 1.589

18° Bezzecchi, Ducati, + 1.678

19° Mir, Honda, + 1.784

20° Marc Márquez, Honda, + 1.800

21° Lecuona, Honda, + 1.951

22° Nakagami, Honda, + 4.036

Moto2, tempi combinati dopo le FP2, Doha (17.11.):

1° Aldeguer, Boscoscuro, 1:58.059 min.

2° Canet, Kalex, + 0,104 sec.

3° Lowes, Kalex, + 0,254

4° Chantra, Kalex, + 0,308

5° Dixon, Kalex, + 0,375

6° Gonzalez, Kalex, + 0,614

7° Ogura, Kalex, + 0,773

8° Acosta, Kalex, + 0,795

9° Lopez, Boscoscuro, + 0,868

10° Arbolino, Kalex, + 1,053

11° Roberts, Kalex, + 1,172

12° Ramirez, Kalex, + 1,249

13° Vietti, Kalex, + 1.415

14° Foggia, Kalex, + 1.422

15° Escrig, Forward, + 1.447



Altro:

25° Tulovic, Kalex, + 2.240