Raúl Fernández (1º/Aprilia): "Foi um pouco surpreendente"

O piloto da Aprilia, Raúl Fernández, foi a surpresa do MotoGP na sexta-feira no Qatar. O espanhol terminou a sessão de treinos na primeira posição e está bem preparado para as corridas. No entanto, ele espera que os seus adversários melhorem.

Raúl Fernández rodou com a sua RS-GP em 4º lugar na primeira sessão de treinos livres de sexta-feira no Circuito de Losail, no Qatar, mas os tempos ainda não eram muito significativos. Na sessão nocturna, o piloto da CryptoDATA RNF MotoGP Team fez melhor e estabeleceu o tempo mais rápido.

Com 1:52.843 minutos, o jovem de 23 anos ficou a apenas um décimo do recorde de volta de todos os tempos estabelecido por Pecco Bagnaia (Ducati) na temporada de 2021. No total, três pilotos da Aprilia terminaram entre os cinco primeiros e, portanto, com segurança na Qualificação 2 da classe MotoGP.

"Estou muito contente por estar de volta à frente e competitivo. Temos de o aceitar porque não é 100 por cento verdade," começou Raúl Fernández na entrevista da noite. "O Maverick é mais rápido do que eu, isso era claro. A Ducati vai mostrar-nos o seu verdadeiro potencial no sábado. Por alguma razão inexplicável, eles ainda tiveram problemas com a pista no primeiro dia, mas estou a contar com eles nos próximos dias."

"Agora só temos de continuar com o trabalho, sem pensar muito na posição," disse o piloto da Aprilia. "Se nos concentrarmos no nosso trabalho, também vamos conseguir resultados fortes. Temos de continuar a dar o nosso máximo, como temos vindo a fazer desde Misano. Ainda é bom para a equipa e para mim. Mas todos vão melhorar no sábado".

O espanhol continuou: "Ainda temos margem para melhorar, ainda há muito potencial. Não vou olhar para os meus adversários, porque não posso controlar isso".

"A nossa moto funciona com todos os pneus, o que foi um pouco surpreendente. Antes, tínhamos-nos preparado para um trabalho duro com os diferentes compostos, mas correu muito bem para nós", disse o piloto do WRC 20. "Compreendi tudo bem e estou convencido de que tudo está mais ou menos pronto para as corridas. Perdi algum tempo em algumas curvas, a minha volta perfeita é dois ou três décimos mais rápida."

Resultado MotoGP, qualificação, Doha (17.11.):

1º Raúl Fernández, Aprilia, 1:52.843 min

2º Di Giannantonio, Ducati, + 0,049 s

3º Viñales, Aprilia, + 0,093

4º Binder, KTM, + 0,112

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,190

6º Marini, Ducati, + 0,251

7º Martin, Ducati, + 0,352

8º Bagnaia, Ducati, + 0,359

9º Augusto Fernández, KTM, + 0,446

10º Marc Márquez, Honda, + 0,480

11º Miller, KTM, + 0,494

12º Alex Márquez, Ducati, + 0,718

13º Morbidelli, Yamaha, + 0,721

14º Pol Espargaró, KTM, + 0,853

15º Bezzecchi, Ducati, + 0,861

16º Zarco, Ducati, + 0,935

17º Mir, Honda, + 1,078

18º Bastianini, Ducati, + 1,094

19º Oliveira, Aprilia, + 1.162

20º Lecuona, Honda, + 1,411

21º Quartararo, Yamaha, + 1,417

22º Nakagami, Honda, + 1,598

Resultado MotoGP FP1, Doha (17.11.):

1º Martin, Ducati, 1'56.393 min

2º Zarco, Ducati, + 0,172 seg

3º Bagnaia, Ducati, + 0,229

4º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,292

5º Morbidelli, Yamaha, + 0,411

6º Marini, Ducati, + 0,426

7º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,427

8º Di Giannantonio, Ducati, + 0,437

9º Pol Espargaró, KTM, + 0,492

10º Brad Binder, KTM, + 0,501

11º Quartararo, Yamaha, + 0,568

12º Viñales, Aprilia, + 0,582

13º Miller, KTM, + 0,667

14º Augusto Fernández, KTM, + 0,703

15º Oliveira, Aprilia, + 1,213

16º Alex Márquez, Ducati, + 1,442

17º Bastianini, Ducati, + 1,589

18º Bezzecchi, Ducati, + 1,678

19º Mir, Honda, + 1,784

20º Marc Márquez, Honda, + 1,800

21º Lecuona, Honda, + 1,951

22º Nakagami, Honda, + 4,036

Moto2, tempos combinados após FP2, Doha (17.11.):

1º Aldeguer, Boscoscuro, 1:58.059 min

2º Canet, Kalex, + 0,104 seg.

3º Lowes, Kalex, + 0,254

4º Chantra, Kalex, + 0,308

5º Dixon, Kalex, + 0,375

6º Gonzalez, Kalex, + 0,614

7º Ogura, Kalex, + 0,773

8º Acosta, Kalex, + 0,795

9º Lopez, Boscoscuro, + 0,868

10º Arbolino, Kalex, + 1,053

11º Roberts, Kalex, + 1,172

12º Ramirez, Kalex, + 1,249

13º Vietti, Kalex, + 1.415

14º Foggia, Kalex, + 1.422

15º Escrig, Forward, + 1,447



Mais:

25º Tulovic, Kalex, + 2.240